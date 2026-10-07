Quelle est la meilleure Apple Watch en octobre 2026 ? Notre comparatif pour bien choisir

Si vous possédez un iPhone, les montres connectées Apple sont une solution indiquée. Cependant, il peut être difficile de faire son choix entre les Apple Watch SE, Series 10 ou Ultra 2. En effet, les prix sont variables et chacun de ces modèles possède ses propres forces et faiblesses. Pour vous aider à choisir la solution adaptée à vos besoins (santé, sport, etc.), nous vous proposons cette sélection des meilleures Apple Watch du moment.

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Notre top 3 des Apple Watch

Les montres connectées d’Apple dominent largement le marché. Il faut dire que ces dernières sont devenues de véritables extensions de nos iPhone. De plus, la firme de Cupertino possède une grande expertise dans ce domaine, sachant que cela fait plus de 10 ans que la première Apple Watch a été commercialisée. Quoi qu’il en soit, que vous recherchiez une smartwatch pour le suivi de votre santé ou pour vous accompagner dans vos séances de sport, il existe forcément un modèle qui va répondre à vos besoins.

Si le choix reste assez limité dans le catalogue de la marque, nous retrouvons trois grandes catégories adaptées aux besoins et au budget de chacun. Les Apple Watch Ultra sont des produits premium se destinant aux sportifs exigeants tandis que les Apple Watch SE, moins performantes, offrent un très bon rapport qualité/prix. Entre les deux, nous retrouvons l’Apple Watch Series 10 qui se place comme l’accessoire le plus polyvalent de l’entreprise. Afin de vous accompagner dans vos recherches, nous vous proposons ce comparatif des meilleures montres connectées Apple.

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🔎 Comparatif rapide des meilleures Apple Watch

Modèle Prix de départ Taille Autonomie max indiquée Capteurs principaux Principal atout Apple Watch SE 3 269 € 40 / 44 mm 36 h Cardio, GPS, température (pas d’ECG, SpO2) Apple Watch SE 2 209 € 40 / 44 mm 24 h Cardio, GPS (pas d’ECG, SpO2) Petit budget Apple Watch Series 11 449 € 42 / 46 mm 38 h ECG, SpO2, température, sommeil Suivi sport et santé Apple Watch Series 10 389 € 42 / 46 mm 36 h ECG, SpO2, température, sommeil Suivi sport et santé Apple Watch Ultra 3 899 € 49 mm 72 h ECG, SpO2, température, GPS double fréquence Apple Watch Ultra 2 799 € 49 mm 72 h ECG, SpO2, température, GPS double fréquence Parfaite sportifs exigeants

Apple Watch Ultra 3, la meilleure Apple Watch pour le sport

La firme de Cupertino a renouvelé sa gamme de montres connectées premium avec l’Apple Watch Ultra 3. Cette dernière reprend les éléments qui ont fait le succès de la version précédente, tout en améliorant quelques points. Tout d’abord, elle se présente comme un objet particulièrement solide avec son boîtier en titane.

Comme toujours, la marque nous gratifie d’un produit aux superbes finitions. Côté technique, nous retrouvons un écran OLED de 1,98 pouce. Celui-ci possède toujours une luminosité maximale de 3 000 nits, mais surtout, il embarque la technologie LTPO 3. Le rafraîchissement est variable ce qui va permettre d’économiser la batterie.

Cependant, une fois encore, l’autonomie est simplement décevante. Vous allez pouvoir compter sur trois jours d’utilisation. C’est mieux que le modèle précédent, mais pour une Apple Watch lancée à 899 €, nous étions en droit d’obtenir un meilleur résultat. Il faut environ 90 minutes pour la recharger entièrement. Ensuite, elle intègre la nouvelle puce S10 qui offre une fluidité supérieure. Néanmoins, on ne note pas de changements au niveau des options proposées. Le GPS est présent et toujours d’une précision impressionnante.

Cela est également le cas des capteurs de fréquence cardiaque, de SpO2, etc. On note tout de même l’intégration des SOS d’urgence par satellite pour la sécurité. Pour le reste, des fonctions comme la détection des accidents ou des chutes sont toujours présentes. En bref, l’Apple Watch Ultra 3 se place parmi les meilleures smartwatch du marché, mais nous espérions plus de changements avec ce modèle.

On aime On aime pas ✅ L’excellente qualité d’affichage de son écran ❌ Trop faible autonomie pour ce prix

✅ Des capteurs toujours nombreux et précis

❌ Peu d’évolutions notables par rapport à l’Ultra 2

✅ Vitesse de charge assez bonne

✅ La grande qualité des finitions



Apple Watch Ultra 2, l’alternative premium

L’Apple Watch Ultra 2 reste aujourd’hui encore, l’une des meilleures montres connectées du marché. Son tarif de départ est désormais légèrement plus abordable. De plus, elle n’a pas grand-chose à envier à la nouvelle génération en termes de robustesse et de fonctionnalités.

Dans tous les cas, c’est un objet performant avec sa puce S9. De plus, elle possède une grande dalle OLED avec une luminosité de 3 000 nits. C’est l’un des produits les plus lumineux, ce qui garantit une lisibilité optimale, peu importe la situation. Son design est élégant et c’est un appareil fonctionnel profitant notamment de la fonction double tap. Grâce à cette dernière, il n’est même pas nécessaire d’appuyer sur l’écran pour interagir avec la montre. Enfin, précisons qu’elle existe dans une unique version d’une taille de 49 mm avec un boîtier en titane.

C’est un produit imposant qui ne passe pas inaperçu au poignet. D’autre part, elle est bardée de capteurs et assure un excellent suivi de santé et pour le sport. Ses relevés de fréquence cardiaque sont précis, mais surtout, il est appréciable de profiter d’un GPS aussi efficace.

Notons également que ce modèle propose un stockage de 64 Go, ce qui est toujours un plus. Sinon l’autonomie est correcte. En effet, il est possible d’atteindre 72 heures d’utilisation. Cependant, pour ce faire, il va falloir désactiver la fonction Always-On de votre Apple Watch Ultra 2.

On aime On aime pas ✅ Produit robuste au superbe design ❌ Son tarif exorbitant ✅ Grand écran très lumineux (3 000 nits) ❌ Produit imposant qui ne convient pas à tous les poignets ✅ Des capteurs et un GPS toujours plus précis ✅ Autonomie en amélioration

Apple Watch Series 11, la meilleure Apple Watch

Disons-le tout de suite, si l’Apple Watch Series 11 est une évolution de la Series 10, nous sommes bien loin d’une révolution. Deux tailles sont toujours proposées et nous avons le droit à des boîtiers en aluminium ou en titane. Les derniers étant toujours aussi onéreux, mais le verre saphir sur l’écran est réservé à ce produit.

Elle est légère, confortable et nous trouvons toujours la couronne rotative sur le côté. Côté design, c’est du classique. Rien à redire non plus sur l’écran qui est identique à la génération précédente. La qualité d’affichage est bonne, même en plein soleil vous pouvez facilement lire les informations. Notons aussi que watchOS 26 modifie légèrement l’interface, mais nous restons sur un produit Apple.

La navigation est fluide et l’objet facile à prendre en main. Des options comme Apple Pay sont bien évidemment de la partie. Capteur de température, d’oxygène dans le sang, de fréquence cardiaque, tout l’essentiel est présent. Suivi de santé et de sport, la montre est adaptée à tous les types d’utilisation. Elle peut détecter l’apnée du sommeil et réaliser des ECG. Le GPS est d’une très grande précision et c’est toujours plaisant. L’autonomie est légèrement en amélioration.

Néanmoins, l’Apple Watch Series 11 est loin de briller par son endurance. Tout va dépendre de votre usage, mais vous allez rarement dépasser les deux journées d’utilisation. Par contre, la recharge se fait en à peine plus d’une heure, ce qui est assez rapide.

On aime On aime pas ✅ Le choix entre boîtier aluminium ou titane

❌ Toujours ce problème d’endurance

✅ Toutes les fonctions sports et santés sont présentes

❌ Manque de vraies évolutions par rapport au modèle précédent

✅ Qualité des mesures des capteurs + GPS précis

✅ Légère, compacte et toujours confortable



Apple Watch Series 10, la valeur sûre

Pour faire simple, l’Apple Watch Series 10 reste le classique de la marque. Elle est bardée de fonctionnalités, dispose d’une bonne qualité d’affichage et de capteurs précis tout en étant plus abordable que la nouvelle version. Cependant, produit Apple oblige, cela reste un véritable investissement.

Quoi qu’il en soit, son écran OLED est toujours aussi lumineux et il n’y a pas de problème pour lire les informations. De même, deux tailles sont proposées (42 et 46 mm). Sinon, des fonctions comme le double tapotement sont présentes. Au niveau des capteurs, tout l’essentiel est inclus, avec notamment l’ECG, le capteur de température, d’oxygénation dans le sang (SpO2), etc. Bien évidemment, à cela s’ajoutent des fonctions plus classiques comme l’accéléromètre, la boussole ou le gyroscope.

De même, les relevés sont d’une grande précision et l’intégration avec l’iPhone est simplement parfaite. Pareillement, le système d’exploitation Watch OS est toujours aussi plaisant. Pour finir, sur cette partie, le GPS est très précis ce qui est un plus pour le sport. D’un autre côté, les sportifs risquent d’être déçus par l’autonomie, pourtant en amélioration.

En utilisant toutes les fonctions, vous allez avoir du mal à dépasser les deux journées d’utilisation. Il est vivement conseillé de recharger votre Apple Watch avant d’aller courir ou faire du vélo. Enfin, vous avez le choix entre un boîtier en titane ou en aluminium. Mais attention, dans le second cas, les prix s’envolent très rapidement.

On aime On aime pas ✅ Une interface toujours aussi intuitive ❌ Une autonomie décevante ✅ Qualité de sa dalle OLED ❌ Trop peu d’évolution par rapport à la Series 9

✅ Nombreux capteurs et relevés précis ✅ Charge plus rapide avec cette génération

Apple Watch SE 3, le meilleur rapport qualité/prix

Pour une montre connectée dite abordable, l’Apple Watch SE 3 surprend par ses capacités. Si elle fait quelques compromis par rapport au fleuron de la marque, c’est le modèle qui saura convaincre la majorité des utilisateurs, notamment les sportifs. Toutes les fonctions sport sont présentes tout en présentant un coût maîtrisé.

Bref, c’est l’Apple Watch au meilleur rapport qualité/prix. Mais surtout, c’est le seul modèle de la nouvelle génération à présenter un grand nombre de nouveautés par rapport à la montre précédente. En effet, elle intègre la nouvelle puce S10 et nous pouvons désormais utiliser la fonction « Toucher deux fois ». Un capteur de température a été intégré, tout comme les notifications pour l’apnée du sommeil. Et tous les relevés sont précis.

Que ce soit la fréquence cardiaque ou le GPS, elle n’a pas grand-chose à envier à ses aînées. L’écran dispose toujours d’une diagonale de 1,57 pouce (OLED). Cependant, la fonction Always-On est enfin disponible. Par contre la luminosité se limite à 1 000 nits, ce qui est un dommage. Pour autant, la dalle reste parfaitement lisible dans la majorité des situations. Elle est certifiée 5 ATM, ce qui la rend compatible avec la natation.

D’un autre côté, elle n’est pas non plus étudiée pour la plongée. Par contre, elle manque clairement d’endurance. Si les Apple Watch ne sont pas réputées dans ce domaine, cette version va difficilement dépasser la journée d’utilisation. Au moins, elle se recharge assez rapidement.

On aime On aime pas ✅ Plusieurs nouveautés, dont le capteur de température

❌ Il faut la recharger presque tous les jours

✅ Apparition du mode Always-On

❌ Luminosité de l’écran limitée à 1 000 nits

✅ Bon suivi santé et sport pour la gamme

✅ Rien à redire sur la précision des capteurs



Apple Watch SE 2, l’Apple Watch pas chère

Avec l’Apple Watch SE (2ᵉ génération), nous restons dans les montres connectées abordables d’Apple. Il faut dire que dans le cas de la firme de Cupertino, un modèle neuf parfois disponible à moins de 200 euros est une chose rare. Bien évidemment, ce modèle fait de nombreux compromis par rapport aux fleurons de la marque. Tout d’abord, deux formats de boîtier sont proposés : 40 et 44 mm. Ensuite, son écran se limite à une luminosité de 1 000 nits.

À la pratique, cela ne lui fait pas trop défaut. Même en plein soleil, on arrive à bien lire les informations. D’un autre côté, il est dommage de ne pas trouver une fonction aussi basique que l’Always-On. D’ailleurs, une fois n’est pas coutume, vous allez avoir du mal à dépasser les deux jours d’utilisation. Cependant, là où cette montre connectée fait le plus de sacrifices, c’est au niveau des capteurs et des fonctionnalités.

En effet, ici, point d’ECG, mais un capteur de fréquence cardiaque tout ce qu’il y a de plus classique. Mais il faut reconnaître que ce dernier est d’une grande précision. Sinon pour les autres absents, nous ne trouvons pas de capteurs pour le SpO2, la température ou l’apnée du sommeil malgré le suivi du sommeil. D’autre part, précisons que l’intégration de la puce S8 permet une navigation fluide et rapide dans les différentes applications.

Pour faire simple, si vous souhaitez profiter de l’expérience Apple Watch, sans vous ruiner c’est une excellente solution. Elle est suffisante pour le suivi des activités sportives, mais elle montre ses limites avec le suivi de santé.

On aime On aime pas ✅ Son rapport qualité/prix pour une Apple Watch ❌ Pas adaptée au suivi de santé ✅ Suffisante pour les activités sportives ❌ Cet éternel problème d’autonomie ✅ GPS et capteurs efficaces ✅ Toutes les fonctions essentielles sont présentes

🏆 Verdict

Series 11 : le meilleur choix pour la majorité avec de nombreux capteurs pour sport et santé.

Ultra 3 : la montre des aventuriers, ultra-robuste et particulièrement complète en fonctions.

SE 3 : pour les débutants avec l’essentiel pour les sportifs à un tarif raisonnable.

Le choix de votre Apple va dépendre principalement de vos besoins, mais également de votre budget. Voici quelle montre connectée choisir entre les Apple Watch Series 10, Ultra 2 et SE, selon vos besoins.

Watch Series 11 : c’est la montre connectée la plus polyvalente. Elle dispose de tous les capteurs essentiels (ECG, SpO2, etc.) avec des fonctionnalités avancées comme le suivi du sommeil pour un prix à partir de 449 € . Pour les activités sportives et le suivi de santé, c’est un excellent choix.

c’est la montre connectée la plus polyvalente. Elle dispose de tous les capteurs essentiels (ECG, SpO2, etc.) avec des fonctionnalités avancées comme le suivi du sommeil pour un prix . Pour les activités sportives et le suivi de santé, c’est un excellent choix. Watch Ultra 3 : c’est l’Apple Watch la plus complète. Elle offre la meilleure autonomie, un GPS et des relevés précis. De plus, son châssis en titane et des fonctions comme la sirène en font le choix parfait pour les amateurs de sport extrême. Cependant, sa taille de 49 mm ne correspond pas à tous les poignets. Son format n’en fait donc pas un choix privilégié pour les femmes qui préfèrent généralement des produits plus fins. Sans oublier que son tarif de départ de 899 € , risque d’en refroidir plus d’un.

c’est l’Apple Watch la plus complète. Elle offre la meilleure autonomie, un GPS et des relevés précis. De plus, son châssis en titane et des fonctions comme la sirène en font le choix parfait pour les amateurs de sport extrême. Cependant, sa taille de 49 mm ne correspond pas à tous les poignets. Son format n’en fait donc pas un choix privilégié pour les femmes qui préfèrent généralement des produits plus fins. Sans oublier que son , risque d’en refroidir plus d’un. Watch SE 3 : c’est le modèle le plus abordable qui convient pour un usage basique et quotidien. Si les options importantes pour le sport sont présentes, l’absence de capteurs pour la température et l’ECG la rendent peu adaptée au suivi santé. Mais si ce point n’a pas d’importance pour vous, son prix de 269 € en entrée de gamme en fait une excellente alternative.

🤔 Quels accessoires acheter avec une Apple Watch ?

Quand vous achetez une Apple Watch, il peut être intéressant de compléter celle-ci par différents accessoires. Voici une petite sélection des objets permettant une meilleure expérience.

Bracelets interchangeables

S’il y a un point, parmi tant d’autres, qui démarque les montres connectées d’Apple de ses concurrentes, c’est le choix dans les bracelets interchangeables. En effet, de nombreuses solutions sont disponibles avec des gabarits et des matériaux différents. On trouve des produits en cuir, silicone, métal ou même tissus. De quoi répondre au goût et aux activités de chacun.

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Chargeurs

Les Apple Watch SE rechargent avec des chargeurs magnétiques. D’ailleurs, un chargeur est livré avec la montre (sans adaptateur secteur). Vous pouvez donc avoir besoin d’un deuxième chargeur ou alors, il est toujours intéressant d’investir dans une station de recharge. En effet, ce type d’objet permet de charger votre Apple Watch, mais aussi votre iPhone et vos AirPods. Ci-dessous, nous vous proposons un produit abordable (non officiel) apprécié par les utilisateurs.

Station de charge pour Apple Watch chez Amazo

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Protection

Sachez également qu’il est possible d’installer une protection d’écran sur votre Apple Watch. Si cette dernière n’est pas des plus utiles avec les versions Ultra, c’est toujours un plus avec la Series 10 ou les versions SE. En effet, même si la montre est attachée à votre poignet, les risques de chutes subsistent. De même, il n’est pas impossible d’endommager l’écran en cas de choc. Si ce type de sécurité vous intéresse ci-dessous, vous pouvez découvrir une protection JETech pour Apple Watch très appréciée des utilisateurs.

Protection écran Apple Watch JETech chez Amazon

🤖 Une Apple Watch peut-elle fonctionner avec un smartphone Android ?

Non, vous ne pourrez pas utiliser une Apple Watch avec un smartphone Android. Depuis un certain moment maintenant, les montres connectées de la marque fonctionnent uniquement avec un iPhone. Si vous possédez un téléphone Samsung, Google ou Xiaomi, il est conseillé de se trouver vers des solutions issues de ces fabricants. Sinon, n’oubliez pas que Garmin ou Huawei sont de très bons constructeurs de montres connectées. D’ailleurs, ces dernières sont compatibles avec les iPhone, tout comme la majorité des bracelets connectés.

🏃 Quelle Apple Watch choisir pour le sport ?

Si toutes les Apple Watch sont adaptées à la pratique sportive, certaines sont meilleures que d’autres pour les activités physiques. Si vous êtes un utilisateur exigeant ou que vous aimez les sports extrêmes, l’Apple Watch Ultra 2 est la meilleure solution. Elle est endurante, robuste, et son GPS double fréquence est très certainement le plus précis du marché. Pour faire simple, elle a été pensée pour les sportifs de haut niveau.

Si le prix de cette dernière est trop élevé, l’alternative est de se tourner vers l’Apple Watch Series 10. D’ailleurs, étant plus compacte, nous la trouvons également plus confortable au poignet. Dans tous les cas, les capteurs sont précis et variés (fréquence cardiaque, oxygénation dans le sang, etc.) et le GPS profite d’une grande précision. Pour finir, l’Apple Watch SE est principalement intéressante pour les sportifs occasionnels et les budgets les plus modestes.

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