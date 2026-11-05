Quelques heures après sa sortie, le remake de Zelda Ocarina of Time est déjà disponible sur PC

C’est depuis ce 5 novembre que le remake de Zelda: Ocarina of Time est disponible sur Switch 2. Et quelques heures après sa sortie officielle, des images nous montrent déjà un portage sur PC via émulateur.

Ça y est, le remake de Zelda: Ocarina of Time est disponible. Mais vous vous en doutez, c’est en exclusivité sur Switch 2. Sauf qu’il n’aura pas fallu longtemps pour le portage sur PC avec Lichii, une application Windows qui imite la console de la firme de Kyoto. Les fichiers du jeu circulent déjà en ligne.

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Un portage du remake de Zelda Ocarina of Time sur PC est déjà en ligne

Mais il y a un hic, c’est que l’expérience n’est pas forcément optimale. Des vidéos montrent des saccades, une fréquence entre 20 et 60 images par seconde et des couleurs très pâles. En revanche, c’est bien mieux pour le son comme la musique ou les effets.

🗞️Zelda Ocarina of Time for Switch 2 Was Already Dumped and Pirated🏴‍☠️https://t.co/fa65oy3vyo — ONE Jailbreak (@onejailbreak_) November 4, 2026

Toutefois, si le portage sur PC est loin d’être de qualité, il n’a eu lieu que quelques heures après la sortie officielle du jeu. Les développeurs ont donc encore le temps d’améliorer leur copie pour que le jeu tourne bien mieux sur Lichii. Les fichiers du jeu ont pu apparaître aussi rapidement parce que, comme toujours, des copies physiques ont été vendues trop tôt à certains joueurs.

Rappelons que ce portage rapide arrive alors que le premier jailbreak de la Switch 2 est tombé. C’est OpenAI Codex qui a aidé un développeur à repérer une faille via un logiciel de programmation sur l’eShop pour parvenir à cet exploit. Depuis, Nintendo a retiré le logiciel en cause de sa boutique.

Un remake qui modernise le jeu de A à Z

Bref, ça tombe mal pour Nintendo, surtout quand on sait que Zelda: Ocarina of Time est un projet majeur pour les quarante ans de la franchise. Un titre sur lequel la firme de Kyoto mise beaucoup en cette fin d’année malgré quelques déceptions comme l’absence du DLSS.

Rappelons que le remake de Zelda: Ocarina of Time est un jeu refait à zéro et totalement modernisé. En plus de nouveaux graphismes et d’une direction artistique réimaginée, il y a des cinématiques avec des dialogues doublés et une musique réorchestrée.

Nintendo a bien évidemment aussi repensé le gameplay puisqu’il est désormais possible de sauter, courir plus rapidement et même gérer la caméra. Le remake simplifie aussi les mécaniques comme le changement d’objet et propose un ocarina comme accessoire pour jouer les mélodies soi-même.

En gros, ce sont plusieurs lourdeurs de la version de Nintendo 64 qui sont gommées pour que l’expérience corresponde aux standards vidéoludiques de 2026. Nintendo a aussi revu sa copie pour certains donjons qui ont pris un coup de vieux en termes de mécanique.

Le remake est très bien reçu par la presse et les joueurs

On pense notamment au Temple de l’Eau avec des puzzles, des objets plus simples à équiper et une caméra qui facilite la lecture des salles. De quoi se replonger dans cette grande aventure, voire de la redécouvrir pour les joueurs plus jeunes ou ceux qui ont loupé l’original sur Nintendo 64 à sa sortie.

Un titre qui a marqué l’histoire vidéoludique puisqu’en 1998, Famitsu lui a accordé la toute première note parfaite de son histoire, à savoir un 40 sur 40. Le magazine a noté le remake 37 sur 40. La réception critique est donc très bonne sur Metacritic.

Le remake de Zelda: Ocarina of Time affiche 96 sur 100 à partir de 70 tests publiés. Désormais, il figure en tête des jeux les mieux notés de 2026 mais n’oublions pas qu’il y a GTA 6 dans quelques jours qui pourrait lui reprendre aussitôt la couronne. En attendant, le jeu original de 1998 garde son record absolu avec 99 sur 100 sur Metacritic.