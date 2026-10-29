Apple n’a pas oublié l’iPhone Air 2, 3 nouveautés attendent le prochain smartphone ultra-fin

N’oubliez pas qu’Apple prépare un iPhone Air 2. Et pour cause, toute l’attention se concentre sur l’iPhone Duo et l’iPhone 18 Pro. Mais la firme de Cupertino prépare aussi son prochain smartphone ultrafin. Et justement, trois nouveautés majeures attendent ces futurs utilisateurs.

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L’iPhone Air 2 miserait sur une batterie d’environ 3 500 mAh malgré une finesse encore améliorée à 5,2 mm.

Apple ajouterait un second capteur ultra grand-angle de 48 mégapixels, contre un seul appareil photo sur l’iPhone Air actuel.

La puce A20 Pro gravée en 2 nm promettrait de meilleures performances et une consommation réduite, avec une sortie attendue au printemps 2027.

Alors qu’Apple prépare le successeur à l’iPhone Duo, il y a également l’iPhone Air 2 qui est attendu. Pour rappel, la première génération mise sur la finesse avec 5,6 mm d’épaisseur à peine. Sauf que voilà, il faut faire avec des concessions comme la présence d’un seul appareil photo Fusion de 48 mégapixels ou encore une autonomie pour le moins très maigre.

1/ Une plus grosse batterie pour plus d’autonomie

Malgré des ventes très inférieures aux attentes d’Apple pour la première génération, un iPhone Air 2 est toutefois prévu avec trois nouveautés majeures qui attendent les utilisateurs. La première grosse nouveauté, c’est une batterie d’environ 3 500 mAh pour l’iPhone Air 2.

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On parle donc de 10 % de capacité en plus par rapport à la génération actuelle. Et cela ne se ferait pas au détriment de la finesse. Selon les fuites, l’iPhone Air 2 fera 5,2 mm d’épaisseur contre 5,6 mm actuellement. Une bonne nouvelle donc puisque l’on parle d’une plus grosse autonomie sans sacrifier la finesse.

Bien au contraire puisque la firme de Cupertino aurait réussi à éliminer quelques dixièmes de millimètres de plus.

2/ Un capteur photo supplémentaire

La photographie évoluerait aussi puisque l’iPhone Air 2 aurait droit à un second capteur de 48 mégapixels avec ultra grand-angle. En tout, le smartphone ultrafin proposerait donc deux capteurs de 48 mégapixels. De quoi corriger l’une des grosses erreurs de l’iPhone Air actuel qui n’a qu’un seul appareil photo alors que l’iPhone 17 sorti en même temps est moins coûteux et en a deux.

Le nouveau capteur pour l’iPhone Air 2 permettrait donc de cadrer des paysages, des bâtiments ou plusieurs personnes à la fois avec un champ de vision plus large.

3/ Une puce A20 Pro gravée en 2 nm

Le troisième changement majeur attendu, c’est une puce A20 Pro gravée en 2 nm pour une meilleure gestion de la consommation énergétique et des performances accrues. Rappelons que l’actuelle génération a une puce A19 Pro gravée en 3 nm. L’iPhone Air 2 pourrait donc être bien meilleur lors des tâches lourdes comme l’intelligence artificielle.

Et comme expliqué précédemment, une autonomie boostée puisque l’endurance d’un smartphone ne repose pas que sur la capacité de sa batterie mais aussi sur sa puce et l’optimisation logicielle. Les rumeurs parlent aussi d’une chambre à vapeur similaire à celle de l’iPhone 17 Pro pour gérer la chaleur de la puce A20 Pro.

D’autres nouveautés attendues

Pour le reste des nouveautés, l’iPhone Air 2 garderait 12 Go de mémoire vive et un écran OLED de 6,55 pouces avec une fréquence de rafraîchissement jusqu’à 120 Hz. On s’attend à une Dynamic Island bien plus petite et un modem C2 pour la connexion 5G. Quant aux connexions sans fil, elles seraient gérées par la puce N2.

Alors qu’Apple envisageait de sortir l’iPhone Air 2 un peu plus tôt, les informations évoquent désormais une commercialisation au printemps 2027 suite aux ventes décevantes de la première génération. L’iPhone 18 et l’iPhone 18e accompagneraient la sortie de cette nouvelle génération.

Bien conscient que le prix de l’iPhone Air fut un gros frein, Apple travaillerait à rendre son tarif plus attractif.