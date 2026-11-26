La Citroën 2CV électrique sera développée avec l’aide du constructeur automobile chinois Leapmotor. C’est pourtant avec cette voiture à 15 000 € que Stellantis souhaite renouer avec le succès des petites voitures européennes abordables alors que les constructeurs chinois enregistrent des ventes record sur notre continent.

Stellantis développe sa Citroën 2CV électrique à 15 000 € avec l’aide du constructeur chinois Leapmotor.

La nouvelle 2CV partagera sa plateforme avec Fiat et sera fabriquée en Italie pour une sortie fin 2028.

Les ventes des constructeurs chinois ont bondi de 103 % en Europe en octobre 2026, contre une baisse de 8 % pour Stellantis.

C’est le 7 octobre 1948 que Citroën a dévoilé sa 2CV au Salon de l’automobile de Paris. À l’époque, le constructeur français souhaitait que les familles qui n’avaient pas les moyens de s’offrir une automobile puissent se déplacer autrement qu’à vélo ou à cheval. Jusqu’en 1990, Citroën a produit plus de 5,1 millions d’exemplaires de sa 2CV.

Leapmotor travaille sur la future Citroën 2CV électrique avec Stellantis

Près de 80 ans plus tard, le constructeur français souhaite faire la même chose avec la voiture électrique. Sauf que voilà, pour commercialiser cette nouvelle 2CV à 15 000 €, Stellantis a besoin du savoir-faire d’un constructeur automobile chinois.

Le 12 novembre dernier, Antonio Filosa, PDG de Stellantis, a confirmé la participation de Leapmotor au développement des petites voitures électriques du programme E-Car. Les ingénieurs du constructeur chinois travaillent déjà avec ceux de Stellantis sur le site de Mirafiori, à Turin.

Le projet concerne aussi Fiat puisque les deux marques automobiles partageront la même plateforme. En mai dernier, Stellantis a expliqué que le recours à des partenaires technologiques permettrait de réduire le prix de ses voitures électriques et le temps nécessaire à leur développement.

Il faut dire que Leapmotor conçoit et fabrique une bonne partie des composants de ses voitures électriques. Selon le constructeur chinois, les pièces à forte valeur ajoutée qu’il produit lui-même représentent 65 % du coût total de ses véhicules. Leapmotor développe par exemple ses propres moteurs électriques et l’électronique qui contrôle ses automobiles.

Stellantis a besoin du savoir-faire de Leapmotor

Pour le moment, on ne connaît pas l’origine des batteries et des moteurs de la future 2CV. Il s’agit bien d’une plateforme que Stellantis développe avec Leapmotor en Italie et non de la reprise intégrale d’une voiture électrique chinoise. C’est aussi en Italie que Stellantis fabriquera sa Citroën 2CV électrique, dans l’usine de Pomigliano d’Arco qui produit la Fiat Panda.

Le 26 novembre, les données de Dataforce nous apprennent que les constructeurs chinois ont enregistré 151 112 immatriculations en Europe en octobre 2026, soit une hausse de 103 % en un an.

Sur la même période, Stellantis a enregistré une baisse de 8 % de ses immatriculations selon l’Association des constructeurs européens d’automobiles. Le groupe automobile a donc tout intérêt à ce que son partenariat avec Leapmotor porte ses fruits.

Sur les dix premiers mois de 2026, Leapmotor a enregistré 102 156 immatriculations dans l’Union européenne, au Royaume-Uni et dans les pays de l’AELE contre 20 830 sur la même période en 2025. Pour XPeng, c’est 40 439 immatriculations, soit une hausse de 171,8 %.

Les voitures électriques chinoises menacent l’Europe

Et puis les constructeurs chinois ne se contentent plus d’exporter leurs voitures en Europe. Depuis octobre, Leapmotor produit son SUV électrique B10 dans l’usine de Stellantis à Saragosse, en Espagne. Le 24 novembre, BYD a annoncé des négociations pour acquérir une usine en France, à Hambach en Moselle.

Il faut aussi compter avec Xiaomi qui prépare des essais de ses voitures électriques en Allemagne, en Italie, en Espagne et en Suède. Le constructeur chinois prévoit de commercialiser ses premières automobiles sur le marché allemand au troisième trimestre 2027, soit plus d’un an avant l’arrivée de la nouvelle Citroën 2CV prévue en fin d’année 2028.