Ceux qui ont piraté GTA 6 font du chantage aux joueurs face à leur refus de les aider à s’enrichir

Si vous suivez l’actualité de GTA 6, vous n’êtes pas sans savoir que le groupe de pirates Cyberleek publie des images volées venant d’une build de développement du jeu. Et alors qu’il menaçait de la publier, ce ne sera finalement pas le cas puisqu’ils n’ont pas atteint leur objectif de capitalisation boursière de 30 millions de dollars pour leur cryptomonnaie.

On peut le dire, Cyberleek fait suer Rockstar depuis plusieurs semaines. C’est à ce groupe de pirates que l’on doit le piratage qui a eu lieu avant la diffusion des images officielle sur Netflix. Si Take-Two, la maison mère du studio, mène l’enquête, les pirates continuent de sévir en profitant de l’engouement autour de GTA 6 pour promouvoir leur cryptomonnaie.

Les pirates de GTA 6 ne publieront plus d’images du jeu

Cyberleek announces the end of GTA 6 leaks after posting the 20th clip, but says the dead man’s switch is active and story spoilers including the ending will be published if Take-Two catches him:



“CL has the ending. It was considered. It would punish Take-Two greatly – but ruin… pic.twitter.com/MxsLT460WY — GTA 6 Countdown ⏳ (@GTAVI_Countdown) October 14, 2026

Récemment, Cyberleek a partagé un ZIP avec 25 minutes de gameplay et les pirates annoncent qu’il s’agit de la dernière fuite, puisque leur objectif de capitalisation boursière de 30 millions de dollars pour leur cryptomonnaie n’est pas atteint.

Cyberleek nous a expliqué il y a quelques jours que si ce but était atteint, ils publieraient une version jouable de GTA 6 sur PC qui se fait désespérément attendre alors que les fuites convergent vers une sortie en début d’année 2027.

Cyberleek rebrousse donc chemin et déclare que “Take-Two a été suffisamment puni”. Les pirates ont l’air de faire amende honorable, puisqu’ils expliquent que la publication de la build de GTA 6 “gâcherait l’expérience des joueurs qui n’ont rien fait de mal”.

Les pirates tirent leur révérence avec un dernier leak

Rappelons que depuis le début, Cyberleek explique que sa démarche s’inscrit comme une réponse à Take-Two qui assume de ne pas mettre de disque physique dans la boîte de GTA 6. Mais cela ne les empêche pourtant pas de faire la promotion de leur cryptomonnaie et de chercher à augmenter sa capitalisation.

Pourquoi ? Car puisque Cyberleek a énormément de jetons de cette cryptomonnaie, une valorisation plus élevée leur permet de les revendre puis de se remplir les poches. Bref, tout est une histoire de gros sous et si nous ne remettons pas en doute la sincérité des pirates, ils ne peuvent pas dire que l’appât du gain n’est pas l’un des moteurs essentiels de leur démarche.

Parmi les dernières informations publiées par Cyberleek, on a notamment appris que GTA 6 pèserait plus de 200 Go. De quoi peser lourd sur le SSD des consoles. Les dernières images publiées montrent également une course-poursuite en voiture ou encore une scène où, ce n’est pas une blague, Jason est totalement nu pendant plusieurs minutes.

Les joueurs feront donc ce qu’ils veulent de ces images qui sont trouvables assez aisément en ligne et sur les réseaux sociaux, en tapant les bons mots-clés. Bref, Cyberleek assure “les fuites s’arrêtent là pour l’instant”. Le groupe s’en va avec un dernier extrait de gameplay du jeu d’environ quatre minutes, histoire de narguer une dernière fois Rockstar qui fut très impactée par ces images fuitées.

Des leaks qui n’ont plus le même impact

GTA 6 sortira le 19 novembre prochain sur PS5 et Xbox Series avant d’arriver sur PC plus tard, sans date annoncée par Take-Two. Il n’y a donc plus qu’un mois qui nous sépare de la sortie de ce mastodonte vidéoludique et on imagine que Cyberleek se fera oublier.

Après tout, pourquoi vouloir des images fuitées d’une build de développement alors que le titre final n’est qu’à quelques semaines de son lancement ? Disons-le clairement, l’impact des leaks de ces pirates est beaucoup moins fort qu’au moment où il n’y avait que deux trailers de GTA 6 disponibles.