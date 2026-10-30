Le réalisateur de Star Wars partage son application iPhone indispensable pour faire des photos comme un professionnel

Vous avez un iPhone et des ambitions cinématographiques. Rian Johnson, le réalisateur de Star Wars : Les Derniers Jedi, a une application iOS à vous recommander pour que vos images s’approchent des couleurs, de la texture et du grain de ses films.

Rian Johnson recommande Chromagraph Camera, une application iPhone conçue avec son directeur de la photographie pour reproduire le rendu de ses films.

L’application traite les fichiers RAW pour ajouter couleurs plus chaudes, grain, halos lumineux et rendu plus proche de la pellicule.

Chromagraph Camera coûte 14,99 euros sur iOS, nécessite iOS 17 et prépare une fonction vidéo, sans version Android prévue.

L’application en question que recommande le réalisateur de Star Wars : Les Derniers Jedi, Looper ou encore À couteaux tirés, c’est Chromagraph Camera. C’est il y a quelques jours que l’application a fait des débuts timides avant que Rian Johnson n’en parle sur son compte X. Désormais, Chromagraph Camera est en première position des applications payantes dans sa catégorie, du moins aux États-Unis.

Voici l’application iPhone imaginé par le réalisateur de Star Wars

Bref, il suffit d’installer l’application pour ensuite avoir des images dignes des réalisations de Rian Johnson. Le réalisateur a bossé sur cette application avec Steve Yedlin et Eric Cameron, respectivement directeur de la photographie depuis plus de vingt ans pour les films du réalisateur et programmeur spécialisé dans le rendu des couleurs.

La méthode de travail de Rian Johnson a donc été transformée en application. Steve Yedlin étudie également la science de l’image depuis plus de dix ans. L’homme a notamment créé ses propres solutions mathématiques pour reproduire la réaction d’une pellicule avec une caméra numérique. Sur À couteaux tirés, Steve Yedlin a géré la couleur, les tons, le grain et les halos lumineux autour des zones très claires.

Chromagraph Camera reprend donc cette philosophie, mais sans demander toute une équipe professionnelle. Chromagraph Camera récupère les données RAW, soit les informations brutes du capteur, puis applique son propre traitement des couleurs, des tons, du grain et des halos lumineux.

Des images professionnels avec moins de réglages à faire

Le résultat change nettement par rapport à l’appareil photo officiel d’Apple avec des images plus douces, moins nettes de manière artificielle et une texture proche de la pellicule. Chromagraph Camera propose aussi des couleurs plus chaudes et une gestion différente des hautes lumières.

L’application imite donc une partie de l’expérience argentique et la photographie finale n’apparaît qu’après son traitement. L’utilisateur a toujours la main sur la couleur, l’exposition, le grain et les halos lumineux.

I honestly just asked Steve (and our genius color science coder friend Eric Cameron) to make it because I take a ton of pics with my phone and wanted to have it for myself, and they figured hey, let's put it out there. Hope you enjoy! pic.twitter.com/PrfNhkgaB7 — Rian Johnson (@rianjohnson) October 28, 2026

Chromagraph Camera garde aussi les fichiers RAW dans la galerie. Lorsque l’enregistrement a lieu, les images sont exportées en JPEG ou HEIC vers Photos. En gros, les retouches ne modifient pas le fichier RAW d’origine.

Chromagraph Camera est surtout pratique puisqu’il réduit le nombre de réglages. Rian Johnson décrit l’application comme “un outil simple qui fait tout au même endroit”. Pour le moment, Chromagraph Camera n’a pas de fonctionnalité vidéo, mais Rian Johnson explique qu’elle arrive dans une future version probablement pour les iPhone Pro qui ont la puissance nécessaire.

Aucune version Android n’est au programme

En revanche, pas de version Android au programme puisque la diversité des capteurs et du matériel rendrait trop compliqué le réglage précis de Chromagraph Camera. Chromagraph Camera est bien disponible en France sur l’App Store en achat unique à 14,99 euros avec iOS 17 au minimum.

Vous l’aurez compris, pour 15 euros à peine, le réalisateur vous propose une application avec des rendus professionnels pour des images toujours réussies. Reste à attendre les futures mises à jour qui proposeront plus de fonctionnalités.