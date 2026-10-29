South Park nous montre du gameplay officiel de GTA 6 avec… Jason qui lance du caca de chien sur un PNJ

Non, ce n’est pas une blague. Du gameplay officiel de GTA 6 a bien été dévoilé dans le dernier épisode de South Park, et dedans, on voit bien Jason en train de lancer du caca sur l’un des PNJ. Une sacrée communication de la part de Rockstar.

Du gameplay officiel de GTA 6 apparaît dans le dernier épisode de South Park, avec des images fournies directement par Rockstar.

La séquence montre Jason ramasser une crotte de chien sur une plage de Vice City avant de frapper un PNJ avec.

GTA 6 sort le 19 novembre 2026 sur PS5 et Xbox, tandis que la version PC n’a toujours pas de date officielle.

Rockstar est très avare en images de GTA 6 alors que le jeu sort dans environ trois semaines. Et surprise, le studio a diffusé une séquence dans le dernier épisode de South Park, disponible depuis le 28 octobre dernier. Il ne s’agit en rien d’un détournement sous forme de reconstitution. Rockstar apparaît bien au générique de l’épisode de South Park, puisque partenaire en tant que fournisseur des images.

Que nous montre l’extrait de GTA 6 dans South Park ?

Faisons un rapide récapitulatif des vidéos qui existent de GTA 6. D’abord, il y a eu le premier trailer et, plusieurs mois après, un deuxième qui s’accompagnait d’un report de la sortie. Puis il y a quelques semaines, Rockstar a présenté le trailer de lancement de GTA 6 alors que juste avant, Netflix a diffusé 27 minutes de gameplay en exclusivité. Depuis, pas grand-chose à se mettre sous la dent pour les futurs possesseurs du jeu de Rockstar, qui pèserait 210 Go sur PS5 selon les rumeurs.

Mais alors, de quelle séquence diffusée en exclusivité dans South Park parle-t-on ? Tout d’abord, précisons que la séquence apparaît dans Guinea Pig on a Stick, qui est donc le dernier épisode en date.

Here’s the FULL GTA 6 gameplay footage exclusively shown in the latest South Park episode in HD. pic.twitter.com/aMBXWtnKE3 — GTA 6 Info (@GTASixInfo) October 29, 2026

Dans l’épisode, les personnages regardent un extrait de GTA 6. Dedans, on voit une plage de Vice City qui rappelle les premières images officielles dévoilées par Rockstar. Jason marche au bord de cette plage avec Lucia quand une scène nous montre un chien qui fait ses besoins. Jason s’approche alors de lui, puis ramasse la crotte laissée dans le sable pour frapper le propriétaire du chien avec.

Des jeux vidéo sont souvent apparus dans South Park

Bref, une scène quelque peu absurde dans le pur esprit irrévérencieux de South Park, même si entre nous, on ne s’attendait pas à ce que des images officielles de GTA 6 soient diffusées dans cette série. D’autant plus que c’est bien Rockstar qui a fourni les images à la production pour illustrer cette séquence.

Rappelons que GTA 6 est un running gag de South Park depuis plusieurs épisodes. Ce n’est pas le premier jeu Rockstar qui passe une tête dans South Park, puisque l’on se rappelle de l’épisode qui met en scène Red Dead Redemption 2 et se moque notamment de sa très longue introduction.

D’autres grands jeux vidéo ont aussi déjà fait une apparition dans South Park, comment ne pas citer le célèbre épisode Make Love, Not Warcraft, dans lequel les enfants sont totalement accros à World of Warcraft. Il y a également eu Embark Studios avec son jeu ARC Raiders dans South Park.

C’est le 19 novembre 2026 que GTA 6 sortira sur PS5 et Xbox, puis ensuite sur PC, même si aucune date officielle n’a été dévoilée et qu’une rumeur parle du début d’année 2027. Il s’agit du jeu le plus attendu de la décennie et, pour certains, de l’histoire vidéoludique.

GTA 6 promet de repousser les limites du réalisme

Dans GTA 6, le joueur incarne Jason et Lucia, un couple de braqueurs à Vice City, largement inspiré de la Floride. Les images nous promettent des graphismes à couper le souffle en plus d’un réalisme toujours plus poussé, notamment chez les PNJ.

Rockstar a notamment dédié toute une équipe pour les PNJ dans le but de les rendre uniques et réalistes. Le studio a notamment planché sur les animations puisque la foule de Vice City n’est pas la même entre les différentes morphologies à prendre en compte. Dans GTA 6, les PNJ ne seront pas des copies avec juste un skin modifié.