Epic Games Store : un excellent jeu d’horreur gratuit juste à temps pour Halloween

Pour fêter Halloween comme il se doit, l’Epic Games Store vous offre cette semaine Sorry We’re Closed. Le jeu gratuit en question est un titre d’horreur (survival-horror), acclamé par les joueurs et les critiques. Ce dernier est proposé gratuitement du 29 octobre au 5 novembre 2026.

© Image IA d’illustration générée avec ChatGPT / BuzzArena

Comme tout au long du mois d’octobre, l’Epic Games Store met à l’honneur les jeux d’horreur. À la veille d’Halloween, c’est sans surprise qu’un titre du même genre est proposé. Précisons toutefois que cette semaine, il n’y a qu’un seul jeu gratuit, contre les deux habituels. Néanmoins, Sorry We’re Closed est un survival-horror solo très réussi, bien noté par les joueurs comme par les critiques. Ce dernier offre un gameplay original avec une direction artistique unique. En bref, maintenant qu’il est gratuit, vous n’avez plus d’excuses pour ne pas le tester. Sorry We’re Closed est disponible gratuitement entre le 29 octobre à 17h00 et le 5 novembre à la même heure.

Sorry We’re Closed est gratuit sur l’Epic Games Store à l’occasion d’Halloween

Récupérez gratuitement Sorry We’re Closed sur l’Epic Games Store

Pour vous mettre dans l’ambiance d’Halloween, rien de tel qu’un très bon jeu d’horreur. Ici, vous allez pouvoir découvrir l’excellent Sorry We’re Closed. Ce dernier se joue uniquement en solo. Commençons par aborder son ambiance avec une direction artistique unique, véritablement psychédélique. Les graphismes ne sont pas exceptionnels, mais il n’empêche que le résultat est aussi coloré que dérangeant.

Au niveau du gameplay, plusieurs angles de caméras sont possibles et les mécaniques sont intéressantes. Chaque personnage a ses propres démons à affronter et on trouve tout un système de collecte d’objets avec gestion des ressources. Un pouvoir appelé « troisième oeil va vous permettre de voir à travers les mondes, ce qui permet de résoudre des énigmes ou de découvrir le point faible des boss. Mais ce n’est pas tout.

Tout au long de Sorry We’re Closed, vous allez devoir faire des choix qui auront un impact sur l’histoire. Pour une fois, nos décisions donnent vraiment l’impression d’avoir des conséquences sur la suite du scénario, ce qui est franchement plaisant. D’ailleurs, cela signifie aussi qu’il y a plusieurs fins possibles, ce qui offre une certaine rejouabilité.

Côté scénario, vous incarnez Michelle, une femme souhaitant lever la malédiction qui pèse sur elle. Sans spoiler, il faut reconnaître qu’on se laisse rapidement prendre à l’histoire. Quoi qu’il en soit, Sorry We’re Closed est un excellent survival-horror gratuit que nous ne pouvons que vous inciter à tester à l’occasion du week-end d’Halloween.