Satya Nadella, PDG de Microsoft, a lancé un avertissement sur les infrastructures critiques. Une grande partie des équipements utilisés dans les centres de données, les bâtiments ou les transports ne peut plus recevoir de correctifs. Sauf que ces machines sont connectées à Internet au moment où l’IA accélère les cyberattaques. Résultat, il craint davantage de pannes dans des services dont dépendent des millions de personnes.

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Satya Nadella alerte sur des infrastructures critiques connectées à Internet mais impossibles à corriger, des centres de données aux transports.

L’IA accélère les cyberattaques au point de forcer les entreprises à installer certains correctifs sans les tester, au risque de provoquer des pannes.

Microsoft appelle à moderniser les équipements anciens, recenser leurs failles et améliorer la détection des attaques pour limiter les interruptions de service.

C’est le 18 novembre que Satya Nadella a été interrogé sur la fiabilité des systèmes informatiques au DealBook Summit, la conférence organisée par The New York Times. Récemment, des pannes ont touché Outlook, Apple et deux administrations étasuniennes.

Des refroidisseurs aux transports, des machines connectées impossibles à corriger

Pour les administration étasuniennes touchées, on parle ici de l’agence de renseignement NSA et la FAA, chargée de l’aviation civile. Les responsables concernés ont écarté la piste d’une cyberattaque. « N’oublions pas qu’une grande partie de nos infrastructures critiques ne peut pas recevoir de correctifs », a toutefois rappelé le patron de Microsoft.

« Songez à tous les firmwares, les refroidisseurs et les systèmes HVAC qui sont partout. Et tout cela est connecté à Internet », a précisé Satya Nadella. Les refroidisseurs produisent de l’eau froide qui maintient à bonne température les serveurs des centres de données. Sans eux, le matériel informatique surchauffe rapidement.

Le sigle anglais HVAC désigne les systèmes de chauffage, ventilation et climatisation utilisés dans les bureaux, les usines ou les hôpitaux. Ces machines autrefois limitées à des opérations mécaniques ou thermiques ont aujourd’hui accès au réseau. Un pirate peut donc chercher des failles dans du matériel qui n’a jamais été conçu pour les menaces actuelles.

Le firmware est le logiciel intégré à un équipement électronique pour piloter ses capteurs et ses commandes. Mais alors pourquoi ne pas le corriger comme sur un PC sous Windows ? Sur certaines installations industrielles anciennes, le constructeur a arrêté les mises à jour.

L’IA accélère les attaques et pousse à corriger dans l’urgence

Satya Nadella a aussi évoqué les réseaux de transport, dont les équipements fonctionnent en continu. Il faut parfois arrêter une partie du service pour corriger une faille. Dès lors, les responsables techniques limitent les connexions ou isolent les machines.

Les logiciels d’IA repèrent les vulnérabilités plus vite qu’autrefois. Satya Nadella les a jugés très efficaces pour la défense des entreprises. Mais les pirates les utilisent aussi pour préparer leurs attaques. Il faut dire qu’OpenAI développe des agents capables d’exploiter des failles et vend en parallèle ses outils pour s’en protéger.

Jusque-là, les équipes informatiques testaient une mise à jour sur quelques machines puis la déployaient sur tout le parc. Le PDG de Microsoft a estimé que ce délai de vérification disparaît. « Il faut que le correctif soit installé en production dès sa sortie, parce que la faille est déjà exploitée dans la nature », a-t-il expliqué. Il a prévenu que « cela va créer de l’instabilité ».

En clair, une entreprise qui attend laisse une brèche ouverte aux pirates. Celle qui installe le correctif sans test risque une coupure de service. Bref, les options sont quelques peu limitées et le PDG de Microsoft s’en inquiète.

La solution selon Microsoft ? Moderniser les infrastructures

Satya Nadella est revenu sur la récente panne d’Outlook, qu’il a attribuée à un « bug latent » à l’origine d’une « tempête parfaite ». Microsoft a publié un compte rendu de l’incident. Selon le PDG, les équipes en tirent des leçons sur l’architecture et le fonctionnement du service.

Le patron de Microsoft a appelé à moderniser les infrastructures. À ses yeux, les correctifs ne suffisent plus puisque certaines machines ne peuvent pas en recevoir. Il a aussi demandé de recenser les équipements anciens et leurs failles. Il a enfin insisté sur la détection des attaques et une réaction immédiate.