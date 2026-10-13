GTA 6 : on sait quand la version PC sera disponible, voici la date à noter pour ne pas louper sa sortie

On a enfin une possible date de sortie pour la version PC de GTA 6, dont l’annonce se fait désespérément attendre. Et selon les informations désormais connues, ce serait plus proche qu’on ne le pense.

La version PC de GTA 6 pourrait arriver dès le premier trimestre 2027, quelques mois après les versions PS5 et Xbox Series.

Rockstar réduirait ainsi fortement l’écart avec les consoles, alors que le PC représente désormais jusqu’à 45 à 50 % des ventes de certains AAA.

Une sortie rapide en 2027 montrerait que Rockstar a déjà bien avancé sur l’optimisation PC, malgré la diversité des configurations matérielles.

Pour rappel, Rockstar réduit à chaque jeu la durée entre la version console et celle sur PC. Red Dead Redemption 2 a prouvé que Take-Two va beaucoup plus vite aujourd’hui et on s’attend donc à la même chose pour GTA 6.

Selon les informations, la version PC du titre de Rockstar arriverait dès le début de l’année 2027, ce qui rejoint les déclarations d’anciens développeurs qui évoquaient février prochain. Le premier trimestre 2027 est le moment qui revient le plus dans la bouche des insiders et de la presse spécialisée.

Bref, l’attente serait moins longue alors qu’entre GTA 5 sur PS3 et Xbox 360 et la version PC, il aura fallu attendre 19 mois, rien que ça. Pour Red Dead Redemption 2, c’est en octobre 2018 qu’a eu lieu la sortie du jeu sur console, puis en novembre 2019 sur PC, soit un peu plus d’un an.

Le délai serait donc réduit pour GTA 6 et on le comprend aisément. Rockstar a envie de se remplir les poches et on le sait, le parc de joueurs PC est énorme. Après tout, c’est sur ce support que l’on attend la version ultime de GTA 6 en termes de graphisme, de performance ou encore de modding.

Strauss Zelnick, PDG de Take-Two, a expliqué que le PC représente aujourd’hui entre 45 et 50 % des ventes de certains AAA. Il s’agit donc d’un marché qui a bien plus d’importance aujourd’hui qu’à l’époque de GTA 5. Il faut donc éviter d’écarter cette audience trop longtemps sous peine de louper une énorme source de revenus quand la hype GTA 6 sera passée, car oui, elle finira par passer.

Rockstar se concentre surtout sur les versions console

Mais alors pourquoi d’abord GTA 6 sur PS5 et Xbox ? John Ricchio, ancien producteur chez Rockstar de GTA 5 et Red Dead Redemption, explique que le studio termine d’abord les versions console car les développeurs connaissent les limites du matériel.

La version PC arrive après puisqu’il y a beaucoup de processeurs et autres cartes graphiques à prendre en compte. Une sortie rapide en début d’année 2027 signifierait donc que Rockstar a déjà bouclé une grosse partie de ce travail.

Et puis le PC est très important pour la franchise. En août 2023, Rockstar a racheté Cfx.re, l’équipe derrière la plateforme FiveM, qui alimente une grande partie des serveurs RP de GTA 5 sur PC. Des enquêtes ont aussi révélé que Rockstar discute avec des créateurs de Roblox, Fortnite et GTA autour d’expériences conçues par les joueurs pour les joueurs. L’équipe dédiée à cet outil a même été renforcée.

Une sortie début 2027 de plus en plus probable

Et puis il ne faut pas oublier non plus une autre version de GTA 6 très attendue, la partie multijoueur. Dan Clancy, PDG de Twitch, a évoqué une sortie du multijoueur en 2027 après des discussions avec Rockstar. Bref, quelqu’un de solide dans l’industrie qui nous a donné un gros indice sur cette version PC de GTA 6.

Pour rappel, c’est le 19 novembre 2026 que GTA 6 sortira sur PS5 et Xbox Series, avec une possible carte de Leonida incluse dans la boîte physique.