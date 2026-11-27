Amazon ne fait pas les choses à moitié pour le Black Friday 2026. Actuellement, vous pouvez vous procurer le Google Pixel 11 (512 Go) à un prix imbattable. Le smartphone est proposé à 699 €, au lieu de 1 119 €.

Profitez de l’offre Google Pixel 11 (512 Go) à 699 € sur Amazon

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Comme toujours, le Black Friday est le meilleur moment pour changer de smartphones. Les bonnes affaires s’enchaînent sur Amazon et désormais, c’est le Google Pixel 11 qui s’affiche à son prix le plus bas. En effet, la version 512 Go de ce modèle est disponible pour 699 €, au lieu de 1 119 €. Jamais ce téléphone n’avait été proposé à un tarif aussi avantageux. Sachez aussi que vous pouvez économiser 60 € supplémentaires en investissant dans le mobile à 256 Go. Ce dernier est affiché à 639 €. Toutefois, les stocks s’épuisent très rapidement et vous allez devoir vous montrer réactif pour profiter de cette offre.

Le Google Pixel 11 à prix cassé pour le Black Friday

Dans le détail, le Google Pixel 11 se présente comme une solide alternative au Samsung Galaxy S26. En effet, avec le Black Friday, il se place comme le smartphone Android et haut de gamme au meilleur rapport qualité/prix. Plus concrètement, vous allez profiter d’un format compact avec son écran OLED de 6,3 pouces avec un rafraîchissement à 120 Hz. La dalle est lumineuse et nous offre une belle qualité d’affichage.

Sous le capot, vous allez trouver un processeur Google Tensor G6. Ce dernier offre de bonnes performances. Toutefois, il manque un peu de puissance pour faire tourner les applications les plus gourmandes en ressources. D’un autre côté, vous allez profiter d’une belle interface Android. De même, c’est l’un des meilleurs smartphones intelligents du marché. Les fonctions IA sont nombreuses, et l’intégration de Gemini est excellente.

Pour la partie photo, vous avez le droit à trois capteurs. Il s’agit d’un grand-angle de 48 Mpx, d’un ultra grand-angle de 13 Mpx et d’un téléobjectif de 10 Mpx. C’est un excellent smartphone photo. Même en basse luminosité, il est capable de prendre de très beaux clichés. Le Google Pixel 11 est aussi endurant. En effet, il offre aisément une bonne journée d’autonomie. Dernièrement, rappelons que nous sommes ici en présence de la version 512 Go de stockage.

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