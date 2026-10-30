Binance victime du plus gros braquage de l’histoire des cryptomonnaies, 6,3 milliards de dollars envolés

C’est le plus gros piratage de l’histoire des cryptomonnaies. Le 29 octobre 2026, des pirates ont vidé pour environ 6,3 milliards de dollars d’actifs depuis des portefeuilles de Binance. Un véritable braquage que l’on doit à la Corée du Nord.

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Il s’agit d’un vol de grande ampleur puisque l’on parle de 6,3 milliards de dollars dérobés sur dix blockchains. L’opération fut extrêmement rapide puisque la majorité des transferts n’a duré qu’une vingtaine de minutes. Le temps de sécuriser son infrastructure, Binance a suspendu les dépôts et les retraits. Changpeng Zhao, fondateur et l’un des actionnaires de l’entreprise, a écrit que “cela ressemble bien à un piratage de Binance”.

6,3 milliards de dollars ont été volés à Binance

Selon les premiers éléments de l’enquête, la porte d’entrée de l’attaque est un PC compromis d’un ingénieur DevOps de Binance. Les pirates auraient eu un accès à la structure interne puis envoyé des ordres de retrait non autorisés. Aucune fuite des clés privées qui protègent les portefeuilles n’a été détectée par Binance. L’enquête cherche toujours à reconstituer comment tout cela a eu lieu.

Mais rappelons que voler des cryptomonnaies ne signifie pas qu’on peut les utiliser. Tether, qui émet l’USDT, a bloqué près de 1,57 milliard et Circle, à qui l’on doit l’USDC, a immobilisé plus de 800 millions de dollars. Quant à Ripple, ce sont 200 millions de dollars qui furent bloqués.

Binance estime qu’environ 3 milliards de dollars ne sont plus entre les mains des pirates puisque les entreprises qui émettent certaines cryptomonnaies ont la capacité de bloquer les adresses qui détiennent les jetons.

Binance assure que ses clients ne perdront pas leur argent

Mais il reste une grosse partie du butin qui est bien plus compliquée à stopper. CoinDesk a suivi 18 270 bitcoins volés d’une valeur proche de 1,4 milliard de dollars dont les fonds étaient répartis dans 19 portefeuilles en moins d’une demi-heure. Et 17 d’entre eux contiennent 1 000 bitcoins. Personne n’est donc en mesure de bloquer ces bitcoins puisque la cryptomonnaie n’a pas d’émetteur central capable d’interdire une adresse.

Mais alors qui sont les pirates ? TRM Labs pense qu’il s’agit de TraderTraitor, un groupe nord-coréen déjà associé à plusieurs gros vols. En février 2025, TraderTraitor a dérobé environ 1,5 milliard de dollars à Bybit.

Binance assure que les utilisateurs ne perdront pas leur argent. Richard Teng, co-directeur général de Binance, a expliqué à ses clients que “votre argent est en sécurité, nous couvrirons chaque perte”. Selon son dernier rapport annuel, la plateforme gère environ 162,8 milliards de dollars d’actifs pour 335 millions d’utilisateurs. Pour le fonds de secours, on trouve environ un milliard de dollars en bitcoin et les fonds propres de Binance compléteront la réserve.

Le secteur des cryptomonnaies au plus mal ?

Bref, le secteur des cryptomonnaies est secoué alors que le bitcoin est tombé à son plus bas niveau depuis six semaines. Et les actions Coinbase, autre plateforme majeure, ont perdu 4,8 % après la clôture à Wall Street. Des investisseurs professionnels commencent à retirer leurs cryptomonnaies des plateformes centralisées.

Pour rappel, Binance a déjà subi un vol de 7 000 bitcoins en 2019. En 2025, le secteur tout entier a subi environ 2,9 milliards de dollars de vols répartis sur près de 150 attaques selon TRM Labs. Le mois dernier, Bitget a perdu environ 387,5 millions de dollars.