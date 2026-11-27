L’un des meilleurs smartphones pliables de Samsung, le Galaxy Z Fold 8, est à un prix encore jamais vu pour le Black Friday. Amazon vous propose ce téléphone pour 1 499 €, au lieu de 1 999 €.

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Les produits Samsung sont à l’honneur pendant ce Black Friday 2026. Tous les appareils du fabricant sont en promotion, et même les produits les plus onéreux. En effet, actuellement, vous pouvez acheter le Galaxy Z Fold 8 pour 1 499 €, au lieu de 1 999 € sur Amazon. Mais ce n’est pas tout. Grâce à une ODR Samsung (cliquez ici pour en profiter), vous pouvez profiter d’un remboursement supplémentaire d’un montant de 300 €. Dans cette situation, le téléphone vous revient à seulement 1 199 €. En bref, il est quasiment deux fois moins cher qu’un iPhone Duo. Si vous souhaitez investir dans un premier smartphone pliable, c’est le moment de faire une bonne affaire.

Le Galaxy Z Fold 8 au meilleur prix pour le Black Friday

Comme dit précédemment, le Samsung Galaxy Z Fold 8 se place comme un smartphone pliable très haut de gamme. En effet, sur le marché actuel, c’est très certainement l’un des meilleurs appareils. Si habituellement son prix est prohibitif, le Black Friday Amazon change la donne. Pour la partie technique, vous allez profiter d’une dalle interne de 7,6 pouces et d’un écran externe de 5,5 pouces.



Dans les deux cas, vous retrouvez la technologie Amoled avec un taux de rafraîchissement à 120 Hz. Il n’y a rien à redire sur la qualité d’affichage qui est simplement excellente. La pliure est devenue presque invisible et le format parfait pour regarder des vidéos. Sous le capot, nous trouvons un processeur Snapdragon 8 Elite Gen 5 avec 12 Go de RAM.

Bonne surprise, les performances sont excellentes et le Galaxy Z Fold 8 ne souffre pas de surchauffe. La batterie de 4 800 mAh lui confère une très belle autonomie. Vous pouvez compter sur une bonne journée d’autonomie. Il intègre un double module photo avec un capteur principal de 50 Mpx. Sans être un champion de la photographie, il reste capable de prendre de très beaux clichés. Il est cependant un peu en difficulté avec les images de nuit.

Les bonnes affaires du Black Friday