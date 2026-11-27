Le Samsung Galaxy S26 Ultra n’a jamais été aussi abordable que pendant le Black Friday. Le smartphone est disponible pour 909 €, au lieu de 1 569 € grâce à une promo Amazon et une ODR Samsung.

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Vous êtes à la recherche d’un Samsung Galaxy S26 Ultra au meilleur prix ? Bonne nouvelle, le meilleur des smartphones Android est bradé pour le Black Friday. Sur Amazon, le téléphone est affiché à 1 109 €, au lieu de 1 569 €. L’offre est valable avec le coloris violet de la version 256 Go. Toutefois, il est encore possible de faire baisser le tarif. En effet, grâce à cette ODR signée Samsung, vous pouvez vous faire rembourser 200 €. En comptant cette somme, le téléphone vous revient à seulement 909 €. Cela représente une remise de 600 € sur le Galaxy S26 Ultra. Et comme si cela ne suffisait pas, le stylet S-Pen et le chargeur secteur sont offerts. En bref, l’une des meilleures offres du Black Friday.

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Le Samsung Galaxy S26 Ultra bradé par Amazon

Sur le marché des smartphones Android, le Samsung Galaxy S26 Ultra est simplement le meilleur smartphone disponible. Puissant, endurant, champion de la photo, il va être difficile de trouver mieux. Plus concrètement, il est équipé d’une dalle Amoled de 6,9 pouces rafraîchie à 120 Hz. La qualité d’affichage est exceptionnelle, et le format offre un grand confort d’utilisation. De plus, il est livré avec son stylet S-Pen, parfait pour le dessin.

Galaxy S26 Ultra amazon.fr 1 109,00 € Cdiscount 854,57 € RDC 940,98 € Fnac 950,88 € Occasion Darty 965,89 € Reconditionné Pixmania 1 021,00 € Occasion amazon.fr 1 069,00 € Fnac 1 399,00 € Boulanger 1 399,00 € Samsung 1 399,00 € Darty 1 399,00 € MDA Electromenager 1 476,00 € Villatech 1 567,86 € RED by SFR 1 569,00 € SFR 1 569,00 € RDC 1 569,95 € Materiel.net 1 569,95 €

Le téléphone est propulsé par la puce Snapdragon 8 Elite Gen 5. Cette dernière, couplée à 12 Go de mémoire vive, assure un haut niveau de performances. Du montage vidéo en passant par les jeux les plus gourmands en ressources, le mobile est adapté à tous les usages. De plus, l’écosystème One UI va vous faire profiter de nombreuses fonctionnalités IA. En effet, Gemini est directement intégré dans l’appareil.

C’est aussi un des meilleurs smartphones du marché. Le Samsung Galaxy S26 Ultra embarque quatre capteurs, dont un objectif principal de 200 Mpx. Le résultat est excellent. Même dans les situations de basse luminosité, il est capable de prendre de superbes clichés. Sa batterie de 5 000 mAh assure au minimum une journée d’autonomie. Dernièrement, il va recevoir encore sept années de mises à jour.

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