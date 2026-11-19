Le MacBook Air M5 de 13 pouces s’affiche à son prix le plus bas à l’occasion du Black Friday. L’ordinateur portable d’Apple est disponible pour 1 199 €, au lieu de 1 399 €. L’offre est valable chez Amazon, Fnac et d’autres revendeurs.

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Les ordinateurs portables d’Apple sont enfin à prix cassé grâce au Black Friday 2026. Le modèle le plus populaire du fabricant, le MacBook Air M5, est actuellement en promotion. La version avec un écran de 13 pouces et 512 Go de stockage a droit à 200 euros de remise. Plus concrètement, l’appareil vous revient à 1 199 €, alors qu’il est toujours affiché à 1 399 € sur la boutique officielle. Notons que tous les coloris sont concernés par la réduction. Quoi qu’il en soit, l’offre est disponible sur Amazon, mais pas seulement. Une promo identique est également à retrouver sur Fnac, Darty ou Boulanger (voir tableau ci-dessous).

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Le MacBook Air M5 au meilleur prix pour le Black Friday

Dans le détail, avec cette promotion, le MacBook Air M5 devient le Mac proposant le meilleur rapport qualité/prix. Cet ordinateur portable a l’avantage d’offrir un format compact, ainsi qu’un poids léger (1,2 kg). C’est parfait si vous vous déplacez souvent avec votre PC. De même, c’est un aussi bon choix pour les étudiants que pour les professionnels. D’ailleurs, cette version intègre les fonctions en lien avec Apple Intelligence.

MacBook Air M5 13 pouces amazon.fr 1 199,00 € Fnac 1 199,00 € Boulanger 1 199,00 € Cdiscount 1 199,00 € Cdiscount 1 199,00 € Darty 1 199,00 € Carrefour 1 299,99 € RDC 1 368,50 € MDA Electromenager 1 369,00 € Villatech 1 397,01 € Wellbots 1 398,99 € E.Leclerc 1 399,00 € Carrefour 1 493,03 € Pixmania 1 504,60 € Darty 1 643,99 € Reconditionné Fnac 1 643,99 € Occasion

Pour la partie technique, nous retrouvons une dalle Liquid Retina (LCD) de 13,6 pouces. La qualité d’affichage est bonne, mais il faut reconnaître que l’écran manque un peu de luminosité. D’un autre côté, il embarque l’excellente puce M5. Il n’y a rien à redire sur les performances. La navigation est fluide en multitâche et la gestion de la chauffe est bonne. Toutefois, ce n’est pas le meilleur en ce qui concerne le gaming.

Enfin, il dispose de 512 Go de stockage et de 16 Go de mémoire vive. Sur le clavier, vous allez retrouver le Touch ID. Il est compatible avec le Wi-Fi 7 et le Bluetooth 6. Par contre, on regrette toujours cette connectique limitée à deux ports Thunderbolt 4 (USB-C). D’autant plus que l’un d’entre eux est utilisé pour la charge. Enfin, Apple annonce une autonomie de 18 heures en streaming vidéo pour ce MacBook Air M5.

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