Envie d’acheter un Mac sans pour autant vous ruiner ? Bonne nouvelle, le MacBook Neo, déjà réputé pour son rapport qualité/prix, perd 100 € sur Amazon. Pendant le Black Friday, il est disponible pour 699 €, au lieu de 799 €.

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Pour le Black Friday, plusieurs ordinateurs Apple sont en promotion. Pour obtenir un Mac à petit prix, la meilleure offre est à découvrir sur Amazon. En effet, chez le revendeur, vous pouvez acheter un MacBook Neo pour 699 €, au lieu de 799 €. Pour le moment, c’est la réduction la plus intéressante et il y a peu de chances pour que le tarif continue à baisser. De même, ce type d’offre a tendance à rapidement disparaître. Pour le reste, si jamais le MacBook Neo ne vous convient pas, vous avez jusqu’à janvier de l’année prochaine pour le retourner et obtenir un remboursement.

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Le MacBook Neo au meilleur prix pour le Black Friday Amazon

C’est simple, le MacBook Neo est l’ordinateur Apple qui offre le meilleur rapport qualité/prix. Bien que sa fiche technique soit plus légère que celle de ses aînés, il n’en reste pas moins un très bon choix pour les étudiants et même les professionnels. En effet, il est propulsé par une puce A18 Pro (CPU 6 cœurs et GPU 5 cœurs) accompagnée par 8 Go de mémoire vive. De plus, ce modèle est compatible avec Apple Intelligence (IA).

MacBook Neo amazon.fr 699,00 € Darty 699,00 € Reconditionné Fnac 699,00 € Occasion Cdiscount 789,00 € Wellbots 798,99 € Fnac 799,00 € Boulanger 799,00 € Darty 799,00 € Carrefour 811,95 € RDC 821,66 € Pixmania 1 049,99 €

Quoi qu’il en soit, il n’y a rien à redire sur les performances. La navigation est fluide en multitâche et vous pouvez réaliser de petits montages vidéo sans le moindre souci. D’un autre côté, il n’est clairement pas adapté pour le gaming. La puissance est suffisante pour faire tourner des jeux basiques, mais il ne faut lui en demander plus. Rappelons aussi que nous sommes en présence de la version 256 Go qui fait l’impasse sur le Touch ID.

Ensuite, il dispose d’une dalle LCD de 13 pouces. La qualité d’affichage est bonne, mais il faut savoir que l’ensemble manque un peu de luminosité. Le MacBook Neo est un produit compact et léger, parfait pour un usage nomade. Sa caméra avant offre une qualité suffisante pour passer des appels vidéo dans de bonnes conditions. Enfin, Apple annonce 11 heures d’autonomie en navigation web. En bref, vous pouvez boucler votre journée de travail sans le recharger.

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