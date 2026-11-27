Après la PS5, les propriétaires de Xbox Series X et de Xbox Series S signalent eux aussi des problèmes de surchauffe depuis la sortie de GTA 6. Un réparateur polonais reçoit beaucoup plus de consoles Microsoft dans son atelier depuis le 19 novembre. Certains joueurs expliquent que leur Xbox ne donne même plus signe de vie.

Depuis la sortie de GTA 6, des propriétaires de Xbox Series X et S signalent davantage de surchauffes, extinctions et consoles totalement en panne.

Un réparateur polonais dit recevoir bien plus de Xbox qu’avant, mais l’origine exacte des problèmes reste inconnue faute de mesures précises.

Rockstar a déjà corrigé plusieurs plantages, mais des joueurs rapportent encore des extinctions depuis la mise à jour et Microsoft n’a pas réagi.

Les Xbox Series X et Xbox Series S ne sont donc pas épargnées par les problèmes de surchauffe que rencontrent déjà les PS5 depuis la sortie de GTA 6. Le réparateur Modyfikator89 explique sur X que les consoles de Microsoft représentent environ deux consoles sur les dix qu’il reçoit quotidiennement dans son atelier.

Les Xbox en panne se multiplient depuis la sortie de GTA 6

Avant la commercialisation du jeu de Rockstar, le réparateur recevait une dizaine de Xbox Series par mois. Depuis la sortie de GTA 6, les propriétaires qui lui confient leur console lui rapportent des surchauffes, des extinctions en pleine partie, mais aussi des ralentissements dans l’interface de la console et des difficultés à installer les mises à jour du système.

Dans une vidéo, Modyfikator89 montre une Xbox qui faisait tourner les jeux sans problème jusqu’à ce que son propriétaire passe quelques jours sur GTA 6. La console s’allume mais n’envoie aucune image au téléviseur. Son ventilateur s’arrête de tourner, puis la console s’éteint toute seule.

Sur Reddit, Jastafool explique que sa Xbox Series X s’est éteinte au bout de dix minutes, alors qu’il regardait encore les cinématiques d’introduction. Sa garantie a expiré en 2022 et le joueur a donc confié sa console à un réparateur indépendant dès le lendemain.

Sauf que voilà, le remplacement de l’alimentation électrique n’a pas permis de redémarrer la Xbox Series X. Le réparateur soupçonne une défaillance de la carte mère. Le joueur explique qu’il utilisait rarement sa console et ne l’avait jamais fait entretenir.

Des cas qui touchent même les consoles neuves

Mais même des joueurs qui viennent d’acheter leur Xbox rencontrent des problèmes. L’un d’eux rapporte huit plantages en une soirée sur sa Xbox Series X achetée chez Walmart. Un propriétaire de Xbox Series S explique quant à lui que GTA 6 refuse de se lancer après une dizaine d’heures de jeu. Tous ses autres jeux fonctionnent normalement.

Pour rappel, GTA 6 tourne plutôt bien sur Xbox Series X d’après les essais de Digital Foundry. Mais aucune mesure de température des composants pendant le jeu ne permet pour le moment d’expliquer ces pannes.

GTA VI BLACKOUT IS GAINING MOMENTUM



Reports are coming in from around the world, and we’re seeing more PS5s in the shop with sudden shutdowns.



We’re seeing more PS5s come into the shop with reports of sudden shutdowns. This one repeatedly shut off during GTA VI, according to… https://t.co/kUJJcbCvGl pic.twitter.com/ndA1WtUcZd — modyfikatorcasper (@Modyfikator89) November 26, 2026

La Xbox Series X utilise, sur son modèle d’origine, une chambre à vapeur pour répartir la chaleur de sa puce vers un dissipateur. La Xbox Series S utilise des tubes en cuivre. Si la console s’éteint pour protéger ses composants en cas de surchauffe, une alimentation défectueuse provoque aussi des extinctions brutales.

Un réparateur développe ses propres outils pour identifier les pannes des Xbox Series

Modyfikator89 explique justement que les outils à sa disposition pour diagnostiquer les Xbox Series X et Xbox Series S sont limités. Le réparateur développe donc ses propres logiciels pour récupérer directement les codes d’erreur enregistrés par les consoles et identifier l’origine de ces dysfonctionnements.

L’augmentation du nombre de consoles confiées à son atelier ne signifie toutefois pas que le taux de panne des Xbox Series a augmenté dans les mêmes proportions. Mais il est tout de même inquiétant de constater que les signalements augmentent en ligne.

Rockstar a déployé une première mise à jour le 23 novembre pour corriger plusieurs plantages. Des joueurs rapportent toutefois de nouvelles extinctions de leur Xbox depuis son installation. Ni Microsoft ni Rockstar n’ont communiqué à propos de ces soucis.