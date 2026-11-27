Le casque Bluetooth (ANC) Sonos Ace est bradé pour le Black Friday. Ce modèle profite de 61 % de remise sur Amazon. Concrètement, vous pouvez acheter ce dernier pour 174 €, alors qu’il avait été lancé à 449 €.

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Amazon a décidé de vider ses stocks pour le Black Friday. En effet, le casque Bluetooth à réduction de bruit active Sonos Ace s’affiche à un prix simplement imbattable. Il vous devient possible de vous procurer ce modèle pour 174 €, au lieu de 449 €. Cela représente une remise de 275 € par rapport à son tarif de lancement. Notez qu’actuellement, la version avec le coloris blanc n’est plus disponible. Le seul accessoire encore en rayon est celui avec la couleur noire. Rappelons aussi que si vous n’êtes pas satisfait de ce produit, vous avez plusieurs semaines pour le retourner à Amazon afin de vous faire rembourser.

Le Sonos Ace avec 61 % de remise sur Amazon

Bien que Sonos soit moins connue que des marques comme Sony et Bose, il n’en reste pas moins une référence sur le marché de l’audio. Ses produits haut de gamme, comme le Sonos Ace, sont de superbes alternatives. Dans tous les cas, nous sommes en présence d’un casque Bluetooth à réduction de bruit active (ANC). Ici, l’isolation est simplement excellente.

Sonos Ace amazon.fr 174,99 € Boulanger 174,99 € Son-Vidéo 189,00 € Fnac 199,99 € Fnac 199,99 € Darty 199,99 € Darty 262,42 € Carrefour 270,27 € PC Componentes 388,69 € Cdiscount 503,25 €

Même dans les environnements les plus bruyants, il arrive à vous couper des nuisances sonores. Sachez aussi que le mode transparence se montre efficace. Il profite également de très bonnes finitions. On regrette juste qu’il ne soit pas pliable pour le transport. De même, les coussinets englobent très bien les oreilles. Il est confortable et vous pouvez le conserver un long moment sur la tête sans ressentir de gêne.

Mais plus important encore, la qualité audio est au rendez-vous. La restitution audio est équilibrée, précise et le casque ne manque clairement pas de puissance. Le mode home cinéma est, lui aussi, une réussite. Un petit plus qui peut compter pour les amateurs de cinéma. Enfin, il va vous offrir une bonne trentaine d’heures d’autonomie avec l’ANC activée.

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