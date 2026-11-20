Terminer l’histoire principale de GTA 6 ne veut pas dire que le jeu est bouclé. Il est possible de continuer à explorer Leonida avec Jason et Lucia pour accomplir les missions secondaires, réaliser des braquages et participer à toutes les activités du monde ouvert. Mais ce n’est pas tout puisque vous pouvez aussi recommencer la dernière mission pour une autre fin.

Quand le générique de GTA 6 est terminé, les joueurs retournent juste avant la mission finale. Il est alors possible de reprendre ses activités dans Vice City et de parcourir librement les cinq comtés de Leonida. Le jeu enregistre la progression déjà accomplie, les véhicules et les activités débloquées pendant la campagne.

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GTA 6 propose encore de nombreuses activités après l’histoire

Les missions secondaires sont une bonne partie du contenu disponible après le générique de GTA 6. Pour les joueurs, le programme est vaste entre retrouver les personnages rencontrés pendant l’aventure, terminer les missions et explorer ce qui a été manqué sur l’immense carte bien plus grande que celle de GTA 5.

Il est aussi possible de poursuivre les activités criminelles puisque dans Leonida, on trouve 39 opérations de gang et 22 banques à braquer. Et puis n’oublions pas les bijouteries, les commerces et autres véhicules à dérober pour les revendre. Il y a même des braquages de banques qui permettent de récupérer jusqu’à 205 000 dollars en une seule fois.

Pour ceux qui préfèrent autre chose que les fusillades, GTA 6 propose aussi des courses automobiles, du basketball, du mini-golf, des parties de billard et des défis variés. Vous pouvez aussi participer à des courses de drones, faire des cascades et explorer les fonds marins.

L’autre possibilité, c’est de recommencer la dernière mission principale pour une autre conclusion selon les choix effectués.

Atteindre les 100 % de GTA 6 après le générique

C’est justement après la fin de l’histoire principale que GTA 6 débloque la liste complète des objectifs à accomplir pour atteindre les 100 %. Vous pouvez accéder à cette donnée depuis Progression > Statistiques > 100 %.

Pour atteindre les 100 %, il faut notamment accomplir 100 tâches facultatives, scanner 200 modèles de véhicules et étudier 100 espèces animales. Il faut aussi remporter 30 courses différentes, réaliser 300 cascades et terminer des braquages dans plusieurs catégories.

Bonne nouvelle, tous les objectifs pour les 100 % sont réalisables après la campagne principale. Toutefois, certaines missions secondaires facultatives disparaissent au fil du récit, mais ne sont pas indispensables pour compléter le jeu.

Et pour finir, n’oublions pas les défis pour débloquer des codes de triche et s’amuser librement dans Leonida lorsque la campagne principale de GTA 6 est terminée.