Le Crédit Mutuel se serait fait dérober 120 millions d’euros, les pirates ont fait disparaître leur butin en cryptomonnaies

Le Crédit Mutuel Arkéa se serait fait voler plus de 133 millions de dollars, soit environ 119 millions d’euros, depuis des comptes ouverts sur plusieurs plateformes de cryptomonnaies. Pour le moment, la banque français n’a rien confirmé.

© Bertrand SOUBEYRAND

C’est le spécialiste ZachXBT qui a repéré le nom du Crédit Mutuel Arkéa après le suivi pendant trois jours des fonds. Pour le moment, la banque français pas répondu à l’affaire. Mais alors que s’est-il passé et pourquoi ce vol pourrait être grave ?

Le Crédit Mutuel Arkéa se serait fait dérober 120 millions d’euros

On parle d’abord de plus de 106 millions de dollars sortis des comptes ouverts sur plusieurs plateformes d’échange de cryptomonnaies. Il s’agit de retraits en USDC et USDT, des cryptomonnaies dont la valeur est indexée sur le dollar. Ensuite, il y a eu 27 millions de dollars de retraits en plus.

On parle de fonds qui étaient stockés chez Kraken, Crypto.com ou encore OKX puis passés par plusieurs cryptomonnaies. Bitquery, entreprise spécialisée dans l’analyse des blockchains, a suivi l’affaire et retracé près de 63 millions de dollars convertis en 27 553 ETH en quatre heures.

🔴 Grosse info : Crédit Mutuel Arkéa (@cmarkea) victime d’une fraude d'au moins 133 millions de dollars, blanchis en cryptos



L'information a été révélée dans la nuit par l'enquêteur onchain @ZachXBT



👉 Je travaille sur cette affaire depuis hier, voici ce que j'ai réuni :… pic.twitter.com/tKv16V4xih — Grégory Raymond (@gregory_raymond) November 4, 2026

Ensuite, les pirates ont utilisé des services d’échange rapide comme WellWallet et Kyrrex. Une autre partie a été convertie en Monero via la plateforme Wagyu. Rappelons que Monero est une cryptomonnaie qui masque une grande partie des informations d’une transaction, ce qui complique le suivi.

Au milieu de tout ça, ZachXBT estime que la perte totale pourrait dépasser 133 millions de dollars, soit environ 119 millions d’euros.

Qui est derrière ce vol ?

On ne sait pas qui serait derrière ce vol supposé qui n’a toujours pas été confirmé, rappelons-le. Mais ZachXBT écarte la piste Lazarus, une organisation nord-coréenne réputée pour ses vols massifs de cryptomonnaies. Et la Corée du Nord n’est pas étrangère à ces vols, comme l’a prouvé le piratage de Binance.

Le Crédit Mutuel Arkéa n’a donc pas répondu à cette affaire. Cointelegraph et The Block ont approché la banque mais pas de réponse au moment où ces lignes sont rédigées. Rappelons que le Crédit Mutuel Arkéa compte plus de 5,6 millions de clients et affiche 211,5 milliards d’euros d’actifs. Il s’agit de l’un des principaux établissements bancaires mutualistes en France.

Kraken et Crypto.com ont réagi puisque les plateformes indiquent que les comptes concernés sont restreints et que les fonds ont été bloqués. C’est exactement ce qui est arrivé suite au piratage de Binance avec ses 6 milliards de dollars dérobés dont une partie a pu être gelée.

Si un vol a bien eu lieu, l’origine de l’accès aux comptes est également inconnue.