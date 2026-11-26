Des pirates ont réussi à s’introduire dans un système informatique de la CIA et de deux autres agences de renseignement étasuniennes. Les enquêteurs soupçonnent l’utilisation d’ARTEX, un logiciel qui s’appuie sur des agents IA pour automatiser les cyberattaques. Le FBI a justement lancé une alerte à propos de cet outil le 13 novembre.

© Image IA d’illustration générée avec ChatGPT / BuzzArena

Des pirates ont infiltré un système utilisé par la CIA et deux autres agences de renseignement étasuniennes, sans toucher les réseaux classifiés.

Les enquêteurs soupçonnent ARTEX, un outil qui utilise des agents IA pour automatiser certaines étapes des cyberattaques.

CrowdStrike a déjà repéré ARTEX dans une campagne visant plus de 200 organisations dans 14 pays en seulement onze jours.

C’est il y a plusieurs semaines que l’intrusion a eu lieu, mais l’affaire n’a été dévoilée que le 24 novembre 2026. La CIA n’a pas commenté ce piratage. Un responsable du bureau du directeur du renseignement national (ODNI) assure toutefois que les réseaux classifiés et les capacités critiques des agences n’ont pas été perturbés.

Pourquoi les données visées par les pirates intéressent la CIA

Rappelons que la CIA existe depuis 1947 et qu’elle a succédé aux services de renseignement dont les États-Unis se sont servis pendant la Seconde Guerre mondiale. L’agence a mené des opérations clandestines à travers le monde pendant la guerre froide et fournit encore aujourd’hui au président des informations sur les puissances étrangères.

Pour donner une idée des moyens des services secrets étasuniens, le Congrès a alloué 78,1 milliards de dollars au programme national de renseignement pour l’exercice 2026. La CIA, l’ODNI et la National Geospatial-Intelligence Agency, qui analyse notamment les images satellites, utilisent le système de renseignement en sources ouvertes (OSINT) touché par les pirates.

La CIA coordonne justement cette discipline pour les agences étasuniennes. En mars 2024, elle a présenté avec l’ODNI une stratégie pour la période 2024-2026 pour mieux exploiter les données publiques ou vendues par des sociétés privées. Les analystes s’appuient sur ces informations pour combler les lacunes de leurs autres sources de renseignement.

Un outil IA déjà utilisé contre des centaines d’organisations

Mais attention, puisque le fait que ces informations ne soient pas classifiées ne veut pas dire qu’elles sont sans intérêt pour un service de renseignement étranger. Ben Bernstein, de l’entreprise de cybersécurité Huntress, explique que les recherches des analystes révèlent les sujets que surveillent les États-Unis. On ne sait pas quelles données les pirates ont consultées.

Un ingénieur chinois a mis ARTEX à disposition du public en juillet pour tester la sécurité informatique des entreprises. L’outil délègue aux agents IA une partie du travail des pirates. Le FBI a expliqué que lors de certaines intrusions avec ARTEX, les pirates ont obtenu des droits d’accès élevés en moins de trois heures.

CrowdStrike a identifié une campagne de cyberespionnage distincte menée avec cet outil contre plus de 200 organisations dans au moins 14 pays en onze jours. Mais les enquêteurs n’ont pas identifié publiquement les auteurs du piratage de la CIA ni précisé quelle part de l’opération l’IA a exécutée.

L’IA représente une véritable menace informatique mondiale

Le service de recherche du Congrès a justement alerté le 18 novembre sur les capacités de pirates qui n’ont plus besoin de réunir des équipes aussi nombreuses. Deux jours plus tard, l’organisme d’audit du Congrès (GAO) a évoqué la difficulté pour les équipes de cybersécurité de tester leurs propres outils IA.

Les chercheurs de Cathedral ont eux-mêmes découvert plusieurs moyens d’accéder aux données internes d’Anthropic en moins de douze heures lors d’un programme de recherche de failles. Pour OpenAI, les entreprises ont de moins en moins de temps pour corriger leurs failles avant que les pirates ne les exploitent. Même le PDG de Microsoft s’inquiète de la situation. Le laboratoire IA a annoncé le 17 novembre que l’OTAN utilisait ses modèles de cybersécurité pour protéger ses réseaux.

Source : The New York Times