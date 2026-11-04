IPTV : 2 000 plateformes pirates viennent d’être fermées par la Warner, mais les pirates sont déjà de retour avec de nouveaux sites

Warner Bros. a pu bloquer 1 954 adresses web d’IPTV illégales qui diffusaient des séries, des films ou encore du football. Sauf que voilà, plusieurs de ces plateformes ont déjà changé d’adresse avec l’apparition de nouveaux sites miroirs.

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Warner Bros. a obtenu le blocage de 1 954 adresses liées à des IPTV illégales au Chili, mais plusieurs services ont déjà réapparu via de nouveaux sites miroirs.

La police a aussi démantelé Ultra IPTV et Mega IPTV, qui comptaient près de 400 000 clients et auraient généré environ 3,6 M€ de recettes.

Les autorités misent désormais sur le blocage dynamique pour couper rapidement les nouvelles copies, alors que près d’un million d’abonnements IPTV illégaux circuleraient au Chili.

C’est au Chili qu’a eu lieu ce blocage massif de près de 2 000 adresses alors que les ayants droit ne cessent les actions pour tordre le cou aux IPTV illégales. C’est le mois dernier que la Sous-secrétairerie aux télécommunications (Subtel) a transmis la consigne aux fournisseurs d’accès chiliens. L’action déposée par Warner Bros. pour non-respect de la propriété intellectuelle a été validée par un tribunal.

Gros coup de filet avec 2 000 adresses d’IPTV illégales bloquées

Parmi les plateformes IPTV illégales visées, MagisTV, FlujoTV ou encore XuperTV. On trouve également Cuevana, Fútbol Libre, TeleLatino, PelisPlus et Cinecalidad. Bref, autant de plateformes IPTV illégales qui diffusaient illégalement des films, des séries ou encore du football via Internet.

Le blocage concerne également les sous-domaines, les redirections et les sites miroirs. Et pour cause, les pirates ont l’habitude de ces actions et changent très rapidement d’adresse. Rodrigo Ramírez, qui préside l’Alliance chilienne contre la piraterie numérique, explique que “des répliques, des sites miroirs ou de nouvelles adresses apparaissent rapidement” suite à un blocage.

Bref, 2 000 adresses environ ont été bloquées. Sur ces 1 954 adresses bloquées, la justice s’y est prise en plusieurs fois. D’abord en juin 2026 avec 221 adresses concernées, puis le mois d’après 180. Ensuite en août 2026, ce sont 469 nouvelles adresses d’IPTV illégales qui ont été coupées. Et respectivement en septembre et en octobre, ce furent 319 et 765.

Et il y a également des coups de filet puisque la police chilienne a démantelé Ultra IPTV et Mega IPTV avec 16 personnes arrêtées suite à une enquête ouverte après des plaintes de Fox et DirecTV.

Un joli butin amassé par les responsables de ces plateformes

On parle d’IPTV illégales qui brassaient beaucoup puisqu’on comptait près de 400 000 clients qui ont souscrit aux offres de ces deux plateformes. Les enquêteurs ont retrouvé la trace de 150 comptes bancaires et plus de 4 milliards de pesos chiliens de recettes, soit environ 3,6 millions d’euros. Il y a également un avion et quatre voitures de luxe qui ont été saisis par la justice.

Et les plateformes sont très organisées jusqu’à donner une apparence très professionnelle à leurs activités. Des clients avaient droit à des factures et certains sont même allés jusqu’à contacter la protection des consommateurs chiliens pour se plaindre.

Une apparence très propre et carrée qui explique pourquoi certains abonnés pensaient qu’il s’agissait d’IPTV légales. On parle donc d’un marché bien plus structuré qu’autrefois avec quelques sites pirates isolés ici et là.

Un risque de vol des données pour les clients

Les autorités rappellent également que passer par des applications en dehors des boutiques officielles expose à un risque de vol des données personnelles, des identifiants bancaires et bien plus. Et pour cause, les applications IPTV illégales contiennent parfois des malwares et il y a déjà eu des précédents.

Les autorités utilisent désormais le blocage dynamique pour ajouter de nouvelles copies à la liste à mesure de leur apparition. Selon les médias locaux, on parle de près d’un million d’abonnements IPTV illégaux qui circulent au Chili.

Source : Emol