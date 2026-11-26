BYD n’a pas le droit de commercialiser son Ti7 dans l’Union européenne. Le tribunal de La Haye, aux Pays-Bas, estime que ce SUV du constructeur chinois ressemble trop au Land Rover Defender. La justice interdit aussi à BYD de fabriquer le véhicule sur le sol européen. Le géant chinois compte faire appel.

La justice néerlandaise interdit la commercialisation et la fabrication du BYD Ti7 dans l’Union européenne, jugé trop proche du Land Rover Defender.

BYD risque jusqu’à 100 000 € d’astreinte par jour, avec un plafond de 10 millions d’euros, s’il ne respecte pas cette interdiction.

Le constructeur chinois peut encore vendre le Ti7 au Royaume-Uni et compte faire appel, alors que le SUV cartonne déjà en Chine.

C’est le 20 novembre 2026 que le tribunal néerlandais a rendu sa décision alors que Jaguar Land Rover a saisi la justice pour faire protéger le design de son Defender. Le constructeur britannique a enregistré six modèles auprès de l’Union européenne mais il n’a fallu en examiner qu’un seul pour prononcer cette interdiction.

Pourquoi la justice interdit la commercialisation du BYD Ti7

Il s’agit du design du Defender de génération L663 dont Jaguar Land Rover a déposé les dessins en avril 2018. BYD a pourtant défendu les différences entre les deux véhicules au niveau des phares, des pare-chocs, de la calandre ou encore du capot.

BYD Ti7 Land Rover Defender

Le juge a aussi comparé le Defender à d’autres véhicules dont la carrosserie a des formes anguleuses comme le Ford Flex, la Jeep Wrangler et la Mercedes Classe G. Le problème n’est donc pas que BYD ait conçu un SUV à la silhouette cubique mais que plusieurs particularités du Defender se retrouvent sur le Ti7.

On parle notamment de la forme des passages de roues, des angles arrondis de la carrosserie, du montant derrière les vitres des portes arrière ou encore des proportions du véhicule. Pour le juge, les différences avancées par BYD ne suffisent pas à modifier l’impression visuelle d’ensemble.

BYD risque jusqu’à 10 millions d’euros s’il ne respecte pas l’interdiction

Et pourtant, quelques jours plus tôt, la justice avait donné raison à BYD. Des documents avaient été saisis le 24 août dans les locaux néerlandais du constructeur chinois à la demande de Jaguar Land Rover. Le tribunal a ordonné leur destruction sous peine d’une astreinte de 50 000 € par heure, plafonnée à 500 000 €.

BYD a une semaine à compter de la signification du jugement pour s’y conformer. Le tribunal a fixé une astreinte de 100 000 € par jour de non-respect de l’interdiction, avec un plafond de 10 millions d’euros. Le jugement prévoit aussi un montant alternatif de 25 000 € au choix de Jaguar Land Rover.

L’interdiction concerne même la filiale hongroise de BYD qui ne pourra pas produire le Ti7 dans son usine de Szeged. Rappelons que le constructeur chinois négocie aussi le rachat de l’usine Ineos de Hambach en Moselle pour fabriquer ses voitures en France.

BYD peut toujours vendre son SUV au Royaume-Uni

En revanche, BYD a toujours le droit de commercialiser le Ti7 au Royaume-Uni où les premières livraisons sont prévues pour janvier 2027. Le SUV hybride rechargeable à sept places coûte 47 995 £, soit environ 57 300 €. C’est près de 28 500 € de moins que le Defender 110 hybride rechargeable.

Il faut dire que le véhicule cartonne en Chine où il est vendu depuis septembre 2025 sous le nom de Fang Cheng Bao Tai 7. Le cap des 300 000 exemplaires vendus a été franchi en octobre dernier selon Xiong Tianbo, la directrice générale de Fang Cheng Bao.

L’interdiction est toutefois provisoire. Jaguar Land Rover a six mois pour engager une procédure au fond. Le constructeur britannique a aussi saisi le tribunal de Rotterdam dans une autre affaire contre BYD, cette fois pour violation du droit d’auteur et imitation déloyale.