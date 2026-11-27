Pendant le Black Friday Amazon, les écouteurs Apple sont tous à prix cassé. Si vous cherchez un modèle abordable avec ANC, alors la promo sur les AirPods 5 est faite pour vous. La paire est disponible pour 119 €, au lieu de 149 €.

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Les écouteurs Apple sont bradés pendant le Black Friday. Après les AirPods Pro 3, ce sont désormais les AirPods 5 qui sont en promotion sur Amazon. L’offre la plus avantageuse est à trouver du côté des AirPods 5 classiques. Grâce à une remise qui s’applique automatiquement au moment du paiement, vous pouvez acheter la paire pour 119 €, au lieu de 149 €. C’est la meilleure offre proposée sur ce modèle depuis le lancement. Si vous souhaitez investir dans la version avec commandes du volume et charge sans fil, sachez que cette dernière est affichée à 148 €, au lieu de 169 € (voir tableau ci-dessous).

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Les AirPods 5 bradés par Amazon

Dans le catalogue Apple, les AirPods 5 se présentent comme les écouteurs sans fil au meilleur rapport qualité/prix. Il s’agit d’un produit équipé de la réduction de bruit active. D’ailleurs, la qualité de l’ANC est surprenante. Pour faire simple, dans le domaine des écouteurs ouverts, c’est le meilleur accessoire. En effet, l’isolation est franchement bonne pour le format. La qualité audio est tout aussi excellente.

AirPods 5 AirPods 5 AirPods 5 avec charge sans fil amazon.fr 129,00 € Cdiscount 129,00 € ElectroDepot 129,90 € RDC 129,95 € Fnac 131,99 € Occasion PC Componentes 137,99 € Alternate 144,90 € Carrefour 145,00 € Villatech 147,91 € joybuy.fr 148,00 € E.Leclerc 149,00 € Son-Vidéo 149,00 € Boulanger 149,00 € Carrefour 149,00 € Materiel.net 149,00 € Fnac 149,99 € Cdiscount 149,99 € Darty 149,99 € Darty 168,99 € Reconditionné MDA Electromenager 169,90 €

Sans être au niveau de la version Pro, la restitution n’en est pas moins précise et équilibrée. De même, la paire ne manque pas de puissance. On apprécie également toutes les fonctionnalités comme l’audio adaptatif, l’audio spatial, etc. Il est aussi possible d’interagir avec l’assistant vocal Siri. Seul bémol, avec cette version, il est impossible de gérer le volume depuis la tige. Pour le coup, c’est franchement dommage.

En termes d’autonomie, vous pouvez compter sur quatre heures d’écoute. Les cycles de charge du boîtier vont faire grimper ce chiffre à 20 heures. C’est correct, mais il faut reconnaître que les concurrents font mieux dans ce secteur. Enfin, ils sont certifiés IP57, ce qui les rend compatibles avec la pratique sportive. Les AirPods 5 ne s’expriment pleinement que dans l’interface Apple. Si vous êtes un utilisateur Android, passez votre chemin.

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