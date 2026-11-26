Il est difficile de croire que c’est bien une PS5 Pro qui se cache dans ce boîtier de PC gaming avec ses ventilateurs RGB et son refroidissement liquide. Et pourtant, c’est la console de Sony qu’a démontée Nico, un passionné suisse qui estime avoir passé entre 80 et 120 heures sur ce projet. Le tout pour jouer à GTA 6.

Un passionné suisse a passé entre 80 et 120 heures à transformer sa PS5 Pro en machine aux allures de PC gaming pour jouer à GTA 6.

Il a fabriqué ses propres pièces avec une imprimante 3D et installé un système de refroidissement liquide.

Le joueur a dépensé près de 1 100 € pour ses deux montages, sans communiquer de mesures comparatives de température ou de bruit.

C’est sur Reddit que Nico a partagé les premières images de son projet sous le pseudonyme tituzrulz, avant de poster sur sa chaîne YouTube. Le joueur a pour habitude de jouer sur PC mais expliquait à l’époque qu’il ne voulait pas attendre la sortie de GTA 6 sur cette plateforme. D’où son choix de la PS5 Pro qui est actuellement la meilleure version pour jouer au jeu de Rockstar.

Il a fabriqué ses propres pièces pour installer sa PS5 Pro dans un boîtier de PC gaming

Le Suisse a eu l’idée de modifier sa console après avoir découvert une réalisation similaire sur YouTube. Il trouvait toutefois que les explications n’étaient pas assez complètes et a donc créé sa propre chaîne, PS5C-PRO, pour documenter les différentes étapes de son montage.

Nico a présenté sa carte mère installée dans un boîtier de PC le 20 décembre 2025. Sauf que voilà, les fabricants de ces boîtiers n’ont bien évidemment pas prévu d’emplacement pour accueillir les composants d’une console PlayStation. Nico n’avait en plus aucune connaissance en conception assistée par ordinateur avant de se lancer.

Le Suisse a donc appris à modéliser des pièces pour les fabriquer avec une imprimante 3D. Il a notamment conçu le support de la carte mère, une plaque pour les connecteurs et une fixation pour le bloc de refroidissement. Une grande partie de ses heures de travail a été consacrée à ces pièces.

Nico a aussi abandonné l’alimentation électrique d’origine de la PS5 Pro au profit d’un modèle de NZXT destiné aux ordinateurs. La carte mère de la console nécessite une alimentation de 12 volts. Le passionné a adapté le câblage et utilise le bouton du boîtier pour allumer l’alimentation, puis sa DualSense pour démarrer la console.

Une première réalisation mise en vente par ce bricoleur

C’est en février 2026 que Nico a mis en vente sa première réalisation. Les internautes qui suivent son projet ont découvert une nouvelle version en novembre avec un boîtier blanc Phanteks XT V3 de 46 cm de hauteur. La carte mère de la PS5 Pro est dissimulée derrière une plaque.

Lors de son premier montage, Nico avait relié la pompe de son circuit de refroidissement liquide à la commande du ventilateur de la PS5 Pro. Mais la pompe tournait trop vite. Le joueur a donc opté pour un système de refroidissement tout-en-un Lian Li HydroShift II LCD-C avec un radiateur de 360 mm.

L’intérêt de ce modèle est qu’il n’a pas besoin d’un logiciel sous Windows pour les réglages de base. Il est possible de modifier les informations affichées sur son écran de 2,1 pouces et les effets lumineux directement depuis une bague rotative.

Nico s’est aussi débarrassé du métal liquide qu’utilise Sony pour transférer la chaleur de la puce principale vers son dissipateur thermique. En revanche, le Suisse n’a pas communiqué de mesures comparatives qui permettent de connaître les différences de température ou de bruit entre sa création et une PS5 Pro classique.

Deux montages et près de 1 100 € de dépenses pour sa PS5 Pro

Pour les dépenses, Nico parle de 800 à 1 000 francs suisses, soit environ 874 à 1 093 €, pour ses deux montages et les impressions 3D ratées. Il estime qu’une personne qui possède déjà les connaissances nécessaires réaliserait son montage en 20 à 30 heures.

Mais alors pourquoi ne pas tout simplement jouer sur PC ? Nico explique sur Reddit qu’il a plus d’amis sur PlayStation et qu’il a pris beaucoup de plaisir à construire cette machine. Comme beaucoup de bidouilleur, il y a aussi le plaisir pris à mener toute une aventure par soi-même jusqu’à sa concrétisation.