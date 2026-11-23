Le Samsung Galaxy S25 s’affiche à un prix imbattable à l’occasion du Black Friday. La Fnac profite de l’occasion pour vider son stock. Le modèle est disponible pour 599 €, au lieu de 899 €. Toutefois, il n’y en aura pas pour tout le monde.

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Les produits Samsung sont à l’honneur pendant le Black Friday 2026. De nombreux appareils sont en promotion, mais pour profiter des réductions les plus intéressantes, il faut se tourner vers les appareils d’ancienne génération. En effet, le Galaxy S25 est au meilleur prix chez Fnac. Ce téléphone, qui n’a rien à envier au dernier Galaxy S26, perd 300 € pendant le Black Friday. Vous pouvez acheter ce dernier pour 599 €, au lieu de 899 €. L’offre est valable avec plusieurs coloris de la version 128 Go de stockage. Sachez que vous pouvez profiter d’une offre identique chez Darty et sur la boutique officielle Samsung (voir tableau ci-dessous).

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Le Galaxy S25 perd 300 € pour le Black Friday Fnac

Comme dit précédemment, le Samsung Galaxy S25 n’est plus l’appareil de dernière génération. Cependant, grâce à sa solide fiche technique et à une politique de mises à jour de plusieurs années, il reste un produit de choix. De plus, avec un tarif aussi bas, il se présente comme une excellente alternative à son aîné, le Galaxy S26. Dans tous les cas, vous allez profiter de la dernière version de One UI (Android) et des fonctions en lien avec Gemini.

Samsung Galaxy S25 PC Componentes 513,35 € Occasion amazon.fr 593,50 € Fnac 599,00 € Carrefour 599,00 € Samsung 599,00 € Darty 599,00 € RDC 634,80 € Cdiscount 656,43 € E.Leclerc 773,59 € Boulanger 899,00 € RED by SFR 899,00 € SFR 899,00 €

Au niveau de la partie technique, vous avez le droit à un processeur Snapdragon 8 Elite épaulé par 12 Go de mémoire vive. Comme toujours, les puces haut de gamme de Qualcomm offrent un beau niveau de puissance. Les performances sont excellentes et le mobile est adapté à tous les usages. Indiquons tout de même que le stockage se limite à 128 Go. Il embarque une dalle Amoled de 6,3 pouces rafraîchie à 120 Hz.

L’écran est parfaitement bien calibré et il n’y a rien à redire sur la qualité d’affichage. C’est également un smartphone photo polyvalent. Il possède un grand-angle de 50 Mpx, un ultra grand-angle de 12 Mpx et un téléobjectif de 10 Mpx. Il est capable de prendre de jolis clichés, de jour comme de nuit. Enfin, il intègre une batterie de 4 000 mAh. Cette dernière offre une autonomie suffisante pour une journée d’utilisation sans recharge.

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