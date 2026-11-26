Neuralink a obtenu l’autorisation des autorités sanitaires étasuniennes pour lancer un nouvel essai clinique de son implant cérébral auprès de patients atteints de la maladie de Charcot. L’entreprise d’Elon Musk veut prouver que sa technologie qui permet de contrôler un ordinateur par la pensée rend aux personnes paralysées une partie de leur autonomie.

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Neuralink a obtenu le feu vert de la FDA pour tester son implant cérébral auprès de patients atteints de la maladie de Charcot.

L’implant permet de contrôler un ordinateur par la pensée et vise à redonner une partie de leur autonomie aux personnes paralysées.

L’essai LINK servira à mesurer son efficacité, sa fiabilité et ses risques avant une éventuelle commercialisation.

C’est le 25 novembre 2026 que Neuralink a annoncé avoir reçu le feu vert de la Food and Drug Administration (FDA). Il s’agit, selon l’entreprise, du premier essai clinique pivot d’une interface cerveau-machine implantable aux États-Unis. Les inscriptions sont ouvertes aux adultes qui souffrent d’une paralysie sévère à cause de la maladie de Charcot.

Neuralink veut rendre leur autonomie numérique aux patients atteints de la maladie de Charcot

Contrairement aux précédents essais de Neuralink, les résultats de cette étude appelée LINK serviront à constituer un dossier en vue de la commercialisation de l’implant cérébral. Les chercheurs évalueront son efficacité dans les activités quotidiennes des patients, mais aussi sa fiabilité et les risques médicaux à long terme dans plusieurs établissements hospitaliers.

La maladie de Charcot provoque la dégénérescence des neurones qui transmettent les commandes du cerveau aux muscles. Les patients perdent progressivement leur capacité à bouger, à parler ou encore à respirer. L’intérêt de l’implant de Neuralink est justement d’exploiter les signaux cérébraux sans que les muscles aient besoin de répondre à ces commandes.

L’implant N1 est relié à de très fins fils équipés d’électrodes que le robot chirurgical R1 insère dans le cortex moteur. Un logiciel interprète les signaux électriques du cerveau lorsque le patient imagine bouger sa main. Il est alors possible de déplacer le curseur à l’écran et de reproduire les clics gauche, droit et central d’une souris.

Une autonomie jusqu’à 4 heures pour l’implant

La documentation de Neuralink indique que l’utilisation d’un appareil de suivi du regard ou d’autres technologies d’assistance n’empêche pas de participer aux essais de Telepathy, le système de contrôle des appareils numériques par la pensée qui associe l’implant N1 à un logiciel. Les chercheurs souhaitent justement comparer les capacités des patients à effectuer certaines tâches avec l’implant par rapport au matériel qu’ils utilisent déjà.

Neuralink annonce une autonomie d’environ quatre heures pour son implant cérébral. Le patient a toutefois la possibilité de continuer à utiliser son ordinateur pendant la recharge sans fil. L’entreprise fournit notamment un couvre-chef avec une poche pour maintenir le chargeur près de l’implant.

Neuralink a déjà posé son implant cérébral chez plus de 30 personnes dans le cadre de ses essais aux États-Unis, au Canada et au Royaume-Uni. C’est notamment le cas de Lee Marten, un policier canadien atteint de la maladie de Charcot, qui a subi une opération chirurgicale le 20 mai dernier à Toronto. Il contrôle son ordinateur et son smartphone par la pensée. Brad Smith, qui souffre de la même maladie, a même trouvé un autre usage à son implant. Il a relié une webcam motorisée à son ordinateur pour regarder ce qui se passe autour de lui sans avoir à tourner la tête.

Il reste des obstacles avant une commercialisation

Mais l’un des défis pour ces implants cérébraux est de garder leur efficacité au fil des mois. En juin 2026, des chercheurs de l’université de Californie à Davis ont publié les résultats d’une étude menée avec une autre interface cerveau-machine. Un patient atteint de la maladie de Charcot l’a utilisée pendant 19 mois à son domicile, avec plus de 3 800 heures d’utilisation autonome. L’homme a notamment continué à travailler à temps plein.

Pour le moment, Neuralink n’a communiqué ni le nombre de participants attendus pour l’essai LINK ni la liste des hôpitaux qui réaliseront les opérations. L’entreprise précise dans sa documentation consacrée à Telepathy que l’implant, l’intervention chirurgicale et les consultations liées à l’étude sont gratuits pour les volontaires. Quant à la date de commercialisation de l’implant cérébral, aucune n’a été annoncée.

Source : Neuralink