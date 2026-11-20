Pour le Black Friday, le Sony WH-1000XM6 tombe à son prix le plus bas. Ce superbe casque Bluetooth compatible iOS et Android est disponible pour 329 €, au lieu de 449 €. L’offre est valable chez Amazon, Fnac et Darty.

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Comme chaque année, le Black Friday se présente comme un moment privilégié pour investir dans un casque Bluetooth à réduction de bruit active (ANC). Plusieurs appareils haut de gamme sont en promotion, dont le très bon Sony WH-1000XM6. Ce dernier est proposé à 329 €, au lieu de 449 €. La réduction est disponible chez Amazon, Fnac, Darty, et même sur la boutique officielle (voir tableau ci-dessous). Pour le reste, tous les coloris sont concernés par cette offre, ce qui vous assure l’embarras du choix. Notons que dans le cas de certaines boutiques comme Amazon, la période de retour est étendue de plusieurs semaines. Si jamais le Sony WH-1000XM6 ne vous convient pas, vous pourrez le retourner et obtenir un remboursement.

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Le Sony WH-1000XM6 au prix le plus bas pour le Blanc Friday

Dans le détail, le Sony WH-1000XM6 se présente comme un casque haut de gamme disposant de la réduction de bruit active. Chose importante à savoir : il fonctionne aussi bien avec les appareils sous Android que sous iOS comme les iPhone. En effet, l’application dédiée est disponible avec les deux écosystèmes. D’ailleurs, indiquons tout de suite que cette dernière est particulièrement complète et offre de nombreuses possibilités.

Sony WH-1000XM6 amazon.fr 329,00 € Fnac 276,99 € Occasion Fnac 329,00 € Darty 329,00 € Sony FR 329,00 € Fnac 329,99 € Boulanger 329,99 € Darty 329,99 € PC Componentes 375,87 € RDC 387,66 €

Pour le reste, la qualité audio n’est pas en reste. Il n’y a rien à redire sur ce point, avec un son précis, puissant et équilibré. Pour faire simple, si vous êtes un audiophile, vous allez apprécier ce modèle. La réduction de bruit active (ANC) est toute aussi excellente. Même dans les environnements les plus bruyants, l’isolation est bonne. Vous allez facilement pouvoir vous retrouver dans votre petite bulle de calme.

Les écouteurs englobent parfaitement bien les oreilles. C’est un casque confortable. Vous pouvez le garder sur la tête sans ressentir de gêne, même lors de longues sessions d’utilisation. Autre point important, il est pliable, ce qui facilite le transport. Une bonne nouvelle quand on sait que cette option était absente de la génération précédente. Enfin, vous pouvez compter sur une autonomie de 30 heures avec l’ANC activée.

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