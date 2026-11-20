GTA 6 permet bien de jouer à la première personne. Pour cela, il faut effectuer une manipulation aussi bien disponible sur PS5 que sur Xbox Series. On vous explique comment faire et comment retourner à la troisième personne.

GTA 6 ne propose pas officiellement le mode à la première personne comme GTA 5, mais il existe une manipulation pour le faire. Et bonne nouvelle, vous pouvez l’effectuer aussi bien sur Xbox Series X et Xbox Series S que sur PS5 et PS5 Pro, qui est la meilleure console pour jouer au jeu de Rockstar selon les premiers tests techniques. Il est possible de conduire, de tirer, d’explorer Leonida comme si vous étiez Jason ou Lucia.

Tout d’abord, précisons que GTA 6 à la première personne repose sur un bug que les joueurs ont découvert et partagé sur Reddit. Le principe, c’est de provoquer un changement de caméra pile quand le personnage range son smartphone alors qu’il est dans un véhicule.

Voici comment activer la vue à la première personne dans GTA 6 sur PS5 et Xbox Series :

Ouvrez les Paramètres > Manette du jeu.

Dans la section Fonctionnalités de la manette, attribuez l’option Camera 2/2 au bouton de changement de vue, à la place de la carte. Sur PS5, il s’agit du pavé tactile. Sur Xbox, utilisez le bouton Affichage.

Montez dans une voiture avec Jason ou Lucia.

Sortez le téléphone du personnage avec la croix directionnelle.

Appuyez sur Rond sur PS5 ou B sur Xbox pour ranger le téléphone.

Immédiatement après, appuyez plusieurs fois rapidement sur le bouton de changement de caméra.

Une fois la manipulation effectuée, la caméra de GTA 6 passe donc à la première personne. Il est possible de sortir du véhicule puis de parcourir librement l’énorme carte de Leonida. Le joueur peut même conduire ou tirer.

Si rien ne se passe, recommencez les étapes listées ci-dessus. Il faut que le changement de caméra soit déclenché très rapidement lorsque le smartphone est rangé.

Comme expliqué précédemment, il s’agit d’un bug et pas d’un véritable mode intégré par Rockstar à GTA 6. Il y a donc des animations qui ne sont pas adaptées à la caméra subjective et donc des anomalies graphiques.

Par exemple, les épaules du personnage apparaissent parfois lorsqu’il utilise une arme longue. Les animations quand le personnage entre dans une voiture ou interagit avec certains objets montrent aussi des défauts. Bref, des problèmes visuels.

Pour revenir à la troisième personne, il faudra charger votre sauvegarde. Et rassurez-vous, il est aussi possible de charger une sauvegarde faite pendant que le bug est actif. Lorsque vous la chargerez, tout sera revenu à la normale.

Pour le moment, Rockstar n’a pas annoncé de mode à la première personne pour GTA 6, mais il est possible que le studio le fasse. Après tout, la caméra subjective fut proposée dans GTA 5 un peu plus d’un an après sa commercialisation. Rien d’impossible donc à ce que le studio fasse évoluer son dernier bijou.