Le dirigeant présumé de Movie2k, l’un des sites de streaming illégal les plus populaires au monde au début des années 2010, pourrait échapper à une condamnation judiciaire. La justice allemande envisage d’abandonner les poursuites contre cet homme qui, malgré les milliards d’euros réclamés par les magistrats, conserverait une fortune en bitcoins proche du milliard d’euros.

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La justice allemande envisage d’abandonner les poursuites contre le dirigeant de Movie2k, malgré des milliards d’euros déjà récupérés.

Josef F. devrait remettre 40 000 bitcoins et renoncer à plusieurs milliards d’euros pour éviter toute condamnation.

S’il détient bien les bitcoins évoqués par les enquêteurs, il pourrait conserver environ 900 millions d’euros en cryptomonnaie.

C’est le 12 novembre dernier que le président du tribunal de Leipzig a formulé une proposition pour mettre fin au procès de Josef F. L’homme est jugé depuis le 24 février pour plusieurs infractions dont 146 faits de blanchiment d’argent. Le tribunal a estimé que les 219 928 infractions au droit d’auteur que lui reprochait initialement le parquet sont prescrites.

La justice allemande réclame des milliards d’euros au dirigeant de Movie2k

Movie2k était tellement populaire en Allemagne que sa fréquentation dépassait celle d’Amazon et de Twitter. Selon les enquêteurs, les responsables du site ont diffusé plus de 880 000 copies pirates d’œuvres cinématographiques entre l’automne 2008 et mai 2013. Dès le milieu de l’année 2012, les dirigeants auraient investi l’argent généré par les publicités et les abonnements frauduleux dans le bitcoin.

C’est en mai 2023 que les autorités ont arrêté Josef F. en Espagne. L’homme a volontairement remis 49 858 bitcoins à la justice allemande en janvier 2024, soit l’équivalent de 1,96 milliard d’euros à l’époque. Le parquet de Dresde a vendu ces cryptomonnaies entre le 19 juin et le 12 juillet 2024 pour exactement 2 639 683 413 € afin d’éviter une éventuelle chute de leur valeur.

Mais selon Patrick Pintaske, porte-parole du parquet de Dresde qui a répondu au Satoshi Gazette le 20 novembre, les enquêteurs soupçonnent Josef F. d’avoir acquis illégalement 106 877,55 bitcoins. L’accusé a remis 605,64 bitcoins de plus aux autorités en 2026. Le problème pour la justice, c’est que parmi les quelque 56 000 bitcoins que l’homme détiendrait encore, certains pourraient avoir une origine légale.

Des poursuites qui pourraient être abandonnées

Le juge Karsten Nickel estime que la démonstration de certains faits reprochés à l’accusé présente de « grandes difficultés ». Alors qu’en avril dernier, le magistrat envisageait une peine de prison d’un an à un an et demi avec sursis en échange d’aveux, sa nouvelle proposition écarte toute condamnation si l’accusé remplit plusieurs conditions.

Josef F. devrait remettre 40 000 bitcoins, renoncer à ses droits sur les milliards d’euros déjà récupérés par la justice et verser 38 millions d’euros destinés à couvrir les créances d’éventuelles victimes. Le parquet évoque une renonciation à 2,683 milliards d’euros sans que l’on connaisse l’origine de l’écart avec le montant de la vente de 2024.

Katrin Seidel, porte-parole du tribunal de Leipzig, a confirmé le 24 novembre que la proposition repose sur l’article 153a du Code de procédure pénale allemand. Le parquet et l’accusé doivent donner leur accord pour que le tribunal abandonne les poursuites sous conditions. Le tribunal n’a fixé aucune date limite pour obtenir leur consentement. La prochaine audience est prévue le 3 décembre.

Mais le dirigeant pourrait conserver près d’un milliard d’euros

Si Josef F. a bien les cryptomonnaies que lui attribuent les enquêteurs, l’homme garderait environ 16 000 bitcoins. Au cours du 27 novembre, cela représente près de 900 millions d’euros. Il suffirait que le bitcoin atteigne 62 500 € pour que cette fortune dépasse le milliard d’euros.

D’autres personnes impliquées dans Movie2k ont déjà été condamnées. En juin dernier, le parquet de Dresde a annoncé la confiscation de plus de 2,5 millions d’euros auprès d’un agent immobilier condamné à dix mois de prison avec sursis pour avoir blanchi l’argent d’un autre dirigeant du site pirate.

Et les sanctions sont parfois bien plus lourdes. Mark Gould, le patron de l’IPTV illégale Flawless TV, a écopé de onze ans de prison et risque dix ans de plus s’il ne restitue pas 2,35 millions de livres sterling. En France, lors du démantèlement de l’IPTV illégale Noos+, les gendarmes ont saisi près de 1,4 million d’euros d’avoirs criminels dont des cryptomonnaies.

Source : Torrent Freak