Epic Games Store : ce jeu de stratégie français très apprécié des joueurs est gratuit cette semaine

Cette semaine, l’Epic Games Store vous propose un jeu gratuit indépendant développé par le studio français Mad Mango Games. Il s’agit de Knightica, un titre de stratégie avec des combats au tour par tour. Ce dernier est disponible gratuitement sur la plateforme du 12 au 19 novembre 2026.

© Image IA d’illustration générée avec ChatGPT / BuzzArena

Les semaines passent, mais ne se ressemblent pas sur l’Epic Games Store. En effet, cette fois-ci, il va falloir se contenter d’un unique jeu gratuit. Vous allez pouvoir récupérer gratuitement Knightica, un titre indépendant développer par un studio français. Il s’agit d’une production orientée stratégie de type « Autobattler Roguelike ». Vous devez y monter votre équipe tout en faisant attention au système de synergie pour venir à bout de vos adversaires. Dans tous les cas, ce dernier est bien noté par les joueurs et maintenant qu’il est offert, il serait dommage que vous ne l’essayiez pas. Pour rappel, il est proposé sur l’Epic Games Store du 12 novembre à 17h00 au 19 novembre à la même heure. Passé ce délai, la plateforme vous proposera un autre jeu gratuit.

Knightica est gratuit sur l’Epic Games Store

Cliquez ici pour récupérer votre jeu gratuit

Dans le détail, Knightica se présente comme un jeu de stratégie, avec des combats au tour par tour. Il se rapproche des titres avec construction de deck, car il faut que vous sélectionniez des troupes bien différentes pour former votre armée. Vos choix ont un impact étant donné qu’un système de synergie entre en compte. À titre d’exemple, vous pouvez former une armée de magiciens ou de mort-vivant.

Avant chaque combat, vous avez directement placé vos soldats sur une grille et affronté diverses ennemis et boss. Lors de votre aventure, plusieurs choix vous seront souvent proposés et ces derniers ont bien évidemment un impact. Si l’on prend tous ces éléments en compte, Knightica offre une belle rejouabilité. Deux aventures peuvent se dérouler de façon bien différente en fonction de vos choix et de votre composition.

Pour le reste, le jeu est très facile à prendre en main. En effet, tout est très intuitif. Enfin, la direction artistique est franchement réussie. Pour résumer, maintenant qu’il est gratuit, vous n’avez plus d’excuses pour ne pas tester le très bon Knightica.

Si c’est la première fois que vous cherchez à récupérer un jeu gratuit sur l’Epic Games Store, nous allons vous expliquer comment faire.