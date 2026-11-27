Comme toujours pendant le Black Friday, les smartphones Apple sont les appareils les plus recherchés. Plusieurs modèles, dont l’iPhone 17e sont en promotion. Celui-ci est disponible pour 775 €, au lieu de 869 €.

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Plusieurs appareils Apple sont en promotion pendant le Black Friday. Si vous recherchez un mobile récent à un tarif abordable, il va falloir vous rendre sur Amazon. En effet, chez ce dernier, vous pouvez trouver l’iPhone 17e à 799 €, alors qu’il est toujours affiché à 869 € sur la boutique officielle. Toutefois, au moment du paiement, une remise de 23,99 € va automatiquement s’appliquer. Avec celle-ci, l’iPhone 17e vous revient à seulement 775 €. Pour faire simple, il n’avait jamais été à un prix aussi bas. Sachez tout de même que l’offre est uniquement valable avec le coloris noir de la version 256 Go de stockage.

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L’iPhone 17e au prix le plus bas sur Amazon

Actuellement, l’iPhone 17e est le smartphone Apple qui offre le meilleur rapport qualité/prix. Il dispose d’une fiche technique proche de celle de l’iPhone 17 basique tout en proposant un tarif plus abordable. Bien évidemment, la marque a fait quelques compromis. Quoi qu’il en soit, ce modèle est équipé d’une puce A19. Sans surprise, le téléphone ne manque pas de puissance. La navigation est fluide en multitâche.

iPhone 17e amazon.fr 799,39 € Darty 659,00 € Reconditionné Cdiscount 666,00 € Reconditionné Fnac 669,00 € Occasion Pixmania 729,00 € Occasion Carrefour 748,88 € RDC 756,98 € Wellbots 868,99 € Boulanger 869,00 € Cdiscount 869,00 € Fnac 869,99 € Darty 869,99 € Pixmania 887,00 €

La puissance est suffisante pour la majorité des usages envisageables. Ensuite, c’est un mobile particulièrement compact. En effet, il dispose d’une dalle Super Retina XDR de 6,1 pouces. Si le taux de rafraîchissement se limite à 60 Hz, vous allez tout de même profiter d’un écran très bien calibré. Seul bémol, il y a une encoche sur le haut, ce qui signifie que la Dynamic Island est absente de l’iPhone 17e.

Pour le reste, il offre une très bonne autonomie. Vous pouvez compter sur une ou deux journées d’utilisation en fonction de votre usage. Pour la partie photo, vous allez devoir vous contenter d’un unique capteur de 48 Mpx. Les clichés sont de bonne qualité pour un téléphone avec un unique objectif. Néanmoins, dans ce domaine, tous les autres produits de la marque sont meilleurs. Enfin, il est compatible Apple Intelligence.

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