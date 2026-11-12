Après 30 ans à la tête de Nvidia, Jensen Huang claque la porte suite à des infidélités sur fond d’espionnage chinois

La société Nvidia annonce la démission de Jensen Huang, cofondateur et PDG depuis 33 ans. Le conseil d’administration a accepté son départ suite à plusieurs révélations sur des adultères, notamment avec une dirigeante soupçonnée d’espionnage pour le compte de la Chine.

© NVIDIA Taiwan

Jensen Huang démissionne de Nvidia après plusieurs révélations sur des relations extraconjugales, dont une avec une femme soupçonnée d’espionnage pour la Chine.

Colette Kress prend la direction provisoire de Nvidia, tandis qu’une enquête interne examine un possible ciblage de Jensen Huang par des services étrangers.

Le départ du cofondateur provoque un choc en Bourse, avec une chute de l’action Nvidia allant jusqu’à 14 % à l’ouverture de Wall Street.

C’est donc une fin de partie pour Jensen Huang qui a fait en sorte que l’IA soit la stratégie centrale de Nvidia, quitte à miser dessus jusqu’à l’absurde. Il quitte également son siège au conseil d’administration. La direction provisoire de Nvidia est confiée à Colette Kress qui dirige les finances de l’entreprise depuis treize ans après un passage chez Microsoft notamment.

Jensen Huang quitte la direction et le conseil d’administration de Nvidia

Le conseil d’administration est à la recherche d’un successeur parmi les cadres de l’entreprise mais aussi des candidats externes. Quant à Harvey C. Jones, c’est le premier président du conseil d’administration de Nvidia suite au départ de Jensen Huang. C’est depuis 1993 qu’il siège au conseil de Nvidia.

Auprès des salariés, Jensen Huang a admis une liaison avec Alice Huang, femme d’affaires chinoise qui travaillait auparavant pour Megaspeed à Singapour. Les services de renseignement des États-Unis la soupçonnent d’avoir transmis des informations à Pékin. Jensen Huang nie avoir été au courant de ce possible rôle d’Alice Huang et quant à Pékin, les accusations d’espionnage sont rejetées en bloc.

Rappelons que Megaspeed exploite des centres de données avec des puces Nvidia alors que Washington enquête sur une possible exportation interdite de puces de l’entreprise vers la Chine. Mais Megaspeed nie toute infraction et explique coopérer avec Washington.

Alice Huang accusée d’espionnage pour le compte de la Chine

À Singapour, Alice Huang a été interrogée par les autorités dans le cadre d’une enquête sur Megaspeed. Elles estiment qu’il n’y a pas assez de preuves pour engager des poursuites contre elle. Mais elle est toutefois interdite de revenir là-bas.

Nvidia a ouvert une enquête indépendante sur un possible ciblage de Jensen Huang par des services étrangers. Le conseil expliquait à ce moment n’avoir « aucune raison de croire » à une fuite d’éléments sensibles ou à une quelconque atteinte à la sécurité nationale. Trois commissions du Congrès des États-Unis ont exigé des explications sur la sécurité de Nvidia avec une audition à huis clos demandée pour le 18 novembre.

Le New York Times a aussi révélé une seconde relation présumée entre Jensen Huang et Kimberly Powell, vice-présidente de Nvidia chargée de la santé. Selon les sources du journal, une vidéo aurait été tournée dans un hôtel de San Jose lors d’une conférence, montrant justement Jensen Huang et Kimberly Powell.

Le journal, qui s’appuie sur les témoignages de cinq salariés, partage donc cette révélation alors que le sujet est explosif. À noter que contrairement à la relation avec Alice Huang, Jensen Huang n’a pas reconnu celle-ci. Il faut toutefois rappeler que le règlement interne de Nvidia concerne les conflits d’intérêts provoqués par des relations personnelles au travail.

Toujours pas de successeur pour Jensen Huang

Nvidia n’a pas de successeur clairement désigné pour remplacer Jensen Huang. Dans son communiqué, l’entreprise le remercie pour ses « contributions inestimables », sans invoquer les raisons de son départ. Depuis, l’action Nvidia a perdu jusqu’à 14 % à l’ouverture de Wall Street et plusieurs autres entreprises IA ont reculé en Bourse. Il faut dire que Jensen Huang négociait lui-même avec les principaux clients de Nvidia.

Jensen Huang détient 3,6 % du capital et a même défendu le fait de pouvoir vendre ses puces en Chine auprès de Donald Trump.