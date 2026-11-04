La map de GTA 6 sera payante, Rockstar a officiellement décidé de ne pas l’inclure dans la boîte

Ça y est, deux semaines nous séparent de la sortie de GTA 6 après des retards, mais surtout 13 ans d’attente. Mais malheureusement, la map sera payante et pas dans la boîte du jeu. Il faudra l’acheter soi-même chez Rockstar.

Nous l’évoquions récemment dans nos colonnes : des rumeurs parlaient de la map de GTA 6 dans la boîte physique, malgré l’absence de CD. Autant dire que les joueurs se sont réjouis d’avoir un poster de Leonida à afficher chez eux dès la sortie. Sauf que voilà, elle ne sera finalement pas incluse, cette fameuse carte. Pourtant, Rockstar a l’habitude de la mettre dans les jeux de la franchise. Mais ce ne sera pas le cas ici.

La carte de Leonida ne sera pas incluse dans la boîte de GTA 6

GTA 6 signe beaucoup de premières fois entre la présence d’une femme jouable dans la campagne (même si GTA 1 permettait d’en jouer une, mais ce n’est pas tout à fait la même chose) ou encore l’absence de disque physique assumée par Take-Two. L’absence de carte en est une, de première fois. Mais pas une bonne.

Rumor: The GTA 6 physical version (code-in-box) will include a collector’s map, according to GameStop.



Huge if true.



(u/Small_Masterpiece892) pic.twitter.com/OG618Tli4o — GTA 6 Countdown ⏳ (@GTAVI_Countdown) October 12, 2026

Pour en revenir à la carte de Leonida, elle sera disponible à 0,99 dollar dans la boutique de Rockstar ou offerte pour tout achat effectué là-bas. Bien évidemment, vous pourrez télécharger une image de la carte de Leonida gratuitement en ligne. Le studio ne verrouille rien à ce niveau et encore heureux.

Rien n’empêche les joueurs les plus passionnés d’imprimer eux-mêmes la carte, même si, disons-le clairement, un prix de 0,99 dollar pour un goodies officiel n’a rien de prohibitif. Surtout quand on compare aux récents coffrets qui étaient dévoilés au tarif de 400 euros.

Un jeu attendu par les joueurs depuis des années

C’est le 19 novembre que GTA 6 arrivera enfin sur PS5 et Xbox Series. Pour rappel, toujours pas de date officielle pour la version PC mais l’on parle du début d’année 2027. En attendant, la meilleure version sera celle sur PS5 Pro et Sony a même préparé des optimisations pour que GTA 6 soit bien plus beau et fluide sur sa console haut de gamme.

Il s’agit de la fin d’une longue attente pour les joueurs avec 13 ans qui nous séparent de la sortie de GTA 5. Même si rassurez-vous, le prochain titre de Rockstar sortira plus vite. Le jeu a été repoussé plusieurs fois et il faut le dire, les joueurs n’y croyaient plus, surtout face à une communication très maigre et encore aujourd’hui à l’approche de la commercialisation.

Plus que quelques jours avant la sortie

Jusqu’à présent, la communauté n’a eu le droit qu’à trois trailers et une vidéo de gameplay de 27 minutes sur Netflix. Il y a également eu quelques secondes officielles dans un épisode de South Park où Jason frappe un PNJ avec du caca. Et non, ce n’est pas une blague. Vous pouvez même retrouver l’extrait dans notre article.

Les joueurs seront donc des millions le 19 novembre prochain devant leur console pour explorer Leonida. La presse parle déjà dans plusieurs pays d’une hausse des jours de congé juste pour être devant la console au moment où le titre sera disponible.