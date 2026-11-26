Apple prépare une importante refonte du système de notifications de l’iPhone avec iOS 28, attendu pour 2027. La firme de Cupertino travaille notamment sur des changements au niveau du centre de notifications alors que certaines applications abusent des alertes pour envoyer des publicités aux utilisateurs.

© Unsplash / Montage BuzzArena

Apple prépare une refonte des notifications avec iOS 28, notamment au niveau du centre de notifications.

Certaines applications utilisent encore les alertes à des fins publicitaires malgré les règles imposées par Apple sur l’App Store.

Android et Samsung proposent déjà des outils plus avancés pour trier ou bloquer les notifications promotionnelles.

Ce sont plusieurs sources qui ont révélé au journaliste Joe Rossignol de MacRumors, le 25 novembre dernier, les travaux menés par Apple sur les notifications de l’iPhone. La firme de Cupertino n’a toutefois rien officialisé et il n’existe pour le moment aucune précision quant aux fonctionnalités préparées pour iOS 28, dont la présentation est attendue en juin prochain lors de la WWDC.

Les applications iOS ne respectent pas toujours les règles d’Apple

Pour envoyer des notifications publicitaires sur un iPhone, les développeurs doivent obtenir l’accord explicite de l’utilisateur. Et on ne parle pas simplement de l’autorisation d’envoyer des notifications lors du premier lancement de l’application. L’article 4.5.4 du règlement de l’App Store impose aux développeurs de proposer un réglage pour refuser de recevoir ces publicités.

Sauf que certaines applications ne respectent pas ces conditions. Joe Rossignol explique par exemple recevoir des publicités de SkipTheDishes, une application canadienne de livraison de repas, alors même qu’il a désactivé les notifications promotionnelles.

Des clients de DoorDash rapportent que l’application les invite à réactiver les notifications lorsqu’ils passent commande pour ne manquer aucune information sur la livraison. Et ce alors qu’ils ont simplement désactivé les alertes publicitaires.

Même les activités en direct, qui permettent notamment de suivre l’arrivée d’un livreur depuis la Dynamic Island de l’iPhone, sont utilisées à des fins publicitaires par AliExpress selon plusieurs témoignages. Apple interdit pourtant cette pratique dans ses recommandations aux développeurs.

Android propose déjà plusieurs solutions pour mieux gérer les notifications

La firme de Cupertino envoie elle-même des notifications publicitaires. En juin 2025, des propriétaires d’iPhone ont reçu une promotion pour le film F1 avec Brad Pitt depuis l’application Cartes. Et ce même si le film n’intéressait pas l’utilisateur.

Rappelons qu’Apple a déjà tenté de réduire le nombre d’interruptions avec les résumés programmés d’iOS 15. Puis c’est avec iOS 18.1 que le constructeur a introduit les résumés générés par Apple Intelligence, non sans quelques grosses erreurs de l’IA.

Depuis iOS 18.4, Apple Intelligence place aussi les notifications jugées importantes en haut du centre de notifications. Mais sous iOS 27, pour désactiver uniquement les publicités d’une application sans perdre les alertes utiles, il faut toujours compter sur les réglages proposés par son développeur.

Google impose depuis Android 8 aux développeurs de répartir leurs notifications dans des canaux. Il est donc possible de désactiver certaines catégories d’alertes directement depuis les paramètres du smartphone sans bloquer les autres notifications de la même application.

Google a déjà une longueur d’avance sur Apple

Google a également lancé en décembre 2025 un outil qui utilise l’IA pour regrouper et mettre en sourdine les notifications selon leur contenu. Il est notamment possible de regrouper les promotions de différentes applications. La fonctionnalité est disponible à partir du Pixel 9, hors modèles de la gamme A.

Quant à Samsung, le constructeur coréen a commencé à déployer en mai dernier son outil de blocage des applications qui abusent des notifications publicitaires sur les Galaxy S26. Le smartphone place les applications concernées en veille profonde pour les empêcher de fonctionner en arrière-plan. Rien n’indique pour le moment qu’Apple prépare un dispositif similaire pour iOS 28.

Source : MacRumors