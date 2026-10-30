Les plus gros fans de GTA 6 auront le droit à un joli cadeau quelques semaines après la sortie du jeu

Les fans de GTA 6 auront le droit à un joli cadeau après la sortie du jeu. Et pour cause, c’est le 11 décembre 2026 que l’album de Justice pour le jeu avec 30 morceaux et plus de trois heures de musique sera disponible.

Justice signe la bande originale de GTA 6 avec un album de 30 morceaux et plus de trois heures de musique, attendu le 11 décembre 2026.

L’album sortira en streaming, double CD et triple vinyle, avec notamment des collaborations avec Gesaffelstein, Tame Impala et SZA.

GTA 6 proposera aussi 34 chansons originales, de nombreuses radios et pour la première fois l’écoute de musique hors des véhicules.

Alors que GTA 6 sortira le 19 novembre prochain sur PS5 et Xbox avant une possible commercialisation de la version PC en début d’année 2027, les fans auront donc le droit à l’album de la bande originale composée par Justice. C’est très exactement le 11 décembre 2026 que le projet mené par Gaspard Augé et Xavier de Rosnay sortira avec 30 morceaux et plus de trois heures de musique.

Un album spécial de GTA 6 sortira le 11 décembre prochain

L’album sortira également sur les plateformes de streaming, en double CD et en triple vinyle. La musique composée par Justice pour GTA 6 accompagnera les missions et certaines scènes. On ne parle pas ici des chansons diffusées sur les radios de Vice City mais bien de 30 morceaux principaux avec des titres bonus selon les éditions.

Rockstar Games publie cet album avec Because Music et Ed Banger Records, le label de Justice. Parmi les morceaux, on trouve “Pusher”, la collaboration officielle entre Justice et Gesaffelstein. Un morceau d’environ sept minutes qui mélange une basse lourde, des synthétiseurs et une seconde partie très proche du disco.

Xavier de Rosnay explique que “la taille de GTA 6 imposait une musique très large en émotions, en genres et en textures”. Et pour cause, la carte Leonida qui serait incluse en poster dans la boîte physique regroupe Vice City, des marais, des plages, des zones rurales et beaucoup de quartiers très différents. Bref, de quoi offrir de nombreuses ambiances musicales alors que l’un des morceaux de l’album a été dévoilé dans le trailer de lancement de GTA 6.

Les radios seront de retour dans GTA 6

Mais ce n’est pas le seul album autour de GTA 6. Le 19 novembre 2026, soit au moment de la sortie du jeu, c’est The Album qui sera lancé. Un disque avec 34 chansons originales créées juste pour le jeu, parmi lesquelles “RHYNO” de Travis Scott, “Don’t Chart” de Cardi B ou encore “Bright Lights, Big City” de Keith Richards.

Et il y a évidemment la musique du trailer de lancement dont on parlait, “Flower in a Hurricane” de Justice avec Tame Impala, SZA, King Gizzard & The Lizard Wizard. Et le morceau cartonne déjà puisque ce mois-ci, “Flower in a Hurricane” est entré dans le Billboard Hot 100. Soit la première fois que King Gizzard & The Lizard Wizard apparaît dans ce classement.

GTA 6 proposera évidemment des radios parmi lesquelles Cocoteo FM animée par le chanteur portoricain Bad Bunny avec RaiNao. Pour Back Country Radio, Lana Del Rey et Morgan Wallen sont au rendez-vous. Robyn sera sur Flash FM et Kerry King et Tom Araya du groupe Slayer prendront les commandes de The Chamber 106.6.

Il sera possible d’écouter la radio partout

Et pour la première fois dans l’histoire de la franchise, il sera possible pour les joueurs d’écouter les radios et les podcasts en dehors d’un véhicule grâce aux écouteurs connectés du smartphone de Jason et Lucia. Bref, GTA 6 continuera une longue tradition de musique originale qui donne l’ambiance sonore aux différents épisodes.

Justice est au centre du projet de GTA 6 puisque c’est donc Gaspard Augé et Xavier de Rosnay qui donneront l’identité musicale des aventures de Jason et Lucia dans Leonida. Des artistes, on le rappelle, français et qui représenteront donc notre pays à l’international.