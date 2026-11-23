Xiaomi a confié son activité automobile européenne à Qiang Shunqiang, un ancien cadre de Xpeng qui est passé par Toyota, Mercedes-Benz et Lamborghini. De quoi préparer le lancement des voitures électriques du constructeur chinois chez nous.

Xiaomi nomme Qiang Shunqiang à la tête de son activité automobile européenne pour préparer le lancement de ses voitures électriques dès 2027.

L’ancien cadre de Xpeng, Toyota, Mercedes-Benz et Lamborghini devra bâtir le réseau commercial, les livraisons et le service après-vente en Europe.

Xiaomi prépare déjà son implantation en Allemagne, mais ses voitures importées de Chine pourraient subir une taxation cumulée de 45,3 %.

C’est le média économique chinois Jiemian News a révélé la nomination à la tête de la branche automobile européenne de Xiaomi. Qiang Shunqiang, directeur général pour l’Europe, est installé en Allemagne puisque la commercialisation débutera dans ce pays en 2027 avant que les voitures électriques de Xiaomi n’arrivent dans d’autres pays du continent. Il ne s’agit donc plus de présenter des modèles dans les salons mais de bâtir un réseau commercial partout en Europe.

Qui est Qiang Shunqiang, nouveau patron européen de Xiaomi ?

Qiang Shunqiang est diplômé en ingénierie automobile de l’université Tsinghua de Pékin. Il a fait ses débuts dans la communication de marque de Toyota et Mercedes-Benz puis est ensuite passé chez Lamborghini pour diriger les ventes et le réseau de concessions en Grande Chine.

En 2019, Qiang Shunqiang a rejoint Xpeng pour organiser son réseau commercial en Chine. Dès 2020, il a travaillé sur l’expansion internationale qui a démarré en Norvège puis le Danemark, les Pays-Bas et la Suède.

En juillet 2023, Qiang Shunqiang fut promu directeur général de Xpeng pour l’Europe occidentale et méridionale, dont la France. Lors de son arrivée chez nous, l’objectif était de 35 points de vente. Aujourd’hui, ce réseau compte plus de 90 concessionnaires dans l’Hexagone.

Xiaomi a donc recruté un cadre qui sait déjà trouver des distributeurs, organiser les livraisons et assurer l’après-vente. Qiang Shunqiang estime d’ailleurs que les constructeurs chinois ont la possibilité de s’installer sur le continent grâce à des partenariats locaux.

Autre recrutement par Xiaomi : Jens Olsen qui a quitté la direction de Xpeng à la tête des pays nordiques. Il a présenté son nouveau poste comme un nouveau chapitre. Et pour cause, Xiaomi Auto n’a encore aucune activité dans la plupart des marchés européens.

Des recrutements forts pour le lancement européen

Chez Xpeng, les deux hommes ont participé à une croissance très rapide. Au cours des neuf premiers mois de 2026, ses ventes ont dépassé les 30 000 voitures électriques dans 18 pays européens. On parle d’une hausse de 177,6 % sur un an.

En novembre 2026, Yu Liguo, vice-président de l’activité automobile, a pris la tête de la nouvelle division internationale. Rudolf Dittrich, ex-responsable du développement des véhicules chez BMW M, dirige le centre de recherche munichois.

Son équipe travaille notamment sur les modèles hautes performances et leur adaptation aux besoins européens. La remise des voitures aux futurs clients passera par Dieter Lorenz, qui organisait les livraisons de Tesla en Europe centrale.

En septembre 2026, Xiaomi a signé des protocoles d’accord avec huit groupes allemands de distribution automobile lors du salon de l’électronique IFA de Berlin. On trouve Emil Frey Germany, LUEG Mobility ou encore Ernst Dello parmi les partenaires. Le but est de bâtir un réseau de vente et un service après-vente en Allemagne.

C’est au troisième ou quatrième trimestre 2027 que Xiaomi lancera la commercialisation dans les pays développés. Les premiers modèles viseront le milieu et le haut de gamme.

Xiaomi prépare son réseau allemand malgré des taxes européennes salées

Sauf que voilà, aucune usine n’est annoncée sur le continent. Rappelons que l’Union européenne taxe à 10 % les voitures électriques importées de Chine. Des droits compensateurs de 7,8 à 35,3 % s’ajoutent selon les constructeurs. En clair, Xiaomi n’a pas de taux individuel et ses modèles écoperaient d’une taxation cumulée de 45,3 %.

Xiaomi peut toutefois compter sur un nom déjà connu du grand public grâce à ses smartphones. Au premier semestre 2026, le constructeur chinois occupait la troisième place du marché européen des smartphones avec 16,9 % des livraisons selon le cabinet d’études Omdia.

Source : Jiemian