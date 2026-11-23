Le développeur NotRexed a participé au portage non officiel du remake de Zelda Ocarina of Time sur PC et son nouveau projet s’appelle “Leonida”, comme le nom de la carte de GTA 6. Le but : faire tourner le jeu de Rockstar sous Windows même si aucun exécutable n’existe pour le moment.

Le développeur NotRexed travaille sur “Leonida”, un projet qui vise à faire tourner GTA 6 sur Windows à partir de sa version Xbox Series grâce à la recompilation.

L’équipe a déjà traduit les 26 503 shaders du jeu vers Vulkan, mais GTA 6 ne peut toujours pas démarrer sans son exécutable principal, absent des fichiers disponibles.

Plusieurs projets avancent en parallèle autour de GTA 6 sur PC, alors que Rockstar n’a encore annoncé aucune date officielle pour cette version.

Depuis le 19 novembre 2026, GTA 6 est disponible sur PS5 et Xbox Series X/S. Rockstar n’a communiqué aucune date pour une version PC même si l’on parle du début d’année 2027. Les joueurs sans console attendent donc le portage officiel ou achètent une console sauf que dans certains pays où GTA 6 coûte jusqu’à deux fois le salaire minimum sans compter le matériel.

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Après Zelda, NotRexed adapte la version Xbox de GTA 6

Le 5 novembre 2026, Nintendo a lancé son remake d’Ocarina of Time sur Switch 2. Quelques heures après sa sortie, des développeurs le faisaient déjà tourner sur PC grâce à la recompilation. Une technique qui traduit le code d’un jeu console pour l’exécuter sur un autre système d’exploitation. NotRexed compte parmi les principaux développeurs de Hookshot, l’un des premiers projets de ce type.

Leonida utilise lui aussi la recompilation plutôt que l’émulation classique, qui simule toute la console. La Xbox Series embarque un processeur AMD à l’architecture x86-64, la même que celle des PC Windows. Les développeurs réutilisent donc une grande partie du code écrit pour la console. L’équipe ne se contente pas donc de copier les fichiers. Elle recrée les fonctionnalités logicielles propres à la Xbox et adapte les instructions de la carte graphique.

Selon la page GitHub du projet, l’équipe a traduit les 26 503 shaders de la version Xbox vers SPIR-V, le format de l’interface graphique Vulkan. Des programmes qui calculent les matériaux, l’éclairage et les effets visuels du jeu. Tous ont réussi les tests de validation de ce format.

Sur Xbox Series, une grande partie de ces shaders traite les calculs par groupes de 64. Les cartes graphiques Nvidia et Intel n’en exécutent que 32 à la fois. Leonida modifie ces opérations pour reproduire le comportement de la console. Le résultat est déjà exact pour une grande partie mais pas encore pour plusieurs catégories de shaders.

Sans l’exécutable, GTA 6 ne démarre toujours pas sur PC

Depuis le 19 novembre, une archive de 209 Go publiée par le groupe de pirates Cyberleek qui a fait couler beaucoup d’encre avant la sortie circule sur Internet. Selon ses auteurs, il s’agit de la version Xbox Series de GTA 6 sans son exécutable principal, le fichier qui contient le programme de démarrage. Leonida est incapable de lancer le jeu sans lui.

L’exécutable serait toutefois entre les mains de Cyberleek qui menace de le publier aujourd’hui, ce lundi 23 novembre. Les pirates proposent même de le faire plus rapidement si leur cryptomonnaie (oui, encore ce chantage) atteint une valeur totale de 15 millions de dollars, soit la moitié de leur objectif d’octobre.

Sur la même archive, le projet Xbox2Windows adapte certains composants Xbox pour Windows et DirectX 12, la technologie graphique de Microsoft. Son équipe a converti 851 des 12 101 shaders de pixels étudiés. Leurs résultats correspondent aux tests réalisés sur une carte Nvidia et avec un outil de rendu intégré à Windows.

Une version PC au-delà des 30 images par seconde

AnyXboxX est un prototype d’émulateur, un logiciel qui imite la Xbox Series. Ses auteurs ont identifié 103 des 104 éléments attendus dans les fichiers de GTA 6, tous sauf l’exécutable. Bref, il ne fait que peu de doute que la version PC pirate ne tardera pas.

Cyberleek prédit que la communauté fera tourner le jeu en une semaine à plus de 30 images par seconde alors qu’à l’heure actuelle, la PS5 Pro propose la meilleure version du jeu. Mais aucun projet public n’a encore lancé GTA 6 sur PC, comme le précise l’équipe de Leonida sur GitHub.

Comme expliqué précédemment, c’est en 2027 que la version PC officielle de Rockstar sortirait, selon des rumeurs relayées depuis des mois. En avril 2015, GTA 5 est sorti 19 mois après sur PC après les versions PS3 et Xbox 360.