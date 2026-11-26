C’est officiel, WhatsApp lance la programmation des messages sur Android et iOS. La messagerie de Meta répond enfin à l’une des demandes les plus récurrentes de ses utilisateurs. Et la bonne nouvelle, c’est que WhatsApp s’occupe d’envoyer vos messages à l’heure choisie même lorsque votre smartphone est éteint.

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WhatsApp permet enfin de programmer des messages sur Android et iOS, entre 10 minutes et 14 jours à l’avance.

Les messages sont envoyés même si le smartphone est éteint, grâce à un stockage temporaire sur les serveurs de WhatsApp.

La fonction marche aussi avec les photos et vidéos, mais reste limitée sur les groupes, WhatsApp Web et WhatsApp Business.

C’est le 25 novembre 2026 que WhatsApp a annoncé le déploiement mondial de cette fonctionnalité qui s’étale sur plusieurs semaines. Les premières traces de la programmation des messages remontent pourtant au 21 février dernier dans une version bêta pour iPhone.

WhatsApp envoie vos messages même si votre smartphone est éteint

À l’époque, même les testeurs n’avaient pas accès à cette nouveauté. Il a fallu attendre le mois d’octobre pour que WhatsApp permette à certains utilisateurs de la bêta Android de programmer leurs messages. Les premiers essais sur iPhone ont suivi dix jours plus tard.

Il est possible de programmer un message entre dix minutes et 14 jours à l’avance. Il suffit de maintenir le bouton d’envoi après avoir rédigé son texte pour que WhatsApp affiche un calendrier avec la possibilité de choisir une heure précise. La fonctionnalité est aussi compatible avec les photos et les vidéos.

Mais surtout, nul besoin de garder son smartphone allumé puisque WhatsApp stocke temporairement le message sur ses serveurs qui se chargent de l’envoi. La messagerie précise que le chiffrement de bout en bout s’applique aussi à ces messages. Même Meta n’a donc pas accès à leur contenu.

Il s’agit d’une différence avec Signal et Google Messages sur Android. Ces deux applications proposent depuis longtemps l’envoi différé, mais si votre smartphone n’est pas connecté à Internet à l’heure choisie, le message ne part qu’au moment où l’appareil se reconnecte.

Les messages programmés sur WhatsApp ont tout de même quelques restrictions

Sur WhatsApp, rien ne permet à votre interlocuteur de savoir que vous avez rédigé votre message plusieurs jours auparavant. Très pratique si vous souhaitez envoyer un message à quelqu’un qui habite à l’autre bout du monde sans avoir à vous soucier de vous réveiller en pleine nuit.

Attention toutefois si vous programmez un message destiné à un groupe WhatsApp. Seuls les membres qui faisaient partie du groupe au moment de la programmation sont concernés par l’envoi. Autrement dit, si une personne rejoint votre groupe entre-temps, elle ne recevra pas ce message.

we did it, you can now schedule messages on WhatsApp — WhatsApp (@WhatsApp) November 25, 2026

WhatsApp permet de consulter les messages en attente d’envoi et de les supprimer sans que le destinataire en soit informé. En revanche, la messagerie n’a pas précisé s’il est possible de modifier leur contenu ou leur date d’envoi après la programmation.

La programmation arrive prochainement pour WhatsApp Web

Et qu’en est-il de WhatsApp Web ? Des essais menés au Brésil dès le 19 novembre ont révélé la présence d’une petite icône en forme d’horloge près du bouton d’envoi sur certains comptes. Les documents et les messages vocaux n’étaient alors pas compatibles avec la programmation.

La nouveauté n’est pas non plus proposée aux utilisateurs de WhatsApp Business, qui ont pourtant accès à des outils pour automatiser certaines réponses à leurs clients. Quant à la programmation des publications dans les chaînes WhatsApp, la messagerie travaille sur une fonctionnalité distincte dont les premières traces remontent au mois d’août.