Zelda Ocarina of Time pas cher : où acheter le remake Switch 2 au meilleur prix ?

Où trouver The Legend of Zelda : Ocarina of Time moins cher ? Link est de retour dans un remake exclusif à la Nintendo Switch 2. Le jeu est disponible et il est possible de le trouver en promotion sur Amazon, Leclerc, Carrefour, etc. Voici où acheter Zelda Ocarina of Time au meilleur prix.

©Nintendo

C’est lors d’un Nintendo Direct spécial que l’entreprise nipponne avait dévoilé le remake de Zelda Ocarina of Time. Ce dernier est sorti exclusivement sur Switch 2. Bien évidemment, ce nouveau jeu ne ressemble en rien au titre original. Nous avons le droit à une refonte graphique complète avec de nouveaux éléments de gameplay. Quoi qu’il en soit, il est disponible depuis le 5 novembre 2026, soit peu de temps avant le lancement de GTA 6. Pour le moment, il est possible de trouver celui-ci à un tarif préférentiel chez les revendeurs spécialisés comme Amazon ou Cdiscount. Plusieurs enseignes proposent des réductions et dans cet article, nous allons vous aider à trouver votre exemplaire de Zelda Ocarina of Time au prix le plus bas.

Où acheter Zelda Ocarina of Time au meilleur prix ?

The Legend of Zelda: Ocarina of Time joybuy.fr 51,49 € Cultura 51,99 € Cdiscount 54,99 € Boulanger 59,99 € Cdiscount 69,99 € Micromania-Zing 69,99 €

À l’inverse de certains jeux (on pense à Mario Kart World), Zelda Ocarina of Time est lancé à un prix abordable. Voici le tarif indiqué sur le Nintendo Store.

Zelda Ocarina of Time à 59,99 €

Bien que certains proposent Zelda Ocarina of Time à des prix délirants sur certains sites, il est possible de l’acheter à petit prix. En effet, à la date de son lancement (le 5 novembre 2026), il est disponible pour seulement 51,49 euros. L’offre est valable dans plusieurs boutiques, dont Cultura ou Cdiscount. Toutefois, le titre a été victime de son succès, et les éditions physiques sont actuellement rares. En effet, Zelda Ocarina of Time est pour le moment en rupture de stock chez Amazon, Leclerc ou bien Carrefour.

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Quelles nouveautés pour Zelda Ocarina of Time ?

Comme dit précédemment, nous sommes en présence d’un remake de The Legend of Zelda : Ocarina of Time exclusif à la Nintendo Switch 2. Ce n’est pas la première fois que la licence, et plus particulièrement ce titre, a droit à un remake. Bien évidemment, celui-ci apporte de nombreuses nouveautés par rapport aux autres versions. On peut tout d’abord évoquer la partie graphique qui a déjà déplu à beaucoup de fans.

En effet, il suffit de s’attarder sur le design proposé pour Link pour remarquer que graphiquement, cela n’a rien à voir avec les anciens jeux. Les standards ont été améliorés, notamment au niveau de l’eau et des différents décors. Notons tout de même que cet opus ne va pas utiliser le DLSS de Nvidia, malgré la présence d’une puce de la marque dans la console. Mais la partie graphique n’est pas le seul changement. Si l’histoire ne doit absolument pas changer, ce n’est pas le cas du gameplay.

Les fans de la licence le savent, avec le jeu original, il était impossible de sauter. Avec ce remake de Zelda Ocarina of Time, c’est désormais possible ! Les combats sont aussi plus dynamiques, mais le système de verrouillage reste le même. D’autre part, on retrouve des lieux bien connus comme la forêt Kokiri avec le Vénérable Arbre Mojo où l’on trouve le premier donjon. En bref, vous n’avez plus qu’à vous procurer votre exemplaire pour profiter de toutes les nouveautés de Zelda Ocarina of Time.

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