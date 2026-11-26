Nouvelle semaine et nouveau jeu gratuit sur l’Epic Games Store. En attendant le début de son calendrier de l’avent, vous pouvez récupérer gratuitement Bread & Fred, un titre coop. En bonus, la plateforme vous offre un pack d’une valeur de 100 € pour Firestone Online Idle RPG. Vous avez toujours une semaine pour récupérer l’ensemble.

© Image IA d’illustration générée avec ChatGPT / BuzzArena

Alors que le mois de décembre approche à grands pas et avec lui le calendrier de l’avent Epic Games Store, vous pouvez cette semaine encore récupérer un jeu gratuit. Cette fois-ci, nous avons le droit à un titre pour le moins original. Fini, les jeux solos, vous avez le droit à une production orientée coopération avec Bread & Fred. En effet, ce titre de plateforme est parfait pour s’amuser en couple ou avec un ami. Le concept est original et vous allez pouvoir passer de bonnes soirées. Toutefois, cette semaine, l’Epic Games Store n’offre pas uniquement un jeu. En effet, vous allez pouvoir récupérer du contenu (d’un montant de 100 €) pour Firestone Online Idle RPG. Il s’agit d’un RPG free-to-play très apprécié des joueurs.

Bread & Fred est offert par l’Epic Games Store

Obtenez gratuitement Bread & Fred sur l’Epic Games Store

Tout d’abord, commençons par présenter le véritable jeu gratuit, nous avons nommé Bread & Fred. Il s’agit d’un titre coop pour deux joueurs. Dans ce dernier, vous allez incarner deux petits pingouins attachés par une corde et qui souhaitent arriver au sommet de la montagne. Ici, nous sommes en présence d’un jeu de plateforme où il faut se balancer d’un point à l’autre pour continuer à escalader.

Si l’un des joueurs rate sa manœuvre, les deux vont tomber. Disons-le tout de suite, la prise en main n’est pas facile et les premières heures de jeu sont franchement difficiles. D’un autre côté, l’ensemble est vraiment drôle et vous avez la possibilité de passer de bonnes soirées avec vos amis ou votre moitié. Une fois que vous maîtrisez bien le gameplay, vous allez même profiter d’une fonction speedrun pour augmenter le challenge.

Mais que faire si vous n’avez personne avec qui jouer ? Rassurez-vous, les développeurs ont pensé à intégrer un mode solo. Dans ce dernier, il y a un seul pingouin accroché à un rocher. Disons-le tout de suite, ce n’est pas la méthode la plus plaisante de jouer. Bread & Fred est un jeu qui a clairement été pensé pour la coopération. Les graphismes n’ont rien d’exceptionnel, mais la direction artistique façon pixel art est bonne.

Un cadeau de 100 € pour Firestone Online Idle RPG

Récupérez 100 € de contenus gratuits pour Firestone Online Idle RPG

Indiquons tout de suite que Firestone Online Idle RPG est un free-to-play. Ici, l’Epic Games Store ne vous offre pas un jeu, mais bien du contenu gratuit pour ce dernier. Pour ceux qui ne connaissent pas le titre, il s’agit d’un RPG dans lequel vous devez monter une équipe de cinq combattants. Chaque héros a ses propres compétences et spécialités. Vous pouvez uniquement jouer à la campagne ou rejoindre une guilde pour la partie multijoueurs. Pour résumer simplement, le jeu ne manque clairement pas de contenus.

Quoi qu’il en soit, voici ce qui est proposé dans ce pack gratuit d’une valeur de 100 €.