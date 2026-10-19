Meilleur bracelet connecté en octobre 2026 : quel modèle choisir ? 

Que vous soyez sportif ou bien soucieux de votre santé, les bracelets connectés sont des accessoires abordables, ergonomiques et bardés de fonctionnalités. Suivi de l’activité, de la fréquence cardiaque, ils sont devenus de véritables incontournables. Voici notre sélection des meilleurs bracelets connectés du moment.

©BuzzArena

Top 3 des bracelets connectés

Pour faire simple, les bracelets connectés (aussi appelés traqueurs d’activité) sont une excellente alternative aux montres connectées. S’ils n’embarquent pas toutes les fonctions qu’offrent ces dernières, ils ont pour principal avantage d’être disponibles à des prix abordables. En effet, dans ce secteur, on trouve de très bons modèles pour moins de 100 euros. Quoi qu’il en soit, cela reste des accessoires connectés capables de rivaliser avec les smartwatch dans plusieurs domaines. Suivi de la santé, du sommeil, ces appareils embarquent des capteurs précis avec dans certains cas des GPS performants.

Bien évidemment, ce sont aussi les compagnons idéaux pour les sportifs avec le suivi de la fréquence cardiaque ou du taux d’oxygénation dans le sang. Néanmoins, tous les produits ne se valent pas et faire le bon choix peut vite devenir un casse-tête. Autonomie, qualité d’affichage, nombre de capteurs, précision des relevés, confort, sont autant de critères que nous avons pris en compte pour vous proposer ce comparatif des meilleurs bracelets connectés pour le sport et la santé.

À lire aussi : notre comparatif dédié aux montres connectées

Xiaomi Smart Band 9, le meilleur rapport qualité/prix

Xiaomi est très certainement la marque de référence sur le marché des bracelets connectés. Elle propose de nombreux modèles adaptés à tous les budgets et à tous les besoins. Pour entamer ce comparatif, nous vous proposons le Xiaomi Smart Band 9 qui offre un excellent rapport qualité/prix. Dans le détail, ce modèle dispose d’une dalle Amoled de 1,62 pouce. De plus, la luminosité atteint 1 200 nits ce qui permet de bien lire les informations même quand l’écran est exposé au soleil.

Mais surtout, il embarque toutes les fonctionnalités comme le suivi du sommeil ou du stress. Pour la partie santé, il est capable de mesurer la fréquence cardiaque et les relevés se révèlent très précis. C’est d’autant plus appréciable qu’il s’agit d’un produit disponible pour moins de 50 euros chez la majorité des revendeurs. Sinon, nous trouvons aussi un capteur pour la SpO2. Néanmoins, il fait tout de même l’impasse sur la puce GPS, ce qui va se révéler problématique pour les personnes à la recherche d’un bracelet pour le sport.

Dans tous les cas, il donne accès à 150 activités différentes. Sinon, l’autonomie atteint environ une semaine avec une utilisation soutenue et l’Always-On activé. Un chiffre plus que correct pour la gamme. Avec une utilisation moins intensive, il est possible d’atteindre 21 jours comme annoncé par la marque.

On aime On aime pas ✅ Embarque de nombreux capteurs ❌ Absence d’une puce GPS ✅ Très bonne qualité de son écran Amoled ❌ Pas de paiement sans contact ✅ Bonne précision pour la fréquence cardiaque ✅ Autonomie excellente

Fitbit Charge 6, le meilleur bracelet connecté pour le sport

Pour les sportifs à la recherche d’un bracelet haut de gamme, nous ne pouvons que vous conseillez le Fitbit Charge 6. Pour faire simple, bien qu’il soit maintenant sorti il y a quelques années, il reste aujourd’hui encore le meilleur bracelet connecté du marché. Plus concrètement, cet accessoire est bardé de fonctionnalités.

Chose assez rare avec ce type d’objet, nous retrouvons la fonction ECG. D’ailleurs, ce dernier est d’une grande précision. Pour le reste, il dispose de capteurs pour mesurer la température, le taux d’oxygénation dans le sang et il peut aussi assurer un suivi du stress. Et comme si cela ne suffisait pas, il intègre également un GPS. D’un autre côté, il faut reconnaître que ce dernier se montre parfois imprécis, surtout si on compare cet appareil avec une montre connectée. De même, le paiement sans contact est de la partie.

On regrettera tout de même l’impossibilité de pouvoir répondre aux appels avec modèle à la vue du tarif. Sinon, indiquons aussi que certaines options sont inaccessibles avec les smartphones sous iOS. Pour rappel, Fitbit est une marque en lien avec Google. Enfin, le fabricant annonce une autonomie de sept jours et dans la pratique, la promesse est respectée.

On aime On aime pas ✅ Bardés de fonctionnalités dont ECG ❌ Le GPS manque de précision ✅ Bracelet connecté endurant ❌ Faible niveau de personnalisation ✅ Possibilité de paiement sans contact ✅ Mesures pour le sport, le sommeil et le stress

Huawei Band 10, le bracelet abordable pour les sportifs

Huawei vient tout juste de renouveler sa gamme de bracelets connectés avec le Huawei Band 10. Comme toujours, ce dernier se positionne comme un appareil abordable adapté à la pratique sportive. D’ailleurs, c’est une bonne alternative au Xiaomi Band 9. Dans tous les cas, on note tout de suite un design assez proche de celui des montres connectées.

En effet, le boîtier est assez large et nous retrouvons une dalle Amoled de 1,47 pouce. La luminosité est importante et il est facile de naviguer dans les menus. En bref, la qualité d’affichage est très bonne et l’ensemble se montre très agréable à porter au poignet. D’un autre côté, sachez tout de suite que ce modèle ne propose pas de GPS. Ce n’est pas non plus une surprise, sachant que cette fonction est fréquemment absente des bracelets d’entrée de gamme. Le système de localisation va donc passer par votre smartphone.

Pour la partie sport, nous retrouvons plus de 100 activités dont certaines dédiées à la course à pied, au vélo, etc. Ensuite, comme indiqué par le fabricant, l’autonomie va osciller entre 2 et 14 jours selon votre utilisation. Si le chiffre peut paraître faible pour un usage intensif, ce défaut est rattrapé par la charge rapide. Il faut moins d’une heure pour le passer de 0 à 100 %.

On aime On aime pas ✅ Son rapport qualité/prix ❌ Toujours pas de GPS ✅ Compatible smartphones Android et iOS ❌ Absence de puce NFC ✅ Nombreux capteurs (fréquence cardiaque, SpO2, etc.) ✅ Charge rapide performante

Xiaomi Smart Band 9 Pro, le bracelet connecté le plus polyvalent

Le Smart Band 9 Pro est un produit de milieu de gamme de dernière génération signé Xiaomi. Ce dernier est à mi-chemin entre le bracelet connecté et la montre connectée. D’ailleurs, il faut reconnaître qu’au premier regard, on a l’impression d’avoir affaire à une smartwatch. Quoi qu’il en soit, vous allez profiter d’un grand écran de 1,74 pouce avec une luminosité maximale de 1 200 nits. L’ensemble fonctionne uniquement en tactile.

Nous ne trouvons pas de bouton physique, mais la prise en main reste très facile. Ensuite, il est confortable et le bracelet en silicone fourni avec la montre ne va pas irriter le poignet. Au niveau des capteurs, nous avons le droit à tout l’essentiel (fréquence cardiaque, boussole, gyroscope, etc.), mais il fait l’impasse sur des fonctionnalités comme l’ECG ou le capteur de température. D’autre part, il y a un point qui le démarque de ses concurrents : son GPS. Ce dernier se montre très précis.

S’il n’est pas au niveau des meilleures montres connectées, la précision reste excellente pour un bracelet connecté. Pour le reste, les autres relevés sont tous précis. Notons tout de même que le paiement sans contact n’est pas de la partie. De même, bien qu’intuitif, l’interface HyperOS donne accès à peu d’applications tierces. Pour le reste, il est endurant avec environ 15 jours d’utilisation en désactivant l’Always-On.

On aime On aime pas ✅ Son grand écran Amoled ❌ Trop peu d’applications tierces ✅ GPS précis pour un bracelet connecté

❌ Toujours pas de paiement sans contact ✅ Fonctions essentielles et relevés précis ✅ Léger et confortable

Honor Band 9, une solution intéressante pour le suivi santé

Pour conclure ce comparatif, nous vous proposons le bracelet connecté Honor Band 9. Ce dernier est un concurrent direct aux produits Xiaomi abordables et il est d’ailleurs disponible à un tarif presque identique. Plus concrètement, son écran est de taille similaire avec une diagonale de 1,57 pouce et une fois encore, nous trouvons la technologie OLED.

En matière de qualité d’affichage, il n’y a rien à redire. Le tout fonctionne avec l’application Honor Health disponible sur Android et iOS. Néanmoins, il faut savoir que les possibilités de personnalisation sont assez faibles et que le choix dans les logiciels est limité. Sinon, ce modèle est orienté santé et bien-être avec le suivi du sommeil et la surveillance du stress. De même, il est capable de prendre des relevés de la fréquence cardiaque ou du taux d’oxygénation dans le sang. Dans tous les cas, les résultats sont précis.

Au total, 96 modes sont dédiés aux activités sportives, mais comme toujours avec les bracelets d’entrée de gamme, il n’embarque pas de GPS. Il ne dispose pas non plus d’une puce NFC. Sinon, sa certification 5 ATM permet de le garder au poignet sous la douche. Pour le rester, Honor promet une autonomie de 14 jours. Bien évidemment, il n’atteint pas cette durée en cas d’utilisation intensive.

On aime On aime pas ✅ Fonctions intéressantes pour le suivi santé ❌ Pas de puce GPS/NFC ✅ La qualité d’affichage de son écran Amoled ❌ Une personnalisation limitée ✅ Environ 14 jours d’autonomie ✅ Compatible Android et iOS



👉 FAQ : bien choisir son bracelet connecté en 2026

⌚️ Quelle est la différence entre une montre connectée et un bracelet connecté ?

Aujourd’hui encore, beaucoup de personnes confondent les montres connectées et les bracelets connectés. Si leur vocation est similaire à la pratique, il y a de nombreuses différences. Les bracelets embarquent moins de fonctionnalités avancées, mais ont l’avantage d’être beaucoup plus abordables. Si les meilleurs modèles tournent aux environs de 100 euros, les meilleures montres atteignent aisément plusieurs centaines d’euros.

Pour le reste, s’ils sont capables de mesurer votre fréquence cardiaque ou votre nombre de pas, ils donnent rarement accès à des options comme l’ECG. De même, la majorité des modèles font l’impasse sur le GPS et la puce NFC. En effet, les smartwatch proposent plus de fonctions. Vous pouvez utiliser un assistant vocal, payer sans contact, stocker vos musiques ou répondre à vos appels. Avec les bracelets, cela va généralement être impossible. Cependant, ceux-ci sont beaucoup plus endurants que leurs contreparties. Ils ne souffrent pas de problèmes d’autonomie.

Pour faire simple, les montres connectées sont plus complètes et polyvalentes, mais vont vous coûter plus cher. En face, les bracelets connectés embarquent le strict essentiel tout en conservant un tarif raisonnable.

📱 Les bracelets connectés sont-ils compatibles avec Android et iOS ?

Oui, la très grande majorité des bracelets connectés sont compatibles avec les smartphones Android et les iPhone. Si vous achetez un modèle de marques comme Xiaomi, Garmin, Fitbit, Honor ou Huawei, vous n’allez pas avoir de soucis avec la compatibilité. Néanmoins, il faut tout de même nuancer ce propos. Certaines fonctionnalités comme la lecture des messages sont inaccessibles avec les appareils sous iOS. En effet, certaines options sont réservées aux Apple Watch. N’oubliez pas non plus de vérifier la version minimale d’Android ou d’iOS requise.

🤔 Puis-je utiliser un bracelet connecté sans mon smartphone ?

En théorie, il est tout à fait possible d’utiliser son bracelet connecté sans avoir son smartphone avec soi. Mais dans la pratique, tout va dépendre de votre utilisation. La majorité des bracelets ne disposent pas de GPS. Dans cette situation, c’est votre téléphone qui va s’occuper de la localisation. D’autre part, le suivi des autres activités comme la santé ou le stress ne nécessite pas de garder son mobile à portée de main. Les données relevées seront transmises par la suite à votre application dédiée. Dernièrement, sachez que l’installation de votre bracelet nécessite un smartphone.

😴 Quel est le meilleur bracelet connecté pour le suivi du sommeil ?

Les bracelets connectés mettent de plus en plus l’accent sur les fonctions bien-être et santé comme le suivi du sommeil. Si pour vous il s’agit d’un critère essentiel au moment de votre achat, plusieurs modèles peuvent répondre à vos attentes. Si vous êtes prêt à mettre le prix, le Fitbit Charge 6 est très certainement la meilleure solution. Il faut dire que c’est l’un des bracelets connectés les plus polyvalents du marché.

D’un autre côté, si votre budget est limité, nous avons tendance à conseiller le Xiaomi Smart Band 9 ou l’Honor Band 9. Ces deux derniers disposent d’un très bon rapport qualité/prix et assurent un bon suivi. Bien entendu, les montres connectées restent supérieures dans ce domaine.

💦 Les bracelets connectés sont-ils étanches ?

Oui, la grande majorité des bracelets connectés sont étanches à différents niveaux. Si vous souhaitez nager ou garder votre accessoire au poignet sous la douche, il faut que l’appareil dispose d’une certification IP68 de préférence (et/ou 5ATM). Mais soyez prudent, un bracelet étanche ne va pas être compatible avec, par exemple, de la plongée sous-marine. Dans le doute, vérifiez bien la fiche technique de l’objet avant de faire votre achat.

🔋 Quelle est l’autonomie moyenne d’un braquet connecté ?

Tout va dépendre du modèle et du type d’utilisation, mais en moyenne, l’autonomie varie entre 5 et 15 jours. Dans l’ensemble, les bracelets connectés sont souvent plus endurants que les montres connectées. Quoi qu’il en soit, si c’est un point essentiel pour vous, nous vous conseillons les produits Xiaomi comme le Smart Band 9 ou sa version Band 9 Pro.

🏃 Quel bracelet connecté choisir pour le sport ou la course à pied ?

Pour le sport, et notamment la course à pied, il est vivement conseillé de choisir un bracelet connecté avec un GPS précis et un bon suivi de la fréquence cardiaque. De même, il faut prendre en compte la compatibilité avec votre application fitness habituelle comme Strava. Dans ce domaine, c’est le Xiaomi Smart Band 9 Pro qui se démarque le plus. En effet, il se démarque de ses concurrents grâce à son GPS offrant une grande précision.

🩸 Un bracelet connecté peut-il mesurer le taux d’oxygène dans le sang (SpO2) ?

Oui, certains bracelets connectés sont capables de mesurer le taux d’oxygène dans le sang (SpO2). Ce type de fonctionnalité est disponible avec des modèles comme le Fitbit Charge 6 ou l’Honor Band 9. Néanmoins, il faut tout de même savoir que les smartwatch restent généralement plus performantes pour tout ce qui touche à la santé.

À lire aussi : ECG, SpO2, VFC, fréquence cardiaque, tout savoir des bracelets connectés

👴 Quel est le meilleur bracelet connecté pour une personne âgée ?

Un bon bracelet connecté pour séniors doit répondre à quelques critères. Il doit être facile à utiliser, disposer d’un écran bien lisible et assurer un suivi de santé efficace. Plus concrètement, il faut aussi qu’il soit capable de réaliser des relevés précis de la fréquence cardiaque et d’offrir une bonne autonomie. Le suivi du sommeil est également un vrai plus. En conclusion, si vous êtes à la recherche d’un bracelet connecté pour votre grand-mère ou votre grand-père, nous vous suggérons le Xiaomi Smart Band 9 Pro ou bien le Huawei Band 10.

À lire aussi :