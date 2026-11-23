Les écouteurs Bose QuietComfort Earbuds s’affichent au meilleur prix sur Amazon. Cette paire équipée de la réduction de bruit active est presque à moitié prix sur la plateforme. Vous pouvez acheter ce produit pour 109 €, au lieu de 199 €.

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Les écouteurs sans fil sont à l’honneur pendant le Black Friday Amazon. Après les AirPods Pro 3, ce sont désormais les Bose QuietComfort Earbuds qui sont en promotion. Ces derniers s’affichent au prix le plus bas. Plus concrètement, vous pouvez vous procurer la paire pour 109 €, au lieu de 199 €. L’offre est valable avec tous les coloris dans la limite des stocks disponibles. Pour le reste, rappelons que pendant le Black Friday, Amazon propose une période de retour étendue. Si jamais l’objet ne vous convient pas, vous avez jusqu’au mois de janvier de l’année prochaine pour le retourner et vous faire rembourser.

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Les Bose QuietComfort Earbuds à prix cassé sur Amazon

Dans le détail, si les Bose QuietComfort Earbuds ne sont pas au niveau des meilleurs produits d’Apple, ils n’en restent pas moins compatibles avec les appareils Android et iOS. D’ailleurs, vous allez pouvoir retrouver une application dédiée disponible sur les deux plateformes. Pour le reste, nous sommes en présence d’écouteurs sans fil à réduction de bruit active. Le résultat est franchement bon.

Bose QuietComfort Earbuds amazon.fr 109,99 € Fnac 89,99 € Occasion Son-Vidéo 119,95 € joybuy.fr 119,95 € Fnac 119,99 € Boulanger 119,99 € Darty 119,99 € Carrefour 138,36 € RDC 152,43 € Darty 197,99 € Reconditionné PC Componentes 202,53 €

Vous allez être bien isolés des nuisances extérieures en vous retrouvant dans votre petite bulle de calme. La restitution sonore est bonne, et comme toujours avec Bose, le son est puissant et précis. Ils possèdent un format intra-auriculaire et tiennent bien aux oreilles. Dans l’ensemble, c’est un modèle que vous pouvez porter pendant vos séances de sport. Notons aussi que le produit est livré avec neuf paires d’embouts.

Si des fonctions basiques comme le Bluetooth Multipoint sont présentes, les Bose QuietComfort Earbuds font l’impasse sur des options comme le son immersif. Sur ce point, ce n’est pas l’accessoire du fabricant le plus complet. La marque promet plus de huit heures d’autonomie avec l’ANC activée et la promesse est respectée. Le boîtier va offrir deux cycles de charge supplémentaires.

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