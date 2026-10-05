Quelles sont les meilleures manettes PC en octobre 2026 ? Notre sélection pour bien choisir

Si généralement quand l’on pense aux jeux sur PC, on imagine le combo clavier/souris, les manettes restent une solution idéale pour profiter de certains titres. Il existe des produits adaptés à tous les joueurs, mais également à tous les budgets. Voici notre sélection des meilleures manettes PC filaires et sans fil.

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Top 3 des manettes pour PC

De plus en plus de joueurs se procurent des manettes (ou gamepad) pour améliorer leur expérience de jeu sur PC. En effet, certains titres d’aventure, de combat ou de simulation ne sont pas très agréables si l’on utilise le clavier et la souris. Il existe même des références étudiées pour le rétrogaming ! Dans tous les cas, que l’on soit un gamer confirmé ou occasionnel, utiliser un contrôleur adapté devient la meilleure façon de profiter de ses jeux préférés. Cependant, le choix est vaste et il peut être difficile de trouver le modèle qui correspond le mieux à nos envies.

Tout d’abord, il faut choisir entre un contrôleur filaire et une manette sans fil. Ensuite, il faut définir son budget. En effet, certaines solutions coûtent quelques dizaines d’euros, tandis que pour les accessoires premium il faut débourser plus de 100 euros. Enfin, il faut prendre en compte différentes caractéristiques, dont le placement des joysticks (manette asymétrique ou symétrique) et le niveau de personnalisation. Pour vous aider dans vos recherches, nous vous proposons ce comparatif des meilleures manettes PC du moment.

Microsoft Xbox Series, la meilleure manette PC

Cela fait plusieurs années que Microsoft propose les meilleures manettes pour PC. En effet, le contrôleur des Xbox Series est parfait pour un tel usage. Il faut dire qu’elle est plébiscitée par les joueurs de par son ergonomie et son rapport qualité/prix. Elle est facile à se procurer et surtout elle est compatible avec presque tous les jeux disponibles sur Steam ou l’Epic Game Store. Pour faire simple, vous pouvez profiter de toutes les fonctionnalités qu’elle peut offrir.

Plus dans le détail, le design ne change pas malgré les années et elles restent donc très confortables entre les mains. Bien évidemment, elle fonctionne en sans-fil via Bluetooth ou vous pouvez la connecter grâce à un câble USB-C. Pour une connexion plus stable, la solution du dongle reste la plus intéressante. Cependant, nous regrettons toujours son fonctionnement par piles. Une nouvelle fois, Microsoft ne nous a pas gratifié d’un produit sur batterie. Cette dernière est à acheter séparément et nous conseillons fortement cet investissement pour éviter les mauvaises surprises.

Notons tout de même que le plus économique reste d’acheter des piles rechargeables. Dernièrement, elle est disponible dans de nombreux coloris différents et elle a également l’avantage d’être fréquemment en promotion.

On aime On aime pas ✅ Excellente ergonomie, très agréable en main

❌ Fonctionne, encore et toujours, avec des piles ✅ Parfaitement compatible avec de nombreux titres ❌ Peu d’évolutions par rapport à la génération précédente ✅ Le choix important dans les coloris ✅ Facilité de l’installation (compatible Windows et macOS)

Microsoft Xbox Elite Series 2, la solution pour les pros

Pour les professionnels ou les joueurs exigeants en général, Microsoft commercialise également une manette haut de gamme. Comme son prix le suggère, elle ne s’adresse pas à tous les utilisateurs, mais ses qualités sont indéniables. Quoiqu’il en soit, le design est strictement identique à sa petite soeur livrée avec les Xbox Series X/S. D’un autre côté, il faut remarquer la grande qualité de ses finitions. Si elle est tout aussi ergonomique, nous notons également un poids un peu plus élevé.

Ensuite, il est possible de personnaliser les gâchettes, les boutons et les joysticks. Il y a aussi des palettes sous le contrôleur et dans l’ensemble, une fois toutes les pièces assemblées selon nos envies, la prise en main se révèle excellente. D’autre part, il est possible de réattribuer certaines commandes via l’application Accessoires Xbox (option réservée aux PC Windows et aux consoles). De plus, elle a l’avantage de fonctionner sur batterie ! Cette dernière se recharge par USB-C et la promesse de 40 heures d’autonomie est largement tenue.

Sinon, il y a toujours la possibilité de la connecter à votre PC grâce au Bluetooth. Enfin, cette manette est livrée avec un étui de protection servant également de rangement pour les différents accessoires. De même, le prix inclut la station de rechargement.

On aime On aime pas ✅ Possibilités de personnalisations importantes ❌ Tarif franchement dissuasif ✅ Livrée avec un étui et une station de recharge ❌ Manette un peu lourde ✅ Fonctionne sur batterie (fini les piles !) ✅ Superbe qualité des finitions + choix dans la connectivité

Asus ROG Raikiri Pro, pour une personnalisation importante

Nous quittons l’univers Microsoft pour vous proposer cette manette PC Asus ROG Raikiri Pro. Si vous aimez pousser à fond la personnalisation de votre gamepad, elle se place comme une solution indiquée. Tout d’abord, en matière de tarification, elle se situe entre le contrôleur classique de la Xbox et la Xbox Elite Series 2. D’un autre côté, elle reprend le design de ces dernières ce qui garantit une très bonne ergonomie.

D’ailleurs, elle surprend sur ce point, en se montrant encore plus agréable en main que ses concurrentes. Sinon, il faut reconnaître que le fabricant a apporté un certain soin à l’esthétisme pour notre plus grand bonheur. Pour le reste, elle fonctionne sur batterie et nous retrouvons un petit écran à l’avant indiquant l’autonomie restante. Enfin, c’est un produit assez endurant avec 40 heures d’utilisation avec une recharge complète. Vous pouvez, au choix, la faire fonctionner en filaire, Bluetooth ou Wifi. Ensuite, la personnalisation passe par une application dédiée.

Cette dernière est facile à prendre en main et vous pouvez enregistrer plusieurs profils. Cela permet d’adapter rapidement la configuration au titre auquel vous jouez. Pour finir, nous retrouvons 4 boutons à l’arrière de la manette et il est possible de brancher son casque à celle-ci (prise jack).

On aime On aime pas ✅ Personnalisation importante avec l’application ❌ Absence d’accessoires dans la boîte ✅ Parmi les manettes PC les plus confortables en main ❌ Le tarif reste important ✅ Large choix pour la connexion et bonne autonomie ✅ Design très réussi + écran en façade

The G-Lab Thorium, la manette PC pas chère

Tout le monde n’a pas nécessairement envie de dépenser 100 € ou plus dans la meilleure manette PC du marché. C’est pourquoi, si votre budget est limité ou votre utilisation occasionnelle, nous vous présentons ce contrôleur signé The G-Lab. Ce dernier est disponible sous la barre des 20 euros chez la majorité des revendeurs. Bien évidemment, il ne faut pas en attendre autant qu’avec les autres accessoires de notre sélection.

Plus concrètement, elle est compatible avec Windows 10 et 11, mais le fabricant précise que ce n’est pas le cas avec les appareils Apple. Mais surtout, il s’agit d’une manette filaire et elle doit donc être branchée en permanence à votre ordinateur. Cela réduit l’ergonomie, mais au moins, vous n’aurez jamais de problèmes de batterie ou de piles. Notons tout de même, que le câble mesure 1,8 m, ce qui est normalement suffisant pour les joueurs PC. Cela a également l’avantage d’éviter les soucis de latence. Pour le reste, elle est agréable en main (vraiment légère), mais il faut reconnaître que la qualité de fabrication laisse à désirer. Ce n’est pas non plus surprenant à la vue du tarif.

Pour finir, elle possède toutes les commandes essentielles et les vibrations sont présentes. Il y a également la possibilité de personnaliser deux des quatre gâchettes.

On aime On aime pas ✅ Une manette vraiment abordable ❌ Faible qualité des finitions ✅ Produit filaire évitant les problèmes de latence ❌ Incompatible avec macOS ✅ Très légère et agréable une fois en main ✅ Vibrations intégrées et quelques possibilités de personnalisation

8BitDo Pro 2, la manette dédiée au retrogaming

Avec la manette 8BitDo Pro 2 nous arrivons sur un tout autre type de produit. Comme son format le suggère, elle s’adresse aux amateurs de rétrogaming et non aux fans de FPS compétitifs. Clairement inspirée de la manette de la Super NES, elle n’en reste pas moins beaucoup plus ergonomique (présence de deux poignées). De même, on remarque également la bonne qualité des finitions.

Quoiqu’il en soit, elle fonctionne sous Windows, macOS, et même avec une Nintendo Switch. De plus, vous pouvez opter pour une connexion filaire (USB-C) ou sans fil (Bluetooth). Ensuite, ce contrôleur dispose de deux joysticks et les vibrations sont intégrées. Nous trouvons même deux boutons personnalisables à l’arrière. Pour le reste, c’est un produit basique qui s’adresse uniquement au rétrogaming. Les fonctionnalités restent limitées. Dans tous les cas, son tarif inférieur à 50 euros en fait un accessoire relativement abordable.

Pour faire simple, elle offre un très bon rapport qualité/prix. Si l’on doit faire un reproche, c’est au niveau du placement des contrôles. En effet, les personnes ayant de grandes mains risquent d’avoir du mal pour l’utiliser correctement.

On aime On aime pas ✅ Design réussi qui va ravir les nostalgiques ❌ Pas vraiment le bon choix si vous avez de grandes mains ✅ Grande qualité des finitions ✅ Très bon rapport qualité/prix pour sa catégorie ✅ Choix entre une connexion filaire ou sans fil

Turtle Beach Recon, la meilleure manette PC filaire abordable

Si vous êtes à la recherche d’un contrôleur filaire au bon rapport qualité/prix, nous ne pouvons que vous conseiller la manette PC filaire de Turtle Beach. Avec celle-ci, vous n’allez pas rencontrer de problèmes de latence. De plus, son câble mesure 3 mètres, ce qui règle la question de la distance. Elle est compatible avec Windows 10/11 et les consoles Xbox Series et One.

D’un autre côté, elle ne fonctionne pas avec les appareils sous macOS. Sinon, dans le détail, elle embarque une prise jack pour les casques audio. Ensuite, les grips assurent une bonne prise en main. De même, il est toujours plaisant de trouver des joysticks asymétriques. Seul bémol, la croix directionnelle est très lisse et nos doigts ont tendance à glisser sur ces derniers.

Pour le reste, c’est du classique avec toutes les commandes que l’on peut trouver sur une manette Xbox. Mais on trouve tout de même deux palettes sous la gamepad. D’autre part, vous avez la possibilité de personnaliser en partie les boutons, mais la démarche est un peu compliquée ce qui est bien dommage. Pour conclure, les finitions se révèlent plus que correctes pour un produit de milieu de gamme.

On aime On aime pas ✅ Manette filaire à l’excellent rapport qualité/prix ❌ Croix directionnelle lisse et peu agréable

✅ Présence d’une touche pour gérer le volume ❌ Système de configurations un peu compliqué ✅ Bonne ergonomie avec un câble de 3 mètres ✅ Légère et quelques possibilités pour la personnaliser

🎮 Est-ce que ma manette de PS5 (DualSense) peut fonctionner sur un PC ?

Ce n’est pas un hasard si la manette de la PS5 n’est pas présente dans notre sélection des meilleures manettes pour PC. En effet, il n’est pas possible de profiter de toutes ses fonctionnalités avec de nombreux supports. Seulement certains jeux présents sur Steam permettent d’utiliser pleinement une DualSense. Notons que désormais, il est tout de même possible de la brancher en Bluetooth tout comme en filaire. Quoiqu’il en soit, ce n’est le contrôleur le plus conseillé pour jouer sur ordinateur. Sauf, si vous tenez à avoir une manette avec des joysticks symétriques.

Au moment de choisir votre future manette PC, il faut prendre en compte plusieurs critères. Pour vous aider à choisir le contrôleur adapté à vos besoins, nous avons listé les facteurs à prendre en compte.

Compatibilité : si vous êtes un utilisateur Windows, ce point a peu d’importance. En effet, la très grande majorité des contrôleurs fonctionnent sous Windows 10 et 11. Cependant, ce n’est pas toujours le cas pour les appareils macOS. De même, si vous souhaitez jouer sur PC et consoles, il faut bien faire attention aux caractéristiques de votre accessoire.

si vous êtes un utilisateur Windows, ce point a peu d’importance. En effet, la très grande majorité des contrôleurs fonctionnent sous Windows 10 et 11. Cependant, ce n’est pas toujours le cas pour les appareils macOS. De même, si vous souhaitez jouer sur PC et consoles, il faut bien faire attention aux caractéristiques de votre accessoire. Ergonomie : il est important que votre manette soit agréable en main. Ici, le mieux reste de consulter les avis des utilisateurs. Quoiqu’il en soit, il est conseillé de choisir des manettes légères et laissant assez d’espace entre les touches.

il est important que votre manette soit agréable en main. Ici, le mieux reste de consulter les avis des utilisateurs. Quoiqu’il en soit, il est conseillé de choisir des manettes légères et laissant assez d’espace entre les touches. Type de joysticks : on retrouve deux grandes familles, les sticks symétriques ou asymétriques. Tout va dépendre de votre préférence, mais nous reviendrons dans le détail sur ce point dans la partie suivante.

on retrouve deux grandes familles, les sticks symétriques ou asymétriques. Tout va dépendre de votre préférence, mais nous reviendrons dans le détail sur ce point dans la partie suivante. Personnalisation : avec certaines manettes, il est possible de personnaliser les commandes via une application. Cela permet une expérience optimale, mais seuls les accessoires haut de gamme offrent une personnalisation poussée.

avec certaines manettes, il est possible de personnaliser les commandes via une application. Cela permet une expérience optimale, mais seuls les accessoires haut de gamme offrent une personnalisation poussée. Connectivité : si la connexion Bluetooth reste la norme, il est toujours possible de trouver des manettes filaires. De même, certains produits fonctionnent avec ou sans fil. Généralement, un produit avec câble permet de réduire la latence, et il est également plus abordables.

si la connexion Bluetooth reste la norme, il est toujours possible de trouver des manettes filaires. De même, certains produits fonctionnent avec ou sans fil. Généralement, un produit avec câble permet de réduire la latence, et il est également plus abordables. Budget : aujourd’hui, les prix varient entre 20 et plus de 200 euros. Ici, tout va déprendre de votre type d’utilisation. Pour un usage intensif, voire professionnel, les contrôleurs haut de gamme deviennent intéressants. À l’inverse, si vous êtes un joueur occasionnel, il n’est pas nécessaire de dépenser une fortune dans sa manette.

🖖 Sticks symétriques ou asymétriques, quelle solution choisir ?

Tout d’abord, sachez que les manettes avec des sticks symétriques prennent la forme des contrôleurs PS5. À l’opposé, les produits avec sticks asymétriques disposent du même design que les manettes Xbox. Quoiqu’il en soit, le débat sur la meilleure solution fait rage depuis des années entre les joueurs des deux consoles. Dans tous les cas, tout va essentiellement dépendre de vos envies et de vos préférences. Cependant, il est généralement admis que les sticks asymétriques sont plus adaptés pour jouer à des jeux de type FPS. De même, ils sont normalement plus ergonomiques, en réduisant les effets de tensions sur les doigts et les poignées.

🤔 Quels sont les avantages d’une manette par rapport au combo clavier/souris ?

Il n’y a pas vraiment un avantage à jouer à la manette ou avec un clavier/souris. Tout est une question de préférences et d’habitudes. Bien entendu, si vous aimez les MMORPG, jouer avec un contrôleur n’est clairement pas la meilleure idée. Mais pour profiter de jeux solos comme les RPG ou les FPS, c’est une solution très intéressante. De même, des titres comme EA Sports FC ne sont pas du tout étudiés pour être joués avec un clavier et une souris. Dernier point, les gamepad sont des produits universels. Si, par exemple, vous êtes gaucher, vous n’aurez pas à régler les paramètres de votre jeu avant de pouvoir en profiter pleinement.