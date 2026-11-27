Les patrons qui exploitent près de la moitié des boutiques SFR en France ont décidé d’attaquer l’opérateur en justice. Ces entrepreneurs emploient 1 500 salariés et ne font pas partie du plan de reprise d’Orange, Bouygues Telecom et Free. Certains craignent de devoir fermer leurs magasins avant même que la vente de SFR ne soit effective.

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55 entrepreneurs exploitant près de la moitié des boutiques SFR attaquent l’opérateur et réclament près de 87 millions d’euros d’indemnités.

Leurs 1 500 salariés ne sont pas concernés par les garanties d’emploi prévues dans le rachat de SFR par Orange, Bouygues Telecom et Free.

L’ADIES estime que 70 % des boutiques indépendantes pourraient disparaître d’ici juin 2027, avant même que la vente de SFR soit effective.

Cela fait près de 30 ans que SFR s’appuie sur des entrepreneurs indépendants pour développer son réseau de boutiques, notamment dans les villes moyennes où l’opérateur souhaitait concurrencer Orange. Ces commerçants exploitent aujourd’hui quelque 250 points de vente en France. En parallèle, SFR dispose de ses propres magasins via sa filiale SFR Distribution, qui comptait 293 boutiques en juillet dernier selon la CGT.

Les patrons des boutiques SFR réclament 87 millions d’euros en justice

Dans ses comptes financiers publiés ce 24 novembre 2026, Altice France indique avoir reçu 85 assignations en septembre et octobre derniers. Les distributeurs réclament au total près de 87 millions d’euros d’indemnités. Une première audience est attendue le 10 décembre prochain.

Ce sont 55 entrepreneurs à la tête de 84 sociétés qui ont décidé de porter l’affaire devant le tribunal de Nanterre, selon une enquête du Figaro. Ils souhaitent notamment que la justice leur reconnaisse le statut d’agent commercial.

Pourquoi ? Parce que l’article L134-12 du Code de commerce prévoit une indemnisation du préjudice subi lorsque l’entreprise met fin à sa relation avec son agent commercial. Et justement, depuis un arrêt de la Cour de cassation du 2 décembre 2020, le fait qu’un commerçant ne soit pas libre de négocier les prix des produits qu’il vend n’empêche pas la reconnaissance de ce statut.

Les entrepreneurs dénoncent aussi les conditions dans lesquelles SFR fixe leurs commissions et leurs objectifs de vente. D’autant plus que, selon un gérant interrogé par Le Figaro, les boutiques de SFR Distribution bénéficient d’un complément de rémunération qui leur garantit de toucher au moins 95 % de leurs revenus de 2024 en 2025 et 2026. Pas les indépendants.

SFR et les indépendants ne s’entendent pas sur le manque à gagner

Les avocats des distributeurs ont chiffré à 67 millions d’euros le manque à gagner de 70 sociétés. SFR estime auprès du Figaro que cette évaluation est « totalement infondée ». Altice France n’a d’ailleurs constitué aucune provision dans ses comptes au 30 septembre puisque le groupe estime ne pas disposer du rapport d’expertise nécessaire pour évaluer le risque financier. Il compte en demander la communication lors de la première audience.

Si Orange, Bouygues Telecom et Free se sont engagés à garantir un emploi aux salariés du périmètre repris jusqu’au début de l’année 2029, rien de tel pour les 1 500 employés des indépendants. Les trois opérateurs comptent reprendre chacun 40 boutiques, exclusivement parmi celles que détient directement SFR.

Sauf que voilà, les indépendants gagnent davantage d’argent lorsqu’ils recrutent de nouveaux abonnés que lorsqu’un client renouvelle son contrat. Sauf que SFR a perdu 461 000 abonnés entre janvier et juin 2026. Au troisième trimestre, les revenus des services mobiles grand public ont encore reculé de 7,5 % sur un an.

Les boutiques indépendantes risquent de disparaître avant même la vente de SFR

« On est la variable d’ajustement de l’accord », déplore un entrepreneur auprès du Figaro. Il faut pourtant continuer à payer les loyers des locaux commerciaux et les salaires des employés, sans savoir si les magasins auront encore des forfaits à vendre après le rachat.

L’Association des distributeurs indépendants de l’enseigne SFR (ADIES) estime que 70 % des indépendants pourraient disparaître d’ici fin juin 2027. « La trésorerie est en train de fondre comme neige au soleil », explique l’un de ses membres au quotidien.

Pourtant, selon l’Arcep, la vente de SFR ne sera pas effective avant fin 2027, au plus tôt. Et les trois opérateurs prévoient au moins 30 mois de transition. Les patrons de boutiques espèrent donc continuer à accompagner les millions d’abonnés de SFR lors de leur transfert vers les autres opérateurs, notamment les personnes âgées qui se rendent dans leurs magasins.

Source : Le Figaro