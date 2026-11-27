La référence des smartphones de milieu de gamme est au meilleur prix sur Amazon. Pendant le Black Friday, vous pouvez obtenir le Google Pixel 10a pour 419 €, au lieu de 549 €.

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C’est la bonne affaire à ne pas manquer si vous souhaitez profiter du Black Friday pour changer de smartphone. Sur Amazon, le Google Pixel 10a est disponible pour 419 €, au lieu de 549 €. Rarement depuis son lancement, ce téléphone sous Android avait été disponible à un tarif aussi avantageux. Pour faire simple, il devient le smartphone Android de milieu de gamme offrant le meilleur rapport qualité/prix sur le marché. L’offre est valable avec presque tous les coloris de la version 128 Go. Toutefois, il est bon de noter que certaines couleurs sont déjà en rupture de stock. En bref, il n’y en aura pas pour tout le monde.

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Amazon casse le prix du Google Pixel 10a

Le Google Pixel 10a se place comme la référence des smartphones Android de milieu de gamme aux côtés du Samsung Galaxy A57. Néanmoins, si l’on couple cette excellente promotion Amazon à sa solide fiche technique, ce modèle devient la meilleure solution. De plus, il offre quelques avantages par rapport à son concurrent. Tout d’abord, il fonctionne avec une version d’Android qui ne contient aucune surcouche.

Google Pixel 10a amazon.fr 419,00 € Cdiscount 419,00 € Fnac 429,00 € Fnac 429,00 € Carrefour 429,00 € Darty 429,00 € RDC 439,99 € Alternate 479,00 € PC Componentes 481,00 € Darty 491,00 € Pixmania 515,31 € Pixmania 520,00 € Occasion Fnac 521,61 € Occasion PC Componentes 522,95 € Occasion

L’interface est on ne peut plus intuitive et Google propose sept années de mises à jour majeures pour son appareil. Comme si cela ne suffisait pas, peu de téléphones proposent autant de fonctionnalités IA dans cette tranche tarifaire. Comme toujours la marque américaine nous propose de nombreuses options en lien avec Gemini. Pour la partie technique, il est équipé d’une dalle OLED de 6,3 pouces rafraîchie à 120 Hz.

L’écran est lumineux et parfaitement bien calibré. Ensuite, il surprend également par ses capacités en photographie. Il possède deux capteurs de respectivement 48 et 13 Mpx. Malgré l’absence de téléobjectif, il est capable de prendre de superbes clichés. Sinon, sa batterie de 5 100 mAh assure un à deux jours d’autonomie. Enfin, il est équipé d’une puce Google Tensor G4 qui offre des performances honorables (8 Go de RAM)

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