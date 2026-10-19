L’attente a duré 13 ans pour enfin avoir GTA 6, Rockstar assure que son prochain jeu sortira plus rapidement

Pendant treize ans, les joueurs ont attendu GTA 6. Mais qu’ils se rassurent, Rockstar assure que son prochain jeu fera patienter bien moins longtemps la communauté. Pourquoi ? Parce que les outils, la technologie, les équipes sont déjà en place.

Rockstar assure que ses prochains jeux seront développés plus rapidement grâce aux outils, technologies et équipes déjà créés pour GTA 6.

Le studio a presque doublé ses effectifs depuis Red Dead Redemption 2, avec 4 711 salariés répartis dans douze bureaux.

Rockstar affirme aussi avoir revu son organisation pour limiter le crunch, même si certains salariés dénoncent encore des périodes de travail très intenses.

Après une longue attente, GTA 6 sortira enfin sur PS5 et Xbox Series le 19 novembre prochain. Pour la version PC, Rockstar n’a rien communiqué, mais les rumeurs évoquent le début d’année 2027. Bref, un lancement qui arrive treize ans après GTA 5 et huit ans après Red Dead Redemption 2.

Le prochain jeu de Rockstar ne demandera pas 13 ans d’attente

C’est en 2015 que le studio commence à plancher sur GTA 6 sous le nom Project Americas. Ensuite, le projet fut repoussé pour mobiliser une grosse partie de ses équipes dans le but de boucler Red Dead Redemption 2, dont la production prenait de l’ampleur. Puis, en 2018, Red Dead Redemption 2 sort et GTA 6 est alors la priorité de l’entreprise, qui a publié le trailer de lancement.

Si Project Americas était prévu pour avoir des zones inspirées de l’Amérique du Nord et de l’Amérique du Sud, l’équipe se concentre finalement sur Vice City, l’État fictif de Leonida dont la carte serait incluse dans la boîte physique de GTA 6.

Phil Hooker, co-responsable du développement chez Rockstar, explique : “Le moteur de jeu, les outils et l’équipe que nous avons construits sur GTA 6 nous permettront de faire des choses plus vite”. Aaron Garbut, qui occupe le même poste au studio, explique que toute la technologie a été revue pour GTA 6. Mais désormais, ce gros chantier est terminé.

Ce qui explique pourquoi les prochains projets de Rockstar sortiront bien plus rapidement et ne demanderont pas d’attendre treize ans. Phil Hooker estime que le studio pourra créer bien plus de contenu à partir de cette base, au lieu de refaire toute la structure.

GTA Vice City est le meilleur exemple de ce que Rockstar peut faire dans cette situation puisque le jeu a été développé en moins d’un an après GTA 3 grâce au travail déjà réalisé. Mais toutefois, les jeux étaient moins conséquents à l’époque qu’aujourd’hui.

Rockstar a recruté pour le développement de GTA 6

Rockstar a aussi beaucoup recruté depuis. Au moment de la sortie de Red Dead Redemption 2, le studio comptait 2 441 salariés. Cet été, c’était 4 711 dans douze bureaux à travers le monde. Le studio a même créé une équipe à Los Angeles pour écrire et produire les PNJ de GTA 6.

Rob Nelson, co-responsable du développement chez Rockstar, explique que les premières estimations de ce chantier étaient “effrayantes”. Rockstar a aussi cherché à éviter toutes les polémiques autour du crunch de Red Dead Redemption 2.

Jennifer Kolbe, responsable de l’édition chez Rockstar, explique que le studio n’a pas souhaité faire payer les développeurs le prix de semaines de travail intenses pour finir GTA 6. L’entreprise a donc recruté bien plus, revu ses calendriers et accordé des compensations pour certaines heures supplémentaires.

Mais précisons qu’il s’agit d’une communication de la part de Rockstar lui-même. Chez les salariés, c’est un autre son de cloche, et certains ont dénoncé des périodes de crunch intenses. Alors prenons avec des pincettes ce que dit Rockstar.

Dans combien d’années sortira le prochain jeu Rockstar ?

Pour le moment, le prochain jeu de Rockstar n’est pas officiel et il ne fait aucun doute que le studio se concentre désormais à 100 % sur GTA 6, notamment son mode online. On ne sait pas si le prochain projet sera GTA 7, ou même un Red Dead Redemption 3, voire une toute nouvelle licence.

Bref, reste à attendre la sortie de GTA 6, puis plusieurs mois avant que le studio prenne possiblement la parole à propos de son prochain projet vidéoludique.

Source : Bloomberg