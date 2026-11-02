Black Friday 2026 : date, origine, enseignes participantes, tout savoir sur cette journée de promotion

Le Black Friday est la principale journée de promotion de l’année et cette année elle prend place le 27 novembre. En effet, c’est le meilleur moment pour réaliser de bonnes affaires, une large sélection de produits sont actuellement à prix cassé pour cet événement. Découvrez tout ce qu’il faut savoir sur le Black Friday 2026.

Le Black Friday se tient chaque année au mois de novembre et il est officiellement lancé. L’événement possède désormais une solide réputation. Pendant 24 heures, les enseignes du monde entier bradent de nombreux objets et pour les consommateurs, c’est le meilleur moment pour faire ses achats. C’est encore plus vrai avec Noël qui prend place dans moins d’un mois. Si le concept est censé se dérouler sur une unique journée, les revendeurs ont tendance à proposer des réductions sur l’intégralité du week-end. Dates, boutiques participantes, promotions, origines, voici tout ce qu’il y a à connaître sur le Black Friday 2026.

En 2026, le Black Friday débute officiellement le 27 novembre. Comme toujours, il prend place le dernier vendredi de novembre, et il est suivi le lundi par le Cyber Monday. Une journée de promotion uniquement dédiée à l’univers high tech. Pour revenir à ce qui nous intéresse, si le vendredi est la journée la plus intéressante en termes de réductions, il est possible de faire de bonnes affaires durant tout le week-end. En effet, la grande majorité des enseignes vont enchaîner les promotions jusqu’au lundi. Dans tous les cas, il va falloir être à l’affût pour ne pas rater les meilleures affaires !

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🤔 Quand commencent les promotions du Black Friday 2026 ?

Si le Black Friday commence officiellement le 27 novembre 2026, vous avez pu le constater, des offres avec l’étiquette « Black Friday » apparaissent dès le début du mois. En effet, au fil du temps, l’événement commence de plus en plus tôt. Si pendant un moment, nous pouvions parler de Black Week, désormais, nous sommes plus proches d’un Black Month. Pour faire simple, en 2026, les premières offres sont disponibles dès le 1ᵉʳ novembre. C’est à partir de cette date que vous allez pouvoir faire de bonnes affaires. Toutefois, il y a deux points importants à retenir.

Les offres les plus intéressantes seront proposées lors de la dernière semaine de novembre et lors du jour officiel du Black Friday (27 novembre en 2026). Les premières promotions qui apparaissent début novembre sont à trouver presque exclusivement dans les boutiques en ligne.

🇺🇸 Quelle est l’origine du Black Friday ?

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Le Black Friday, qui est aujourd’hui un événement commercial mondial, trouve son origine aux États-Unis dans les années 1960. Cette période prend place chaque année le lendemain de Thanksgiving. Ce dernier étant toujours célébré le dernier jeudi de novembre. En effet, cette fête religieuse, devenue laïque au fil du temps, marque le début des fêtes de fin d’année en Amérique. En résumé, les achats en prévision de Noël commencent à partir de cette période. Cependant, quant aux origines précises de l’expression Black Friday, il existe plusieurs théories.

Tout d’abord, une des explications populaires veut que le terme « Black » fasse référence aux magasins noirs de monde du vendredi. Mais il existe une autre théorie, celle des livres de comptes. En effet, les personnes économisant leur argent en prévision des fêtes de fin d’année consommaient peu tout au long du mois de novembre. Cela entraîne un déficit de compatibilité pour les marchands qui était indiqué en rouge dans les cahiers. Une fois le dernier vendredi de novembre, l’encre repassait en noir en raison des bénéfices. Cette dernière théorie semble la plus probable.

🇫🇷 Depuis quand le Black Friday existe-t-il en France ?

En France, la première édition du Black Friday a eu lieu en 2010. En effet cet événement est assez récent dans l’Hexagone, mais il a su rapidement s’imposer auprès des consommateurs. C’est le géant américain Amazon qui le premier a lancé le concept en France, qui a continué de croître année après année. Il faut dire que l’engouement a été presque immédiat. D’abord cantonné aux revendeurs en ligne, la période de promotions s’est étendue aux commerces.

C’est seulement depuis 2014 que les boutiques physiques y participent. Désormais, que vous cherchiez des vêtements, des téléphones ou des accessoires de cuisine, une large sélection d’objets est à prix cassé pour le Black Friday. Le choix est énorme durant cette période.

🕘 Combien de temps dure le Black Friday 2026 ?

Si théoriquement, le Black Friday prend place sur une unique journée, les revendeurs ont proposé les premières bonnes affaires dès le début de la semaine. En effet, les offres « Pré-Black Friday » ont pullulé tout au long du mois. S’il était possible de faire de bonnes affaires durant cette période, les meilleures promotions prennent place le 27 novembre. Dans tous les cas, les réductions ne dépasseront pas le dimanche 29 novembre, le Cyber Monday débutant le lundi suivant.

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📱 Quels produits sont en promotion pour le Black Friday ?

Actuellement, un large choix de produits se retrouve en solde. En effet, comme chaque année, les boutiques ont tendance à brader une grande partie de leurs stocks durant cet événement. S’il est possible de faire de très bonnes affaires dans l’univers fashion pendant cette période, c’est bien dans le secteur de l’high tech que l’on trouve les meilleures affaires. Smartphones (Samsung Galaxy, iPhone, etc.), tablettes, écouteurs sans fil, montres connectées, consoles (PS5, Switch et Xbox Series), la majorité de ces appareils est en ce moment à prix cassé. Qui sait, peut-être même que la PS5 Pro ou la Switch 2 vont bénéficier d’une réduction pendant la journée.

D’ailleurs, si vous hésitez, par exemple, entre deux modèles de smartphones, nous vous conseillons de consulter notre rubrique guide d’achat.

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❌ Peut-on retourner un produit acheté pendant le Black Friday ?

Oui, les produits que vous achetez durant le Black Friday peuvent être retournés. C’est la même chose pour les objets que vous pouvez trouver tout au long de l’année. Ici, c’est la loi française qui protège le consommateur. En effet, la législation vous offre un droit de rétractation de 14 jours pour changer d’avis. Sur le site du ministère de l’Économie, il est bien précisé : « Le délai de rétractation de 14 jours minimum court à compter du jour de la réception du bien par le consommateur ou un tiers ». Cela signifie que le délai commence à partir du moment où le produit vous a été livré, chez vous ou dans un point relais. Notons que pendant le Black Friday, certains revendeurs proposent un délai de 30 jours pour retourner votre article.

Attention, il est important de préciser que cela est uniquement vrai pour les achats en ligne, par téléphone, par correspondance ou par télé-achat. Ceci n’est aucunement applicable pour les achats en boutique.

👉 Quelles enseignes participent au Black Friday ?

En 2026, à peu près tout le monde participe au Black Friday. Des boutiques aux revendeurs en ligne comme Amazon, la Fnac ou Cdiscount, proposent des objets à prix cassés. D’ailleurs, même les opérateurs en profitent pour barder les forfaits mobiles. Voici une liste non exhaustive des boutiques participantes.