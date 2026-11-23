GTA 6 a rapporté 3,79 milliards de dollars dans le monde le jour de sa sortie alors qu’il a fallu trois jours à GTA 5 pour dépasser le milliard. Take-Two parle du plus gros lancement de l’histoire du divertissement, tous médias confondus. Le jeu s’était déjà vendu à 32,5 millions d’exemplaires avant sa commercialisation.

GTA 6 a généré 3,79 milliards de dollars dès son premier jour, soit le plus gros lancement de l’histoire du divertissement selon Take-Two.

Le jeu avait déjà écoulé 32,5 millions d’exemplaires avant sa sortie, avec une forte domination de l’édition Ultimate à 100 €.

GTA 6 a presque multiplié par cinq les recettes du premier jour de GTA 5, qui avait généré environ 800 millions de dollars en 24 heures.

Rockstar a lancé GTA 6 le 19 novembre sur PS5 et Xbox Series alors que la version PC se fait toujours attendre pour le début d’année 2027. Take-Two a dévoilé les excellents résultats du lancement dans un communiqué dès le lendemain. Le montant de 3,79 milliards de dollars regroupe les ventes au détail dans tous les pays jusqu’à la fin de cette première journée.

Combien a déjà rapporté GTA 6 depuis sa sortie ?

Les 32,5 millions d’exemplaires écoulés avant le 19 novembre représentent aussi un record toutes plateformes confondues. L’édition Ultimate à 100 euros se vendait mieux que l’édition standard à 80 euros, selon Strauss Zelnick, PDG de Take-Two.

Sensor Tower suit ces ventes anticipées depuis plusieurs mois. Selon ses relevés, 89 % des premières précommandes portaient sur l’édition la plus chère. Le 11 novembre, son compteur affichait 10,31 millions de réservations numériques pour environ un milliard de dollars.

© Rockstar

Le jour de la sortie, le total atteignait 19,05 millions d’exemplaires pour 1,84 milliard de dollars, dont environ trois quarts sur PS5 quand la Xbox est à la traîne. L’estimation de Sensor Tower est ensuite passée à environ 2,36 milliards de dollars pour 24,6 millions de copies numériques vendues sur PS5 et Xbox Series.

L’écart de plus de 1,4 milliard de dollars avec le chiffre officiel s’explique par la méthode de mesure. Sensor Tower ne comptabilise que les copies numériques, alors que Take-Two intègre aussi les exemplaires physiques vendus chez les revendeurs du monde entier.

Presque cinq fois les recettes du premier jour de GTA 5

Précisons qu’il existe sans doute un gros trou car tous les joueurs n’ont pas accès au jeu dans les mêmes conditions, puisque GTA 6 coûte jusqu’à deux fois le salaire minimum dans certains pays. En juillet, Newzoo tablait sur 3,3 à 5,2 milliards de dollars de recettes pour la première semaine. Le premier jour a suffi à dépasser le bas de cette fourchette.

Rappelons que GTA 5 est sorti le 17 septembre 2013 sur PS3 et Xbox 360 et s’est vendu à 11,21 millions d’exemplaires en 24 heures pour environ 800 millions de dollars. Le record précédent fut détenu par Call of Duty Black Ops II, qui a rapporté 500 millions de dollars en une journée en 2012. Pour GTA 5, le cap du milliard de dollars a été franchi trois jours après la sortie.

Les 3,79 milliards de dollars de GTA 6 représentent donc 4,74 fois le résultat du premier jour de son prédécesseur. Take-Two compte près de 235 millions d’exemplaires de GTA 5 vendus depuis 2013. La franchise Grand Theft Auto totalise près de 480 millions d’exemplaires.

Take-Two se félicite de l’énorme succès de GTA 6

Take-Two présente aussi GTA 6 comme le jeu le mieux noté de tous les temps grâce à sa note de 99 sur Metacritic. « C’est avec une immense gratitude que nous entamons un nouveau chapitre de Rockstar Games », a écrit Sam Houser, son président et fondateur.

La veille du lancement, Sam Houser a expliqué proposer quelque chose d’« à la fois familier et entièrement nouveau » pour les habitués de la franchise comme pour les nouveaux joueurs. Sam Houser a conclu en parlant « de nombreuses années » de partage avec les joueurs.

Pour le moment, GTA 6 n’est disponible que sur PS5, PS5 Pro qui est sa meilleure version, Xbox Series S et Xbox Series X. Il est aussi possible de le streamer via le cloud gaming de Microsoft depuis une Xbox One qui diffuse une Xbox Series One. Pour la version PC, c’est le silence chez Rockstar

Source : Take-Two