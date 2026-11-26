BYD a dévoilé un SUV hybride rechargeable dont le volant disparaît dans le tableau de bord en 10 secondes. Le constructeur chinois a pensé cette fonctionnalité pour que l’automobiliste puisse s’allonger et dormir sur son siège lorsqu’il fait une pause sur la route.

BYD Fang Cheng Bao Ti 9

BYD a dévoilé le Fang Cheng Bao Ti 9, un SUV hybride rechargeable dont le volant disparaît dans le tableau de bord en 10 secondes pour libérer de l’espace.

Le siège conducteur s’incline jusqu’à 165 degrés avec repose-jambes, et BYD affirme que plusieurs volontaires ont atteint un sommeil profond à bord.

Le volant repliable utilise une direction électronique, avec un mécanisme testé sur 96 000 cycles et impossible à activer lorsque le véhicule roule.

BYD a même réalisé des tests pour savoir si l’on dort bien à bord de son Fang Cheng Bao Ti 9, présenté le 19 novembre dernier. Le constructeur chinois a suivi le sommeil de cinq volontaires pendant 100 minutes en se basant sur les critères de l’Académie américaine de médecine du sommeil. Tous ont atteint le stade N2 du sommeil léger et trois le stade N3 du sommeil profond.

Le conducteur n’a même pas besoin de quitter son siège

Pour s’allonger, pas besoin de rabattre les sièges arrière comme dans beaucoup de SUV. BYD a installé une charnière dissimulée pour que le volant bascule à 180 degrés et se range dans le tableau de bord. Il ne faut que 10 secondes pour libérer 25 cm devant le conducteur.

Le siège a droit à 18 réglages électriques et il faut 20 secondes pour que le dossier s’incline jusqu’à 165 degrés. L’assise se soulève de près de 9 cm et le repose-jambes se relève. Il n’est même pas nécessaire de retirer l’appuie-tête. BYD propose déjà des sièges inclinables avec repose-jambes à bord de son SUV électrique Sealion 08.

Et si l’automobiliste ne souhaite pas dormir pendant la recharge de son SUV, il est possible de déployer une petite table devant lui pour poser son PC portable ou manger. BYD a aussi installé un écran central de 30 pouces et un affichage panoramique de 1,1 mètre, comme à bord du Denza N8.

BYD a aussi pensé aux risques de ce volant escamotable

Mais alors comment le volant se plie alors qu’une colonne de direction le relie normalement aux roues ? Le Ti 9 utilise une direction électronique. Lorsque l’automobiliste tourne le volant, des signaux électriques commandent le système qui oriente les roues. Quant au moteur qui replie le volant, BYD utilise la même technologie que pour les mains de ses robots humanoïdes.

C’est le 1er juillet dernier qu’est entrée en vigueur une norme chinoise qui encadre la direction électronique avec des exigences en cas de défaillance. BYD a effectué 96 000 cycles de test du mécanisme, dont 21 500 à -30 degrés et autant à 85 degrés. Le constructeur annonce une durée de vie de 80 000 cycles et a testé le déclenchement de l’airbag dans les deux positions du volant.

En revanche, impossible de replier le volant en pleine conduite même avec les technologies d’assistance God’s Eye. Il faut stationner le SUV et le volant doit être entièrement déployé et verrouillé pour repartir. Le Ti 9 est toutefois capable de le replier lorsqu’il se gare seul et que l’automobiliste est à l’extérieur. He Zhiqi, vice-président de BYD, explique que l’habitacle a été pensé pour la future conduite autonome de niveaux 3 et 4.

BYD pourrait produire ses modèles en Moselle

Le SUV six places est disponible en Chine à partir de 279 900 ¥, soit environ 38 300 €. Mais seule la finition Foldable Smart Cabin à 329 900 ¥, soit environ 45 200 €, a droit au volant escamotable. BYD n’a annoncé aucune commercialisation du Ti 9 en Europe.

Rappelons que si BYD est présent en Europe, beaucoup de ses modèles chinois n’arrivent pas chez nous. Et quand c’est le cas, avec des prix gonflés suite aux taxes. Mais la situation pourrait changer puisque BYD envisage d’installer une usine de production en Moselle avec le soutien d’Emmanuel Macron. Alors peut-être qu’un jour, le Ti 9 arrivera chez nous.